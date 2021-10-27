Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш очень сладко зевает на трибуне стадиона в Престоне. Пока игра, мягко говоря, убаюкивает. Даже болельщики чуть тише петь стали.

Середина первого тайма у нас идёт. Юрген Клопп практически всё время у бровки поля, но пока что-то новое внести в игру своей команды у него не получается.

Опасный момент! Ну точно доиграется "Ливерпуль"! Поттс набрал скорость по центру, убежал один на один после классной передачи партнёра, но сближаться с голкипером не стал, пробивал с линии вратарской, но точно во вратаря! Отбил Адриан!

Да, "Престон" с горем пополам, но моменты создаёт! А "Ливерпуль" ничего предложить пока не может, кроме владения мячом. Опасно для гостей!

19' Скорости не самые высокие, конечно. "Ливерпуль" в таком составе не феерит, откровенно говоря. В запасе есть Жота и Фирмино, может они и появятся во втором тайме.

17' Ух ты! Игроки "Престона" даже до удара дело довели! Это Линдси после серии отскоков пробивал с лёта с линии штрафной площади, но точности ему не хватило.

16' Минамино отыграл налево на Цимикаса, который навесил на дальнюю штангу, но удалось отбить мяч защитнику "Престона". Никто ему не мешал.

15' Очередной заброс вперёд на Минамино, но вновь передача получилась неточной.

13' Да, по сути наша игра - одна большая позиционная атака "Ливерпуля". Но много ошибаются футболисты гостей, потому обострить ситуацию никак не могут.

11' Да, только на контратаки сегодня может рассчитывать команда хозяев, пока территориальное преимущество целиком и полностью на стороне "Ливерпуля".

10' Накрыли хозяева соперника, в итоге прошла контратака! Магуайр сделал передачу на ход Бархузену, который приблизился к штрафной площади, обыгрывать защитника не стал, сильно пробив по воротам. Выше перекладины!

8' Пока без опасных моментов у нас обходится. "Ливерпуль" много владеет мячом, болельщики громко поют песни. Это пока вся информация о сегодняшнем матче.

7' Хорошая диагональная передача в штрафную площадь "Престона", попытался сыграть на приёме Ориги, но мяч от его спины отскочил в руки голкиперу Радду.

5' Харви Блэр справа в штрафной прокинул мяч мимо защитника, попытался то ли пробить, то ли навесить, но в итоге отправил его в аут на противоположном фланге. Что ж, бывает и такое.

3' Стараются игроки "Ливерпуля" контролировать мяч, попытка по центру прорваться в штрафную площадь соперника, но не получилось. Радд выдвинулся и сыграл первым.

2' Конечно, на самым основным составом сегодня действует "Ливерпуль". Много резервистов, лидеры команды получили отдых. Впрочем, это не мешает гостям с первых минут наладить контроль над мячом.