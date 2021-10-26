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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
1:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Саутгемптон
0'
23' Желтая карточка
Диалло Ибраима
1:0
44' Гол
Хаверц Кай
1:1
47' Гол
Адамс Че
75'
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
20
Хадсон-Одои
Каллум
8
Ковачич
Матео
17
Ньигес
Сауль
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
18
Баркли
Росс
29
Хаверц
Кай
44
Форстер
Фрейзер
43
Валери
Ян
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
23
Телла
Нейтан
27
Диалло
Ибраима
17
Армстронг
Стюарт
19
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Челси
3-4-2-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

23'
 
Диалло Ибраима
44'
Хаверц Кай
(Зиеш Хаким)
1:0
47'
1:1
Адамс Че
66'
 
Лонг Шейн
Адамс Че
67'
 
Уолкотт Тео
Телла Нейтан
67'
Маунт Мэйсон
Зиеш Хаким
 
67'
Чилуэлл Бен
Баркли Росс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

Челси
Саутгемптон

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.5
Хаверц Кай 1 0.5
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 3 1
Броя Армандо 2 0.67
Телла Нейтан 1 0.33
Редмонд Натан 1 0.33
Адамс Че 1 0.33
Уокер-Питерс Кайл 1 0.33
Салису Мохаммед 1 0.33
Диалло Ибраима 1 0.33
Ромеу Ориоль 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лянко Войнович 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0
  • Второй тайм
  • 75'
    Хадсон-Одои теперь с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но защитники заблокировали.
  • Опасный момент
    74'
    ОПАСНО! В контратаке Хаверц от лицевой линии прострелил в центр немного за пределы штрафной площади, откуда без помех пробивал с ходу Сауль, но немного не попал в правый нижний угол ворот.
  • Офсайд
    73'
    А теперь на Лонга следовал заброс на левый фланг атаки, но свежий нападающий забрался в положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    72'
    Ещё один штрафной удар гости заработали в глубине поля, ближе к левому флангу. Подача последовала на дальний край штрафной площади, откуда головой пробивал Лонг, но получилось несильно и неточно.
  • 71'
    В контратаке Майнт с правого края пытался вырезать навес к дальнему краю штрафной площади, куда мчался Алонсо, но немного свалился мяч с ноги Мэйсона, из-за чего опустился прямо в руки Форстеру.
  • Фол, нарушение
    70'
    Лонг на левом фланге в глубине поля заработал штрафной удар. Со стандарта следовала подача в район 11-метровой отметки, но там головой мяч удалось отбить Чафлобе.
  • Травма, повреждение
    69'
    Столкнулся в предыдущем эпизоде Уолкотт со своим же партнёром по команде, и теперь ему потребовалась медицинская помощь - в небольшом нокдауне Тео пребывает.
  • Фол, нарушение
    68'
    Аут с правого фланга вбросили гости в чужую штрафную площадку, где в упорной борьбе в воздухе, с серией скидок, было зафиксировано нарушение правил со стороны саутгемптонцев.
  • Замена
    67'
    И тут же двойная замена в составе "Челси": вместо Росса Баркли и Хакима Зиеша на поле вышли Бен Чилуэлл и Мэйсон Маунт.
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе "Саутгемптона": вместо Нейтана Теллы и Че Адамса на поле вышли Тео Уолкотт и Шейн Лонг.
  • Опасный момент
    65'
    Угловой на левом фланге заработали гости. Подача от флажка последовала во вратарскую площадь, где было несколько скидок и рикошетов, и защитникам "Челси" всё же удалось разрядить обстановку выносом.
  • 64'
    Активно разогреваются запасные игроки обеих команд. Кто же из тренеров решиться сделать первый ход с заменами?
  • 63'
    Алонсо забросил мяч по левому флангу на Хаверца, который простреливал низом в штрафную площадку, но там защитники "Саутгемптона" сумели отбиться.
  • 62'
    Стоит отметить, что на предыдущей стадии "Челси" также с трудом сумел пройти соперника, лишь в серии пенальти сломив сопротивление "Астон Виллы".
  • 61'
    Невероятно высокий темп команды показывают в это матче - мяч в центре поля практически не задерживается. Очень приятно смотреть на такой футбол.
  • Опасный момент
    60'
    Баркли снова ворвался на правый край штрафной площади, и на силу пробивал с острого угла, но Форстер не повторил ошибку Кепы, ногой парировав мяч в поле.
  • Угловой
    59'
    После подачи углового с правого фланга на дальний край штрафной площади головой с отскоком от газона пробивал Сауль, но Форстер сумел забрать мяч намертво.
  • Опасный момент
    58'
    Штрафной удар Зиеш заработал рядом с левым углом чужой штрафной площади. Последовал прямой удар по воротам от Джеймса, который метил под перекладину, но Форстер уверенно перевёл мяч на угловой.
  • Угловой
    57'
