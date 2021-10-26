Германия: Кубок 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Preussenstadion
0:1
3' ГолЙоветич Стеван
36' Желтая карточкаNicolai Remberg
1:1
41' ГолThorben-Johannes Deters
45' Вторая желтая карточкаNicolai Remberg
46' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
56' Желтая карточкаШауэрте Юлиан
62' Желтая карточкаЛанглиц Александер
68' Желтая карточкаDominik Klann
74' Желтая карточкаБельфодиль Исхак
1:2
79' ГолБельфодиль Исхак
1:3
83' ГолРихтер Марко
90' Желтая карточкаЦигеле Робин
40
Цигеле
Робин
13
Marvin
Thiel
32
Henok
Teklab
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
-
13 Marvin ThielЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Henok TeklabНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хеммерих ЛюкПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Дардаи Пал
Ход матча
3'
36'
41'
45'
56'
68'
74'
79'
1:2
83'
1:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Герта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thorben-Johannes Deters
|1
|0.5
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.5
|Ланглиц Александер
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|1
|0.5
|Бельфодиль Исхак
|1
|0.5
|Зельке Дейви
|1
|0.5
|Рихтер Марко
|1
|0.5
|Сердар Суат
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Remberg
|1
|1
|Шауэрте Юлиан
|1
|0
|Ланглиц Александер
|1
|0
|Цигеле Робин
|1
|0
|Dominik Klann
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боннер - Пройссен Мюнстер 1:2 Хомберг - Пройссен Мюнстер 2:2 Пройссен Мюнстер - Фортуна-2 2:0 Фортуна Кёльн - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Вупперталь 0:0 Штрален - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Эссен 2:3 Рот-Вайсс Ален - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Рёдингхаузен 0:0 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Шпортфройнде Лотте 2:0 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Алемания 2:1 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Шальке 04-2 - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Оберхаузен 3:1 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:1 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 2:1 Фортуна-2 - Пройссен Мюнстер 2:4 Пройссен Мюнстер - Фортуна Кёльн 3:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0
Будет доступно позже.