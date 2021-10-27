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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Престон Норт Энд
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ливерпуль
0' 27'
1
Радд
Деклан
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
3
Каннингхем
Грег
2
Ван
дер
Берг
Сепп
13
Маккэнн
Алистер
18
Ледсон
Райан
15
Рафферти
Джозеф
44
Поттс
Брэд
24
Магуайр
Шон
29
Бархузен
Том
13
Адриан
Сан-Мигель
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
80
Мортон
Тайлер
17
Джонс
Кёртис
18
Минамино
Такуми
27
Ориги
Дивок
86
Харви
Блэр
Престон Норт Энд
3-4-1-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Престон Норт Энд
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:4
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Эмиль Рис 4 1
Синклер Скотт 2 0.5
Рафферти Джозеф 1 0.25
Хьюз Эндрю 1 0.25
Магуайр Шон 1 0.25
Ледсон Райан 1 0.25
Ван дер Берг Сепп 1 0.25
Каннингхем Грег 0 0
Уайтман Бен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 1
Ориги Дивок 1 0.5
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радд Деклан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Престон Норт Энд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блэкпул - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 КПР - Престон Норт Энд 3:2
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Челтенем 4:1 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 1:1 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Суонси 3:1 Моркам - Престон Норт Энд 2:4 Престон Норт Энд - Питерборо Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:0 Рединг - Престон Норт Энд 2:1 Мэнсфилд - Престон Норт Энд 0:3 Престон Норт Энд - Халл Сити 1:4 Уиган - Престон Норт Энд 3:2 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Аккрингтон - Престон Норт Энд 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1
1/8 финала
5 Челси
4 Саутгемптон
1 КПР
3 Сандерленд
2 Арсенал
0 Лидс
0 Сток Сити
0 Брентфорд
0 Бёрнли
0 Тоттенхэм
0 Лестер
0 Брайтон
0 Престон Норт Энд
0 Ливерпуль
0 Вест Хэм
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 26'
    Да, "Престон" с горем пополам, но моменты создаёт! А "Ливерпуль" ничего предложить пока не может, кроме владения мячом. Опасно для гостей!
  • Опасный момент
    25'
    Опасный момент! Ну точно доиграется "Ливерпуль"! Поттс набрал скорость по центру, убежал один на один после классной передачи партнёра, но сближаться с голкипером не стал, пробивал с линии вратарской, но точно во вратаря! Отбил Адриан!
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. Юрген Клопп практически всё время у бровки поля, но пока что-то новое внести в игру своей команды у него не получается.
  • 22'
    Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш очень сладко зевает на трибуне стадиона в Престоне. Пока игра, мягко говоря, убаюкивает. Даже болельщики чуть тише петь стали.
  • Угловой
    20'
    Угловой заработал "Ливерпуль". Окслейд-Чемберлен навесил от правого флажка в штрафную площадь, отбились футболисты "Престона", Ван дер Берг выбил мяч.
  • 19'
    Скорости не самые высокие, конечно. "Ливерпуль" в таком составе не феерит, откровенно говоря. В запасе есть Жота и Фирмино, может они и появятся во втором тайме.
  • 17'
    Ух ты! Игроки "Престона" даже до удара дело довели! Это Линдси после серии отскоков пробивал с лёта с линии штрафной площади, но точности ему не хватило.
  • 16'
    Минамино отыграл налево на Цимикаса, который навесил на дальнюю штангу, но удалось отбить мяч защитнику "Престона". Никто ему не мешал.
  • 15'
    Очередной заброс вперёд на Минамино, но вновь передача получилась неточной.
  • 13'
    Да, по сути наша игра - одна большая позиционная атака "Ливерпуля". Но много ошибаются футболисты гостей, потому обострить ситуацию никак не могут.
  • 11'
    Да, только на контратаки сегодня может рассчитывать команда хозяев, пока территориальное преимущество целиком и полностью на стороне "Ливерпуля".
  • 10'
    Накрыли хозяева соперника, в итоге прошла контратака! Магуайр сделал передачу на ход Бархузену, который приблизился к штрафной площади, обыгрывать защитника не стал, сильно пробив по воротам. Выше перекладины!
  • 8'
    Пока без опасных моментов у нас обходится. "Ливерпуль" много владеет мячом, болельщики громко поют песни. Это пока вся информация о сегодняшнем матче.
  • 7'
    Хорошая диагональная передача в штрафную площадь "Престона", попытался сыграть на приёме Ориги, но мяч от его спины отскочил в руки голкиперу Радду.
  • 5'
    Харви Блэр справа в штрафной прокинул мяч мимо защитника, попытался то ли пробить, то ли навесить, но в итоге отправил его в аут на противоположном фланге. Что ж, бывает и такое.
  • 3'
    Стараются игроки "Ливерпуля" контролировать мяч, попытка по центру прорваться в штрафную площадь соперника, но не получилось. Радд выдвинулся и сыграл первым.
  • 2'
    Конечно, на самым основным составом сегодня действует "Ливерпуль". Много резервистов, лидеры команды получили отдых. Впрочем, это не мешает гостям с первых минут наладить контроль над мячом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Ливерпуль" в традиционной красной форме, а игроки "Престона" будут играть в белых майках и гетрах, чёрных трусах.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deepdale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Престон Норт Энд 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Престон Норт Энд 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Престон Норт Энд
1.9% (3)
Ничья
1.3% (2)
Ливерпуль
96.8% (153)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
19.42% (27)
Нет
80.58% (112)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
32.3% (51)
0:3 Ливерпуль
26.6% (42)
1:3 Ливерпуль
9.5% (15)
0:4 Ливерпуль
8.9% (14)
1:2 Ливерпуль
4.4% (7)
0:1 Ливерпуль
1.9% (3)
1:5 Ливерпуль
1.9% (3)
0:5 Ливерпуль
1.3% (2)
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