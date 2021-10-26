Швеция: Суперэттан 2021
4:0
Конец матча
1:0
13' ГолДхайни Мухаммед-Али
16' Желтая карточкаТакахаши Кадзуки
40' Желтая карточкаФорс Виктор
49' Желтая карточкаБркич Харис
64' Красная карточкаРедин Понтус
2:0
66' ПенальтиСаид Мохаммед
3:0
75' ГолБлумберг Юхан
4:0
90' ГолДхайни Мухаммед-Али
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
15
Форс
Виктор
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
13'
16'
40'
49'
64'
66'
2:0
75'
3:0
90'
История личных встреч
Треллеборг
Сирианска Эскильстуна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|7
|0.27
|Оффия Генри
|4
|0.15
|Косица Дзенис
|4
|0.15
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.15
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0.15
|Бркич Харис
|3
|0.12
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.12
|Блумберг Юхан
|2
|0.08
|Йенссон Исак
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|2 (1)
|0.08
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.35
|Коффей Эшли
|8
|0.31
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.12
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.12
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Гётессон Виктор
|2
|0.08
|Якубу Алию
|2
|0.08
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Тихи Робин
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|7
|2
|Такахаши Кадзуки
|7
|0
|Коффей Эшли
|7
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Мишель Феликс
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
5 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
23%
4
36%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
7
32%
2
18%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
27%
2
9%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Забито
16
24
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
26%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
38
35
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
5
13%
6
17%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
8
21%
6
17%
61-75
10
26%
9
26%
76-90
Пропущено
30
34
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
8
27%
3
9%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
2
7%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3
Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|40 - 23
|43
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 30
|42
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 12
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6