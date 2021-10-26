Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Альберто Пиччи
18
Нзола
М'Бала
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Дженоа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.3
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.2
|Бастони Симоне
|2
|0.2
|Коваленко Виктор
|1
|0.1
|Бурабия Мехди
|1
|0.1
|Стрелец Давид
|1
|0.1
|Антист Жанис
|1
|0.1
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.6
|Кришито Доменико
|3 (3)
|0.3
|Фарес Мохамед
|2
|0.2
|Камбьясо Андреа
|1
|0.1
|Кайседо Фелипе
|1
|0.1
|Васкес Хоан
|1
|0.1
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|1
|1
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Сала Джакопо
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
8
57%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
19%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
29%
2
10%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Венеция
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:0 Дженоа
Исход игры
Специя
32.4% (46)
Ничья
50.7% (72)
Дженоа
16.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
86.23% (119)
Нет
13.77% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Специя
21.1% (30)
1:2 Дженоа
12% (17)
1:0 Специя
9.9% (14)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
1:3 Дженоа
1.4% (2)
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