    Угловой с левого фланга подали "синие", но на этот раз обошлось без опасности в штрафной площади "святых" после подачи стандартного положения.
  • 56'
    В контратаке "Челси" Баркли с правого края открывался под передачу из глубины поля, но успел его на мгновение опередить ринувшийся навстречу Форстер.
  • Опасный момент
    55'
    С правого фланга у гостей теперь следовала прострельная передача вдоль ворот, до которой не мог добраться Кепа, но одному из защитников "Челси" удалось выбить мяч подальше.
  • Опасный момент
    54'
    Армстронг затащил мяч на левый край штрафной площади, сместился немного в центр и прицельно пробивал в дальний нижний угол, но Кепа успел среагировать и сложиться, парировав мяч в сторону.
  • 53'
    Хаверц по правому краю в контратаке пытался убежать от защитников, смещаясь в центр в штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Форстер.
  • Судья
    52'
    Зиеш на левом фланге атаки вёл борьбу за мяч, и надеялся заработать угловой для своей команды, однако арбитр уверенным жестом показал, что надо выполнять удар от ворот.
  • 51'
    Адамс с дальней дистанции пробивал по воротам, но высоковато был взят прицел - мяч улетел на трибуны.
  • Опасный момент
    50'
    ОПАСНО! Тут же Хаверц на правом краю штрафной площади получил мяч, сместился в центр и мощно пробил по воротам, но Форстеру удалось ногами парировать мяч.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Че Адамс!!!
    Как же быстро счёт сравняли гости! С правого фланга в штрафную площадь ворвался Уокер-Питерс, который пробил низом с острого угла - мяч прошёл между ногами Кепы дальше, и буквально с метра Адамс внёс мяч в ворота.
  • 47'
    Обошлось без замен в перерыве матча. Посмотрим, поменяется ли что-то в рисунке матча.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Челси" минимально переигрывает "Саутгемптон" в 1/8 финала Кубка английской лиги.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!
    От ушла поля подача последовала в центр штрафной площади, а там выше всех смог выпрыгнуть Хаверц, который чётким ударом головой поразил дальний нижний угол.
  • Угловой
    44'
    Длинный заброс на левый фланг атаки следовал на ход Алонсо, который простреливал в штрафную площадку, но ближайший защитник сумел отбить игровой снаряд на угловой.
  • 43'
    И снова затеяли "синие" перепасовку со своим вратарём. Гости изображают прессинг, но он уже далеко не такой активный, какой был в начале матча.
  • 42'
    Хаверц протащил мяч по центру к чужой штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги, но читалось это действие, так что выстрел был блокирован.
  • 41'
    Прошёл заброс в атаке хозяев на правый край штрафной площади на Хадсона-Одои, но последующая передача в центр низом была опять перехвачена защитниками "святых".
  • 40'
    Катают мяч на своей половине поля лондонцы. Похоже, они не прочь сыграть вничью в этой 45-минутке.
  • Фол, нарушение
    39'
    Хаверц по правому флангу решил в одиночку пойти в контратаку, но мяч был потерян немцем, после чего правила нарушил Кай, толкнув соперника в спину.
  • Фол, нарушение
    38'
    Диалло снова нарушил правила, и арбитр с ним провёл беседу, порекомендовав действовать чище, иначе можно будет получить второе предупреждение и оставить свою команду в меньшинстве.
  • 37'
    Продолжает "Челси" неудачно атаковать по правому флангу - теперь передача на ход Хадсону-Одои оказалась слишком сильной, и мяч выкатился за лицевую линию.
  • 36'
    А теперь уже сам Хадсон-Одои не сумел выполнить на правом фланге точный скрытый пас в направлении Зиеша - очень внимательно работают защитники "Сотона".
  • Фол, нарушение
    35'
    Уокер-Питерс теперь правила нарушил на чужой половине поля, не по правилам сыграв против Алонсо.
  • 34'
    Хаверц на правом фланге атаки вытащил на себя двух соперников, после чего пытался элегантно пяткой отдать передачу на Хадсона-Одои, но трюк не прошёл.
  • Опасный момент
    33'
    Уокер-Питерс с правого фланга затащил мяч в штрафную площадку, мяч срикошетил на Армстронга, который пробивал с 14-ти метров низом в дальний угол, но Кепе удалось в броске мяч поймать в руки.
  • Фол, нарушение
    32'
    Сауль в середине поля нарушил правила. Очень много мелких фолов сегодня совершает команда Томаса Тухеля.
  • Судья
    31'
    Какой-то разговор состоялся между арбитром и Ковачичем, но обошлось без каких-либо санкций, так что всё в порядке.
  • Угловой
    30'
    Дженепо заработал угловой на левом фланге атаки "Саутгемптона". Подача следовала на ближнюю штангу, а оттуда шла скидка на дальнюю, но там Алонсо удалось не позволить сработать на замыкании Армстронгу.
  • 29'
    Немного приуныли болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж". Не самый зрелищный матч в этот вечер здесь получается.
