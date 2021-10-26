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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Оснабрюк
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
33' Гол
Грифо Винченцо
34' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
53' Желтая карточка
Кёлер Свен
72'
22
Кюн
Филипп
23
Omar
Haktab
Traore
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
8
Таффертсхофер
Ульрих
6
Кёлер
Свен
30
Опоку
Аарон
20
Марк
Хейдер
17
Felix
Higl
1
Уфофф
Бенджамин
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
8
Эггештайн
Максимилиан
30
Гюнтер
Кристиан
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Оснабрюк
4-3-3
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

27'
 
Гульде Мануэль
Линхарт Филипп
33'
0:1
Грифо Винченцо
(Хёлер Лукас)
34'
 
Эггештайн Максимилиан
53'
Кёлер Свен
 
60'
Клаас Себастьян
Lukas Kunze
 
65'
 
Шаде Кевин
Демирович Эрмедин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Оснабрюк
Фрайбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
4:1
Б2
2:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трапп Морис 1 0.5
Кёлер Свен 1 0.5
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмид Жонатан 1 0.5
Грифо Винченцо 1 0.5
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Галлешер 0:0 Виктория Берлин - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Цвиккау 0:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 2:0
Оснабрюк - Меппен 1:0 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 2:2 Оснабрюк - Виктория Кёльн 3:0 Тюркюджю Атаспор - Оснабрюк 0:3 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Вюрцбург Кикерс - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Дуйсбург 0:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:1 Оснабрюк - Вердер 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Гамбург 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Фрайбург
6.20
5.34
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оснабрюк 0:1 Фрайбург онлайн




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