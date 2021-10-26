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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Дженоа
0' 31'
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
25
Маджоре
Джулио
44
Стрелец
Давид
29
Сальседо
Эдди
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
11
Бехрами
Валон
65
Ровелла
Николо
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
Специя
4-2-3-1
Дженоа
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.3
Гьяси Эммануэль 2 0.2
Бастони Симоне 2 0.2
Коваленко Виктор 1 0.1
Бурабия Мехди 1 0.1
Стрелец Давид 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.6
Кришито Доменико 3 (3) 0.3
Фарес Мохамед 2 0.2
Камбьясо Андреа 1 0.1
Кайседо Фелипе 1 0.1
Васкес Хоан 1 0.1
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 1 1
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Бираски Давиде 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Каллон Яя 2 0
Пандев Горан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
8
57%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
19%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
29%
2
10%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Венеция 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
15. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
16. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
17. Специя 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 22 8
18. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана 0:1 Заявка 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Венеция 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Специя 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Салернитана 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция 1:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Специя 32.4% (46)
X 50.7% (72)
Дженоа 16.9% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Дженоа
2.39
3.70
3.28
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Специя 0:0 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:0 Дженоа

Исход игры
Специя
32.4% (46)
Ничья
50.7% (72)
Дженоа
16.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
86.23% (119)
Нет
13.77% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Специя
21.1% (30)
1:2 Дженоа
12% (17)
1:0 Специя
9.9% (14)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
1:3 Дженоа
1.4% (2)
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