  • Фол, нарушение
    28'
    А теперь уже в центральном круге Хадсон-Одои нарушил правила против Уокера-Питерса. Так можно доиграться и до "горчичника" по совокупности.
  • Фол, нарушение
    27'
    Дженепо заработал на себе штрафной удар в центральной зоне. Не был он на скорости, так что Хадсон-Одои жёлтой карточки не заслуживал.
  • Угловой
    26'
    Угловой с левого фланга Зиеш подавал в район 11-метровой отметки, но не самым лучшим было такое решение - легко отбились "святые".
  • Опасный момент
    25'
    Хаверц по левому краю ворвался в чужую штрафную площадку, и из-под защитника сильно пробивал в ближний угол, но Форстер не дрогнул, парировав мяч на угловой.
  • 24'
    С правого фланга следовала подача в район дальней штанги, куда набегал Баркли, но высоковато мяч летел, и Росс не имел шансов до него допрыгнуть.
  • Желтая карточка
    23'
    Диалло потерял позицию, после чего был вынужден откровенно руками хватать Ковачича, что наказуемо жёлтой карточкой.
  • 22'
    Команда Томаса Тухеля, по-прежнему, не хочет подключать максимальные скорости, надеясь этот матч выиграть всё-таки на классе.
  • 21'
    Букмекеры видели "Челси" фаворитом перед этим матчем, хотя коэффициент на победу хозяев в основное время поднялся почти до 1.50, хотя на выходе было 1.40.
  • 20'
    Постепенно сбавляют в своей агрессии в прессинге футболисты "Саутгемптона". Начали они уже чувствовать первые признаки усталости, так что лучше сильно не усердствовать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали гости. Решили они не подавать мяч в штрафную площадку, а разыграть его накоротке.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Хаверц на скорости сместился с левого края в центр, после чего метро с 22 пробивал в дальний угол, но немного не докрутил - рядом со штангой мяч пролетел.
  • 16'
    Всё нормально с Саулем, и игра продолжилась. "Святые" вернули мяч лондонцам по неписанным правила файр-плей.
  • Травма, повреждение
    15'
    Сауль получил повреждение в центральном круге, и мяч пришлось выбить за пределы поля, чтобы испанцу оказали медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    14'
    Уровень мастерства у футболистов "Челси", конечно, на порядок выше. Ковачич сейчас мастерски придержал мяч в середине поля, заработав на себе штрафной удар.
  • 13'
    Сауль пасовал из глубины поля низом в чужую штрафную площадку, но защитники "Саутгемптона" также внимательны, перехватывая этот мяч.
  • 12'
    По движению пока что гости смотрятся симпатичней в этом матче. Видно, что команда Ральфа Хазенхюттля вышла на игру с огоньком в глазах.
  • Фол, нарушение
    11'
    Зиеш упал в борьбе в середине поля, но свисток прозвучал против него, так как Хаким сыграл рукой уже лёжа на газоне.
  • Угловой
    10'
    С углового с правого фланга пошла подача у гостей в центр штрафной площади, но там выше всех сумел выпрыгнуть Чалоба.
  • Фол, нарушение
    9'
    Отобрали мяч "святые" и заработали штрафной удар на правом фланге. Последовала подача в штрафную площадку - защитники отбили мяч на угловой.
  • 8'
    На своей половине поля "синие" пасуются, и приходится им справляться с достаточно активным прессингом со стороны соперников.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Угловой подали лондонцы с правого фланга, и Сауль пробивал головой под правую штангу, но Форстеру в броске удалось свою команду спасти.
  • Фол, нарушение
    6'
    Томас Тухель у кромки поля выглядит пока что достаточно спокойным. На поле, тем временем, снова нарушили правила против Алонсо.
  • 5'
    Со стандарта забросили мяч хозяева в чужим владениям, но защитники отбились. С подбора пробивал Хадсон-Одои, но вратарь на месте.
  • Травма, повреждение
    4'
    Алонсо получил повреждение в одном из стыков в глубине поля, но обошлось без серьёзной травмы - футболист поднялся на ноги без медицинской помощи.
  • 3'
    "Челси" на мощный старт матча вроде бы не настроен, и пока что спокойно они пасуются поперёк поля.
  • 2'
    Первую атаку провели гости, и следовал мощный удар по воротам со средней дистанции, но он был блокирован одним из "синих".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хаверц Кай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Диалло Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:1 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:1 Саутгемптон

Исход игры
Челси
96.1% (147)
Ничья
2% (3)
Саутгемптон
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.97% (53)
Меньше
61.03% (83)
Обе команды забьют
Да
33.82% (46)
Нет
66.18% (90)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.4% (68)
2:1 Челси
18.3% (28)
1:0 Челси
9.2% (14)
3:1 Челси
9.2% (14)
3:0 Челси
4.6% (7)
1:2 Саутгемптон
1.3% (2)
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