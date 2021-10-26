Германия: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Karl Liebknecht Stadion
30
Petar
Lela
18
David
Danko
11
Tino
Schmidt
32
Фран
Даниэль
38
Новоа
Уго
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Petar LelaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 David DankoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Tino SchmidtПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Фран ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
21 Райманн СвенЗащитник
-
-
-
-
-
-
20 Felix Pilger
-
22 Janne Sietan
-
-
Главный тренер: Joerg Buder
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Марш Джесси
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 1
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
Бабельсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcus Hoffmann
|1
|0.5
|Marcel Rausch
|1
|0.5
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Вилли
|1
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.5
|Хайдара Амаду
|1
|0.5
|Собослаи Доминик
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бабельсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бабельсберг - Локомотив Лейпциг 1:1 Альтглинике - Бабельсберг 1:1 Ауэрбах - Бабельсберг 2:3 Бабельсберг - Атлетик Берлин 1:2
Фюрстенвальде - Бабельсберг 1:4 Герта-2 - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Теннис Боруссия 4:2 Бабельсберг - Карл Цейсс 0:2 Оптик - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Динамо Берлин 2:1 Лукенвальде - Бабельсберг 0:0 Бабельсберг - Хеми 0:2 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Бабельсберг - Лихтенберг 47 1:0 Бабельсберг - Хемниц 2:1 Тасмания Берлин - Бабельсберг 2:0 Бабельсберг - Герта 1:3 Германия Хальберштадт - Бабельсберг 2:2 Бабельсберг - Ауэрбах 3:0 Виктория Берлин - Бабельсберг 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4
Будет доступно позже.