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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бабельсберг
0:1
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
42' Желтая карточка
Jake-Robert Wilton
0:1
45' Гол
Собослаи Доминик
49' Желтая карточка
Emir Gencel
74' Желтая карточка
Фран Даниэль
90'+5
1
Тайссен
Янник
5
Jake-Robert
Wilton
30
Petar
Lela
3
Marcus
Hoffmann
6
Paul
Wegener
8
Emir
Gencel
18
David
Danko
19
Marcel
Rausch
11
Tino
Schmidt
33
Robin
Mueller
32
Фран
Даниэль
31
Мартинес
Хосеп
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
3
Анхелиньо
Хосе
38
Новоа
Уго
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
9
Поульсен
Юссуф
33
Андре
Силва
Бабельсберг
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

42'
Jake-Robert Wilton
 
45'
0:1
Собослаи Доминик
(Поульсен Юссуф)
49'
Emir Gencel
 
56'
Nicola Juergens
Marcel Rausch
 
69'
 
Нкунку Кристофер
Андре Силва
74'
Фран Даниэль
 
80'
 
Мориба Илайкс
Собослаи Доминик
80'
 
Гвардиол Йошко
Симакан Мохамед
81'
Frank Zille
Tino Schmidt
 
90'
 
Форсберг Эмиль
Новоа Уго

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 8
  • 4 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 7
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Бабельсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcus Hoffmann 1 0.5
Marcel Rausch 1 0.5
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 1
Орбан Вилли 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Хайдара Амаду 1 0.5
Поульсен Юссуф 0 0

Карточки

Бабельсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фран Даниэль 1 0
Jake-Robert Wilton 1 0
Emir Gencel 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бабельсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бабельсберг - Локомотив Лейпциг 1:1 Альтглинике - Бабельсберг 1:1 Ауэрбах - Бабельсберг 2:3 Бабельсберг - Атлетик Берлин 1:2
Фюрстенвальде - Бабельсберг 1:4 Герта-2 - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Теннис Боруссия 4:2 Бабельсберг - Карл Цейсс 0:2 Оптик - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Динамо Берлин 2:1 Лукенвальде - Бабельсберг 0:0 Бабельсберг - Хеми 0:2 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Бабельсберг - Лихтенберг 47 1:0 Бабельсберг - Хемниц 2:1 Тасмания Берлин - Бабельсберг 2:0 Бабельсберг - Герта 1:3 Германия Хальберштадт - Бабельсберг 2:2 Бабельсберг - Ауэрбах 3:0 Виктория Берлин - Бабельсберг 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Собослаи Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Jake-Robert Wilton получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karl Liebknecht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бабельсберг 0:1 РБ Лейпциг онлайн




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