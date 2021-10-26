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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
55' Желтая карточка
Бастони Симоне
60' Желтая карточка
Бираски Давиде
65' Желтая карточка
Каллон Яя
1:0
66' Гол в свои ворота
Сиригу Сальваторе
79' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
85' Желтая карточка
Проведель Иван
1:1
86' Пенальти
Кришито Доменико
89' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90'+4
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
25
Маджоре
Джулио
44
Стрелец
Давид
29
Сальседо
Эдди
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
11
Бехрами
Валон
65
Ровелла
Николо
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
Специя
4-2-3-1
Дженоа
4-1-4-1

Ход матча

46'
 
Бираски Давиде
Камбьясо Андреа
46'
 
Стураро Стефано
Экубан Калеб
55'
Бастони Симоне
 
59'
Колли Эбрима
Стрелец Давид
 
60'
 
Бираски Давиде
61'
 
Кайседо Фелипе
Бехрами Валон
65'
 
Каллон Яя
66'
Сиригу Сальваторе
1:0
70'
 
Пандев Горан
Каллон Яя
75'
 
Гальдамес Пабло
Бадель Милан
77'
Антист Жанис
Сальседо Эдди
 
79'
 
Кайседо Фелипе
85'
Проведель Иван
 
86'
1:1
Кришито Доменико
89'
 
Мазиелло Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.3
Гьяси Эммануэль 2 0.2
Бастони Симоне 2 0.2
Коваленко Виктор 1 0.1
Бурабия Мехди 1 0.1
Стрелец Давид 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.6
Кришито Доменико 4 (4) 0.4
Фарес Мохамед 2 0.2
Камбьясо Андреа 1 0.1
Кайседо Фелипе 1 0.1
Васкес Хоан 1 0.1
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бастони Симоне 2 1
Гьяси Эммануэль 3 0
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Проведель Иван 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Бираски Давиде 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Мазиелло Андреа 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
33%
9
56%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
17%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
7
30%
2
10%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Торино 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Специя 32.4% (46)
X 50.7% (72)
Дженоа 16.9% (24)
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Где смотреть матч Специя 1:1 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Специя 1:1 Дженоа

Исход игры
Специя
32.4% (46)
Ничья
50.7% (72)
Дженоа
16.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
86.23% (119)
Нет
13.77% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Специя
21.1% (30)
1:2 Дженоа
12% (17)
1:0 Специя
9.9% (14)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
1:3 Дженоа
1.4% (2)
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