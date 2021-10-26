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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Пройссен Мюнстер
1:3
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
0:1
3' Гол
Йоветич Стеван
36' Желтая карточка
Nicolai Remberg
1:1
41' Гол
Thorben-Johannes Deters
45' Вторая желтая карточка
Nicolai Remberg
46' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
56' Желтая карточка
Шауэрте Юлиан
62' Желтая карточка
Ланглиц Александер
68' Желтая карточка
Dominik Klann
74' Желтая карточка
Бельфодиль Исхак
1:2
79' Гол
Бельфодиль Исхак
1:3
83' Гол
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Цигеле Робин
90'+5
35
Maximilian
Schulze-Niehues
5
Шауэрте
Юлиан
40
Цигеле
Робин
30
Marcel
Hoffmeier
13
Marvin
Thiel
25
Геррит
Вегкамп
21
Nicolai
Remberg
11
Thorben-Johannes
Deters
18
Dominik
Klann
23
Ланглиц
Александер
32
Henok
Teklab
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
44
Гехтер
Линус
21
Платтенхардт
Марвин
10
Эккеленкамп
Юрген
29
Тусар
Люка
6
Дарида
Владимир
30
Ястржембски
Деннис
7
Зельке
Дейви
19
Йоветич
Стеван
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Герта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thorben-Johannes Deters 1 0.5
Marcel Hoffmeier 1 0.5
Ланглиц Александер 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 1 0.5
Бельфодиль Исхак 1 0.5
Зельке Дейви 1 0.5
Рихтер Марко 1 0.5
Сердар Суат 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Remberg 1 1
Шауэрте Юлиан 1 0
Ланглиц Александер 1 0
Цигеле Робин 1 0
Dominik Klann 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельфодиль Исхак 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боннер - Пройссен Мюнстер 1:2 Хомберг - Пройссен Мюнстер 2:2 Пройссен Мюнстер - Фортуна-2 2:0 Фортуна Кёльн - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Вупперталь 0:0 Штрален - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Эссен 2:3 Рот-Вайсс Ален - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Рёдингхаузен 0:0 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 0:4 Пройссен Мюнстер - Шпортфройнде Лотте 2:0 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Алемания 2:1 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Шальке 04-2 - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Оберхаузен 3:1 Боруссия-2 М - Пройссен Мюнстер 1:1 Вегберг-Бек - Пройссен Мюнстер 2:1 Фортуна-2 - Пройссен Мюнстер 2:4 Пройссен Мюнстер - Фортуна Кёльн 3:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Nicolai Remberg получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Thorben-Johannes Deters бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Nicolai Remberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Йоветич Стеван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Preussenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пройссен Мюнстер 1:3 Герта онлайн




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