Швеция: Суперэттан 2021
0:1
Конец матча
0:1
4' ГолАлександерссон Симон
58' Желтая карточкаЛандгрен Андреас
72' Желтая карточкаАндерссон Йохан
78' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Каргбо МайклНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
4'
58'
72'
78'
История личных встреч
Хельсинборг
ГАИС
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|13 (1)
|0.5
|Adam Kaied
|5
|0.19
|Ольсен Брандур
|4
|0.15
|Йенссон Расмус
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|3
|0.12
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.12
|Лупер Вильгельм
|2
|0.08
|Карялайнен Расмус
|2
|0.08
|Веберг Чарли
|2
|0.08
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.23
|Линдберг Юлиус
|3
|0.12
|Стернер Даниэль
|3
|0.12
|Александерссон Симон
|3
|0.12
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Александерссон Виктор
|2
|0.08
|Марич Аднан
|2
|0.08
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Ярсуват Ричард
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Лупер Вильгельм
|7
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерссон Йохан II
|4
|0
|Андерсен Никлас II
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
5
36%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
39
28
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
2
5%
5
18%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
3
8%
8
29%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
12
31%
5
18%
76-90
Пропущено
24
34
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
4
17%
3
9%
1-15
5
21%
8
24%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1
ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|40 - 23
|43
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 30
|42
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 12
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6