Англия: Кубок лиги 2021-2022
Престон Норт Энд
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Стадион: Дипдэйл
Ливерпуль
История личных встреч
Престон Норт Энд
Ливерпуль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|1.33
|Синклер Скотт
|2
|0.67
|Рафферти Джозеф
|1
|0.33
|Хьюз Эндрю
|1
|0.33
|Магуайр Шон
|1
|0.33
|Ледсон Райан
|1
|0.33
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.33
|Каннингхем Грег
|0
|0
|Уайтман Бен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|2
|Ориги Дивок
|1
|1
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радд Деклан
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Престон Норт Энд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блэкпул - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 КПР - Престон Норт Энд 3:2
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Челтенем 4:1 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 1:1 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Суонси 3:1 Моркам - Престон Норт Энд 2:4 Престон Норт Энд - Питерборо Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:0 Рединг - Престон Норт Энд 2:1 Мэнсфилд - Престон Норт Энд 0:3 Престон Норт Энд - Халл Сити 1:4 Уиган - Престон Норт Энд 3:2 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Аккрингтон - Престон Норт Энд 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Престон Норт Энд - Ливерпуль
Исход игры
Престон Норт Энд
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ливерпуль
100% (29)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (19)
Меньше
34.48% (10)
Обе команды забьют
Да
24.14% (7)
Нет
75.86% (22)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
34.5% (10)
0:3 Ливерпуль
27.6% (8)
0:4 Ливерпуль
13.8% (4)
1:3 Ливерпуль
13.8% (4)
1:2 Ливерпуль
10.3% (3)
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