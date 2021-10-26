Германия: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Грюнвальдер
1:0
5' ГолЛекс Стефан
30' Желтая карточкаDaniel Wein
17
Daniel
Wein
15
Бар
Марсель
33
Тиау
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Daniel WeinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бар МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Годен КевинЗащитник
- Защитник
-
-
-
24 Nathan Wicht
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кёлльнер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
5'
1:0
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Мюнхен-1860
Шальке 04
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мюнхен-1860
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекс Стефан
|1
|0.5
|Штайнхарт Филипп
|1
|0.5
|Мёлдерс Саша
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Михайлов Ярослав
|1
|0.5
|Zalazar Rodrigo
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мюнхен-1860
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Саарбрюккен - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Виктория Берлин 1:1 Ферль - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Цвиккау 0:2
Галлешер - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Меппен 1:1 Айнтрахт Бр - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Виктория Кёльн 3:0 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 3:0 Мюнхен-1860 - Тюркюджю Атаспор 1:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 0:0 Мюнхен-1860 - Вюрцбург Кикерс 1:0 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Мюнхен-1860 - Бавария-2 2:2 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 3:0 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Будет доступно позже.