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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Оснабрюк
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
33' Гол
Грифо Винченцо
35' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
53' Желтая карточка
Кёлер Свен
76' Желтая карточка
Кюблер Лукас
86' Желтая карточка
Симакала Ба-Муака
86' Желтая карточка
Гюнтер Кристиан
90' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
90' Желтая карточка
Грифо Винченцо
90' Желтая карточка
Шаде Кевин
1:1
90' Гол
Гугганиг Лукас
2:1
108' Гол
Клаас Себастьян
115' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
117' Вторая желтая карточка
Симакала Ба-Муака
2:2
120' Гол
Шлоттербек Кевен
121' Желтая карточка
Кюн Филипп
2:2
121' Не забитый пенальти
Хёлер Лукас
2:2
121' Не забитый пенальти
Florian Kleinhansl
2:3
121' Пенальти
Гюнтер Кристиан
3:3
121' Пенальти
Клаас Себастьян
3:4
121' Пенальти
Эггештайн Максимилиан
4:4
121' Пенальти
Гугганиг Лукас
4:5
121' Пенальти
Шлоттербек Кевен
4:5
121' Не забитый пенальти
Davide Itter
4:5
121' Не забитый пенальти
Чон У-Ён
4:5
122' Не забитый пенальти
Вутен Эндрю
2:3
Пен' Пенальти
 120'
22
Кюн
Филипп
23
Omar
Haktab
Traore
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
8
Таффертсхофер
Ульрих
6
Кёлер
Свен
30
Опоку
Аарон
20
Марк
Хейдер
17
Felix
Higl
1
Уфофф
Бенджамин
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
8
Эггештайн
Максимилиан
30
Гюнтер
Кристиан
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Оснабрюк
4-3-3
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

26'
 
Гульде Мануэль
Линхарт Филипп
33'
0:1
Грифо Винченцо
(Хёлер Лукас)
35'
 
Эггештайн Максимилиан
53'
Кёлер Свен
 
60'
Клаас Себастьян
Lukas Kunze
 
65'
 
Шаде Кевин
Демирович Эрмедин
73'
Davide Itter
Omar Haktab Traore
 
73'
Симакала Ба-Муака
Felix Higl
 
76'
 
Кюблер Лукас
82'
 
Чон У-Ён
Хаберер Яник
86'
Симакала Ба-Муака
 
86'
 
Гюнтер Кристиан
87'
Гугганиг Лукас
Таффертсхофер Ульрих
 
87'
Вутен Эндрю
Опоку Аарон
 
90'
Florian Kleinhansl
 
90'
 
Грифо Винченцо
90'
 
Шаде Кевин
90'
Гугганиг Лукас
(Florian Kleinhansl)
1:1
108'
Клаас Себастьян
(Кёлер Свен)
2:1
110'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
110'
 
Сильдиллия Килианн
Кюблер Лукас
115'
Гугганиг Лукас
 
117'
Симакала Ба-Муака
 
120'
2:2
Шлоттербек Кевен
(Хёлер Лукас)
121'
Кюн Филипп
 
121'
2:2
Хёлер Лукас
121'
Florian Kleinhansl
2:2
121'
2:3
Гюнтер Кристиан
121'
Клаас Себастьян
3:3
121'
3:4
Эггештайн Максимилиан
121'
Гугганиг Лукас
4:4
121'
4:5
Шлоттербек Кевен
121'
Davide Itter
4:5
121'
4:5
Чон У-Ён
122'
Вутен Эндрю
4:5
Пен
2:3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 22
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Оснабрюк
Фрайбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
4:1
Б2
2:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёлер Свен 1 0.5
Трапп Морис 1 0.5
Гугганиг Лукас 1 0.5
Клаас Себастьян 1 0.5
Florian Kleinhansl 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмид Жонатан 1 0.5
Грифо Винченцо 1 0.5
Шлоттербек Кевен 1 0.5
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакала Ба-Муака 1 1
Гугганиг Лукас 1 0
Кёлер Свен 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Kleinhansl 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Шаде Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Галлешер 0:0 Виктория Берлин - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Цвиккау 0:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 2:0
Оснабрюк - Меппен 1:0 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 2:2 Оснабрюк - Виктория Кёльн 3:0 Тюркюджю Атаспор - Оснабрюк 0:3 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Вюрцбург Кикерс - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Дуйсбург 0:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:1 Оснабрюк - Вердер 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Гамбург 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вутен Эндрю не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Чон У-Ён не забивает в серии пенальти
  • Желтая карточка
    121'
    Кюн Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Davide Itter не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Шлоттербек Кевен реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Гугганиг Лукас реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Клаас Себастьян реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Гюнтер Кристиан реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Florian Kleinhansl не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хёлер Лукас не забивает в серии пенальти
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Описание гола
    120'
    ГОООООЛ - Шлоттербек Кевен забивает
  • Желтая карточка
    117'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 117'
    Симакала Ба-Муака получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 109'
    Кюблер Лукас уходит с поля. Сильдиллия Килианн выходит вместо него
  • 109'
    Грифо Винченцо уходит с поля. Ноа Вайсхаупт выходит вместо него
  • Описание гола
    109'
    ГОООООЛ - Клаас Себастьян забивает
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оснабрюк 2:2 Фрайбург онлайн




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