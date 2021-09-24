Германия: Кубок 2021-2022
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Ингольштадт
История личных встреч
Боруссия Д
Ингольштадт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3 (1)
|3
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кая Фатих
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|1
|0
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|0
|4.
|Вайхе
|Херрманн Патрик
|2
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Айнтрахт Фр
|Хинтереггер Мартин
|0
|1
|2.
|Бремер
|Ugo Nobile
|0
|1
Прогнозы на матч Боруссия Д - Ингольштадт
Исход игры
Боруссия Д
100% (27)
Ничья
0% (0)
Ингольштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (15)
Меньше
42.31% (11)
Обе команды забьют
Да
15.38% (4)
Нет
84.62% (22)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
37% (10)
3:0 Боруссия Д
33.3% (9)
3:1 Боруссия Д
7.4% (2)
4:0 Боруссия Д
7.4% (2)
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