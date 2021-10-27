Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Дипдэйл
16
Хьюз
Эндрю
18
Ледсон
Райан
44
Поттс
Брэд
24
Магуайр
Шон
29
Бархузен
Том
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
27
Ориги
Дивок
86
Харви
Блэр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Поттс БрэдПолузащитник
-
24 Магуайр ШонНападающий
-
29 Бархузен ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрл ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Frankie McAvoy
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
86 Харви БлэрНападающий
- Запасные игроки
-
54 Хьюз ЛайамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Престон Норт Энд
Ливерпуль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|1
|Синклер Скотт
|2
|0.5
|Рафферти Джозеф
|1
|0.25
|Хьюз Эндрю
|1
|0.25
|Магуайр Шон
|1
|0.25
|Ледсон Райан
|1
|0.25
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.25
|Каннингхем Грег
|0
|0
|Уайтман Бен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|1
|Ориги Дивок
|1
|0.5
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радд Деклан
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Престон Норт Энд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блэкпул - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 КПР - Престон Норт Энд 3:2
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Челтенем 4:1 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 1:1 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Суонси 3:1 Моркам - Престон Норт Энд 2:4 Престон Норт Энд - Питерборо Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:0 Рединг - Престон Норт Энд 2:1 Мэнсфилд - Престон Норт Энд 0:3 Престон Норт Энд - Халл Сити 1:4 Уиган - Престон Норт Энд 3:2 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Аккрингтон - Престон Норт Энд 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Престон Норт Энд 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Престон Норт Энд
1.9% (3)
Ничья
1.3% (2)
Ливерпуль
96.8% (153)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
19.42% (27)
Нет
80.58% (112)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
32.3% (51)
0:3 Ливерпуль
26.6% (42)
1:3 Ливерпуль
9.5% (15)
0:4 Ливерпуль
8.9% (14)
1:2 Ливерпуль
4.4% (7)
0:1 Ливерпуль
1.9% (3)
1:5 Ливерпуль
1.9% (3)
0:5 Ливерпуль
1.3% (2)
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