Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет Дженоа

91' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Эбрима Колли из команды Специя отправил кросс в штрафную...

91' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Коваленко Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи

89' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Дестро Маттиа пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

88' Янис Антисте наказан за толчок Бираски Давиде

87' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Г О О О О О Л - Кришито Доменико из команды Дженоа забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Иван Проведель прыгнул не в ту сторону.

86' После проверки VAR судья не изменил решения - Дженоа пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Проведель Иван получил желтую карточку от судьи

84' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Нзола М'Бала имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

84' Эбрима Колли из команды Специя сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

84' Кришито Доменико из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

83' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Дженоа выполняет удар от ворот.

82' Эбрима Колли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Отличные скиллы показывает Эбрима Колли, обводя своих соперников

82' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи

78' Дженоа выполняет удар от ворот.

78' Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Должен был быть гол! Нзола М'Бала имел отличный шанс, но Сальваторе Сиригу не дал голу состоятся!

77' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Тактическая замена. Сальседо Эдди уходит с поля и его заменяет Янис Антисте

76' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Специя

74' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Эбрима Колли пробил чуть мимо штанги!

66' Сальседо Эдди пробил со штрафного прямо в стенку

66' Г О О О О Л - Сиригу Сальваторе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

65' Каллон Яя получил желтую карточку от судьи

65' Удар от ворот произведет Дженоа

64' Как он промахнулся? Гьяси Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Эбрима Колли из команды Специя делает заброс на партнера по команде.

64' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Бираски Давиде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Удар от ворот произведет Дженоа

59' Тактическая замена. Стрелец Давид уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

59' Коваленко Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

58' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Гьяси Эммануэль пробил чуть мимо штанги!

58' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль , обводя своих соперников

57' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Бастони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Бастони Симоне получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Дженоа

54' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дестро Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля