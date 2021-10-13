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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Престон Норт Энд
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Престон Норт Энд
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:4
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Эмиль Рис 4 1.33
Синклер Скотт 2 0.67
Рафферти Джозеф 1 0.33
Хьюз Эндрю 1 0.33
Магуайр Шон 1 0.33
Ледсон Райан 1 0.33
Ван дер Берг Сепп 1 0.33
Каннингхем Грег 0 0
Уайтман Бен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 2
Ориги Дивок 1 1
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радд Деклан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Престон Норт Энд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блэкпул - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 КПР - Престон Норт Энд 3:2
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Челтенем 4:1 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 1:1 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - Суонси 3:1 Моркам - Престон Норт Энд 2:4 Престон Норт Энд - Питерборо Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:0 Рединг - Престон Норт Энд 2:1 Мэнсфилд - Престон Норт Энд 0:3 Престон Норт Энд - Халл Сити 1:4 Уиган - Престон Норт Энд 3:2 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Аккрингтон - Престон Норт Энд 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Престон Норт Энд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 30
    Престон Норт Энд 0% (0)
    X 0% (0)
    Ливерпуль 100% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Престон Норт Энд - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Престон Норт Энд - Ливерпуль

    Исход игры
    Престон Норт Энд
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    100% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (19)
    Меньше
    34.48% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    24.14% (7)
    Нет
    75.86% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    34.5% (10)
    0:3 Ливерпуль
    27.6% (8)
    0:4 Ливерпуль
    13.8% (4)
    1:3 Ливерпуль
    13.8% (4)
    1:2 Ливерпуль
    10.3% (3)
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