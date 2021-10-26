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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:1
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
4' Гол
Александерссон Симон
58' Желтая карточка
Ландгрен Андреас
72' Желтая карточка
Андерссон Йохан
78' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
90'+9
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
31
Adam
Kaied
27
Benjamin
Acquah
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
16
Андерссон
Йохан
II
10
Эгнелль
Адам
18
Лумбана
Борис
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
21
Александерссон
Симон
11
Линдберг
Юлиус
Хельсинборг
4-2-3-1
ГАИС
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
ГАИС

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
3:1
КШ
2:1
А
1:3
А
1:1
А
1:3
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
0:1
А
1:4
А
0:3
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 13 (1) 0.5
Adam Kaied 5 0.19
Ольсен Брандур 4 0.15
Йенссон Расмус 3 0.12
Люндберг Виктор 3 0.12
Аль-Хамлави Ассад 3 0.12
Лупер Вильгельм 2 0.08
Карялайнен Расмус 2 0.08
Веберг Чарли 2 0.08
Benjamin Acquah 1 0.04
Свенссон Макс 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.23
Линдберг Юлиус 3 0.12
Стернер Даниэль 3 0.12
Александерссон Симон 3 0.12
Вангберг Август 2 0.08
Александерссон Виктор 2 0.08
Марич Аднан 2 0.08
Линдберг Йонас 1 0.04
Ярсуват Ричард 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Лупер Вильгельм 7 0
Цука Рави 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Benjamin Acquah 5 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Adam Kaied 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ландгрен Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Андерсен Никлас II 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Вангберг Август 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
5
36%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

39
28
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
2
5%
5
18%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
3
8%
8
29%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
12
31%
5
18%
76-90

Пропущено

24
34
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
4
17%
3
9%
1-15
5
21%
8
24%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
6
25%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1
ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 26 12 7 7 40 - 23 43
4. Треллеборг Заявка 26 11 9 6 38 - 30 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
12. Акрополис Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге Заявка 26 7 9 10 33 - 37 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 13 6 2 5 19 - 12 20
10. Акрополис Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
11. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
9. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Александерссон Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 ГАИС онлайн




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