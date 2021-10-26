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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бабельсберг
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 34'
1
Тайссен
Янник
5
Jake-Robert
Wilton
30
Petar
Lela
3
Marcus
Hoffmann
6
Paul
Wegener
8
Emir
Gencel
18
David
Danko
19
Marcel
Rausch
11
Tino
Schmidt
33
Robin
Mueller
32
Фран
Даниэль
31
Мартинес
Хосеп
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
3
Анхелиньо
Хосе
38
Новоа
Уго
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
9
Поульсен
Юссуф
33
Андре
Силва
Бабельсберг
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Бабельсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcus Hoffmann 1 0.5
Marcel Rausch 1 0.5
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Вилли 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Хайдара Амаду 1 0.5
Собослаи Доминик 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бабельсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бабельсберг - Локомотив Лейпциг 1:1 Альтглинике - Бабельсберг 1:1 Ауэрбах - Бабельсберг 2:3 Бабельсберг - Атлетик Берлин 1:2
Фюрстенвальде - Бабельсберг 1:4 Герта-2 - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Теннис Боруссия 4:2 Бабельсберг - Карл Цейсс 0:2 Оптик - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Динамо Берлин 2:1 Лукенвальде - Бабельсберг 0:0 Бабельсберг - Хеми 0:2 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Бабельсберг - Лихтенберг 47 1:0 Бабельсберг - Хемниц 2:1 Тасмания Берлин - Бабельсберг 2:0 Бабельсберг - Герта 1:3 Германия Хальберштадт - Бабельсберг 2:2 Бабельсберг - Ауэрбах 3:0 Виктория Берлин - Бабельсберг 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karl Liebknecht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бабельсберг
Ничья
РБ Лейпциг
36.00
13.85
1.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бабельсберг 0:0 РБ Лейпциг онлайн




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