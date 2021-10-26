Германия: Кубок 2021-2022
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
0:1
33' ГолГрифо Винченцо
35' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
53' Желтая карточкаКёлер Свен
76' Желтая карточкаКюблер Лукас
86' Желтая карточкаСимакала Ба-Муака
86' Желтая карточкаГюнтер Кристиан
90' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
90' Желтая карточкаГрифо Винченцо
90' Желтая карточкаШаде Кевин
1:1
90' ГолГугганиг Лукас
2:1
108' ГолКлаас Себастьян
115' Желтая карточкаГугганиг Лукас
117' Вторая желтая карточкаСимакала Ба-Муака
2:2
120' ГолШлоттербек Кевен
121' Желтая карточкаКюн Филипп
2:2
121' Не забитый пенальтиХёлер Лукас
2:2
121' Не забитый пенальтиFlorian Kleinhansl
2:3
121' ПенальтиГюнтер Кристиан
3:3
121' ПенальтиКлаас Себастьян
3:4
121' ПенальтиЭггештайн Максимилиан
4:4
121' ПенальтиГугганиг Лукас
4:5
121' ПенальтиШлоттербек Кевен
4:5
121' Не забитый пенальтиDavide Itter
4:5
121' Не забитый пенальтиЧон У-Ён
4:5
122' Не забитый пенальтиВутен Эндрю
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Lukas
Kunze
30
Опоку
Аарон
20
Марк
Хейдер
17
Felix
Higl
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Опоку АаронНападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
17 Felix HiglНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Davide Itter
-
Главный тренер: Daniel Scherning
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинНападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
Ход матча
33'
0:1
53'
76'
82'
86'
90'
90'
90'
108'
2:1
115'
117'
120'
2:2
121'
121'
2:2
121'
121'
2:3
121'
3:3
121'
121'
4:4
121'
4:5
121'
4:5
121'
4:5
122'
4:5
Пен
2:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 22
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Оснабрюк
Фрайбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёлер Свен
|1
|0.5
|Трапп Морис
|1
|0.5
|Гугганиг Лукас
|1
|0.5
|Клаас Себастьян
|1
|0.5
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмид Жонатан
|1
|0.5
|Грифо Винченцо
|1
|0.5
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.5
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакала Ба-Муака
|1
|1
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Kleinhansl
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
1
33%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
1
33%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Галлешер 0:0 Виктория Берлин - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Цвиккау 0:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 2:0
Оснабрюк - Меппен 1:0 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 2:2 Оснабрюк - Виктория Кёльн 3:0 Тюркюджю Атаспор - Оснабрюк 0:3 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Вюрцбург Кикерс - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Дуйсбург 0:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:1 Оснабрюк - Вердер 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Гамбург 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0
Будет доступно позже.