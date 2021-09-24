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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Ингольштадт

История личных встреч

Боруссия Д
Ингольштадт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (1) 3
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кая Фатих 1 1
Бильбия Филип 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Чупо-Мотинг Эрик 4 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 1 0
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 2 0 0
4. Вайхе Херрманн Патрик 2 0 0
5. Байер Л Демирбай Керем 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Айнтрахт Фр Хинтереггер Мартин 0 1
2. Бремер Ugo Nobile 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Ингольштадт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 16 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Боруссия Д 100% (28)
    X 0% (0)
    Ингольштадт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Ингольштадт
    1.10
    9.40
    26.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боруссия Д - Ингольштадт онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Ингольштадт

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (27)
    Ничья
    0% (0)
    Ингольштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (15)
    Меньше
    42.31% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    15.38% (4)
    Нет
    84.62% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    37% (10)
    3:0 Боруссия Д
    33.3% (9)
    3:1 Боруссия Д
    7.4% (2)
    4:0 Боруссия Д
    7.4% (2)
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