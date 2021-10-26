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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
4:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
13' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
16' Желтая карточка
Такахаши Кадзуки
40' Желтая карточка
Форс Виктор
49' Желтая карточка
Бркич Харис
64' Красная карточка
Редин Понтус
2:0
66' Пенальти
Саид Мохаммед
3:0
75' Гол
Блумберг Юхан
4:0
90' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
24
Хоканссон
Маттиас
22
Блумберг
Юхан
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
9
Косица
Дзенис
25
Саид
Мохаммед
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
17
Лушаку
Исмет
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
14
Линнер
Альбин
Треллеборг
5-3-1-1
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Сирианска Эскильстуна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 7 0.27
Оффия Генри 4 0.15
Косица Дзенис 4 0.15
Бьеркен Фритьоф 4 0.15
Дхайни Мухаммед-Али 4 0.15
Бркич Харис 3 0.12
Хоканссон Маттиас 3 0.12
Блумберг Юхан 2 0.08
Йенссон Исак 2 0.08
Саид Мохаммед 2 (1) 0.08
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.35
Коффей Эшли 8 0.31
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.12
Алсанати Андре 3 (1) 0.12
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Гётессон Виктор 2 0.08
Якубу Алию 2 0.08
Линнер Альбин 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Тихи Робин 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Такахаши Кадзуки 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 7 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Бркич Харис 4 0
Амин Симон 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 7 2
Такахаши Кадзуки 7 0
Коффей Эшли 7 0
Редин Понтус 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Форс Виктор 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Мишель Феликс 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Алсанати Андре 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
5 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
23%
4
36%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
7
32%
2
18%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
27%
2
9%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Забито

16
24
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
26%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

38
35
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
5
13%
6
17%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
8
21%
6
17%
61-75
10
26%
9
26%
76-90

Пропущено

30
34
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
8
27%
3
9%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
2
7%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3
Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 26 12 7 7 40 - 23 43
4. Треллеборг Заявка 26 11 9 6 38 - 30 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
12. Акрополис Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге Заявка 26 7 9 10 33 - 37 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 13 6 2 5 19 - 12 20
10. Акрополис Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
11. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
9. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Такахаши Кадзуки получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Дхайни Мухаммед-Али бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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