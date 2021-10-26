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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Пройссен Мюнстер
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Герта
0'
0:1
3' Гол
Йоветич Стеван
34'
35
Maximilian
Schulze-Niehues
5
Шауэрте
Юлиан
40
Цигеле
Робин
30
Marcel
Hoffmeier
13
Marvin
Thiel
25
Геррит
Вегкамп
21
Nicolai
Remberg
11
Thorben-Johannes
Deters
18
Dominik
Klann
23
Ланглиц
Александер
32
Henok
Teklab
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
44
Гехтер
Линус
21
Платтенхардт
Марвин
10
Эккеленкамп
Юрген
29
Тусар
Люка
6
Дарида
Владимир
30
Ястржембски
Деннис
7
Зельке
Дейви
19
Йоветич
Стеван
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Герта
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Йоветич Стеван
(Ястржембски Деннис)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Герта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcel Hoffmeier 1 0.5
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 1 0.5
Зельке Дейви 1 0.5
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боннер - Пройссен Мюнстер 1:2 Хомберг - Пройссен Мюнстер 2:2 Пройссен Мюнстер - Фортуна-2 2:0 Фортуна Кёльн - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Вупперталь 0:0 Штрален - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Эссен 2:3 Рот-Вайсс Ален - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Рёдингхаузен 0:0 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Шпортфройнде Лотте 2:0 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Алемания 2:1 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Шальке 04-2 - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Оберхаузен 3:1 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:1 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 2:1 Фортуна-2 - Пройссен Мюнстер 2:4 Пройссен Мюнстер - Фортуна Кёльн 3:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Йоветич Стеван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Preussenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Герта
8.50
5.40
1.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пройссен Мюнстер 0:1 Герта онлайн




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