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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мюнхен-1860
1:0
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
5' Гол
Лекс Стефан
30' Желтая карточка
Daniel Wein
48' Красная карточка
Тиау Малик
89' Желтая карточка
Бианкади Мервей
90' Желтая карточка
Теродде Симон
90'+5
1
Marco
Hiller
3
Niklas
Lang
17
Daniel
Wein
6
Зальгер
Штефан
36
Штайнхарт
Филипп
20
Дайхманн
Янник
19
Бианкади
Мервей
14
Dennis
Dressel
15
Бар
Марсель
7
Лекс
Стефан
9
Мёлдерс
Саша
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
4
Палссон
Виктор
27
Ранфтль
Райнхольд
10
Саласар
Родриго
39
Михайлов
Ярослав
7
Чурлинов
Дарко
11
Бюльтер
Мариус
21
Пирингер
Марвин
Мюнхен-1860
4-1-4-1
Шальке 04
3-1-4-2

История личных встреч

Мюнхен-1860
Шальке 04

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мюнхен-1860
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекс Стефан 1 0.5
Штайнхарт Филипп 1 0.5
Мёлдерс Саша 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 2 1
Михайлов Ярослав 1 0.5
Zalazar Rodrigo 1 0.5

Карточки

Мюнхен-1860
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Wein 1 0
Бианкади Мервей 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиау Малик 0 1
Теродде Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мюнхен-1860
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Саарбрюккен - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Виктория Берлин 1:1 Ферль - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Цвиккау 0:2
Галлешер - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Меппен 1:1 Айнтрахт Бр - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Виктория Кёльн 3:0 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 3:0 Мюнхен-1860 - Тюркюджю Атаспор 1:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 0:0 Мюнхен-1860 - Вюрцбург Кикерс 1:0 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Мюнхен-1860 - Бавария-2 2:2 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 1:1 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 3:0 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Daniel Wein получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Чурлинов Дарко уходит с поля. Оуведжан Томас выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Лекс Стефан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grunwalder Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мюнхен-1860 1:0 Шальке 04 онлайн




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