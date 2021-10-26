Германия: Кубок 2021-2022
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
0:1
33' ГолГрифо Винченцо
34' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
53' Желтая карточкаКёлер Свен
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Lukas
Kunze
30
Опоку
Аарон
20
Марк
Хейдер
17
Felix
Higl
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Опоку АаронНападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
17 Felix HiglНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Davide Itter
-
Главный тренер: Daniel Scherning
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинНападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
Ход матча
33'
0:1
53'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Оснабрюк
Фрайбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трапп Морис
|1
|0.5
|Кёлер Свен
|1
|0.5
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмид Жонатан
|1
|0.5
|Грифо Винченцо
|1
|0.5
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Галлешер 0:0 Виктория Берлин - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Цвиккау 0:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 2:0
Оснабрюк - Меппен 1:0 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 2:2 Оснабрюк - Виктория Кёльн 3:0 Тюркюджю Атаспор - Оснабрюк 0:3 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Вюрцбург Кикерс - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Дуйсбург 0:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:1 Оснабрюк - Вердер 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Гамбург 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0
Будет доступно позже.