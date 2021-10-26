Германия: Кубок 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Karl Liebknecht Stadion
42' Желтая карточкаJake-Robert Wilton
0:1
45' ГолСобослаи Доминик
49' Желтая карточкаEmir Gencel
74' Желтая карточкаФран Даниэль
30
Petar
Lela
18
David
Danko
11
Tino
Schmidt
32
Фран
Даниэль
38
Новоа
Уго
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Petar LelaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 David DankoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Tino SchmidtПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Фран ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
21 Райманн СвенЗащитник
-
-
-
-
-
-
20 Felix Pilger
-
22 Janne Sietan
-
-
Главный тренер: Joerg Buder
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
45'
49'
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
4 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 7
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
Бабельсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcus Hoffmann
|1
|0.5
|Marcel Rausch
|1
|0.5
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|2
|1
|Орбан Вилли
|1
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.5
|Хайдара Амаду
|1
|0.5
|Поульсен Юссуф
|0
|0
Карточки
Бабельсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фран Даниэль
|1
|0
|Jake-Robert Wilton
|1
|0
|Emir Gencel
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бабельсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бабельсберг - Локомотив Лейпциг 1:1 Альтглинике - Бабельсберг 1:1 Ауэрбах - Бабельсберг 2:3 Бабельсберг - Атлетик Берлин 1:2
Фюрстенвальде - Бабельсберг 1:4 Герта-2 - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Теннис Боруссия 4:2 Бабельсберг - Карл Цейсс 0:2 Оптик - Бабельсберг 0:3 Бабельсберг - Динамо Берлин 2:1 Лукенвальде - Бабельсберг 0:0 Бабельсберг - Хеми 0:2 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Бабельсберг - Лихтенберг 47 1:0 Бабельсберг - Хемниц 2:1 Тасмания Берлин - Бабельсберг 2:0 Бабельсберг - Герта 1:3 Германия Хальберштадт - Бабельсберг 2:2 Бабельсберг - Ауэрбах 3:0 Виктория Берлин - Бабельсберг 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4
Будет доступно позже.