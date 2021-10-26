В контратаке Майнт с правого края пытался вырезать навес к дальнему краю штрафной площади, куда мчался Алонсо, но немного свалился мяч с ноги Мэйсона, из-за чего опустился прямо в руки Форстеру.

Ещё один штрафной удар гости заработали в глубине поля, ближе к левому флангу. Подача последовала на дальний край штрафной площади, откуда головой пробивал Лонг, но получилось несильно и неточно.

А теперь на Лонга следовал заброс на левый фланг атаки, но свежий нападающий забрался в положение "вне игры".

ОПАСНО! В контратаке Хаверц от лицевой линии прострелил в центр немного за пределы штрафной площади, откуда без помех пробивал с ходу Сауль, но немного не попал в правый нижний угол ворот.

Хадсон-Одои теперь с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но защитники заблокировали.

Обошлось без замен в перерыве матча. Посмотрим, поменяется ли что-то в рисунке матча.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Че Адамс!!! Как же быстро счёт сравняли гости! С правого фланга в штрафную площадь ворвался Уокер-Питерс, который пробил низом с острого угла - мяч прошёл между ногами Кепы дальше, и буквально с метра Адамс внёс мяч в ворота.

ОПАСНО! Тут же Хаверц на правом краю штрафной площади получил мяч, сместился в центр и мощно пробил по воротам, но Форстеру удалось ногами парировать мяч.

Адамс с дальней дистанции пробивал по воротам, но высоковато был взят прицел - мяч улетел на трибуны.

Зиеш на левом фланге атаки вёл борьбу за мяч, и надеялся заработать угловой для своей команды, однако арбитр уверенным жестом показал, что надо выполнять удар от ворот.

Хаверц по правому краю в контратаке пытался убежать от защитников, смещаясь в центр в штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Форстер.

Армстронг затащил мяч на левый край штрафной площади, сместился немного в центр и прицельно пробивал в дальний нижний угол, но Кепа успел среагировать и сложиться, парировав мяч в сторону.

С правого фланга у гостей теперь следовала прострельная передача вдоль ворот, до которой не мог добраться Кепа, но одному из защитников "Челси" удалось выбить мяч подальше.

В контратаке "Челси" Баркли с правого края открывался под передачу из глубины поля, но успел его на мгновение опередить ринувшийся навстречу Форстер.

Угловой с левого фланга подали "синие", но на этот раз обошлось без опасности в штрафной площади "святых" после подачи стандартного положения.

Штрафной удар Зиеш заработал рядом с левым углом чужой штрафной площади. Последовал прямой удар по воротам от Джеймса, который метил под перекладину, но Форстер уверенно перевёл мяч на угловой.

После подачи углового с правого фланга на дальний край штрафной площади головой с отскоком от газона пробивал Сауль, но Форстер сумел забрать мяч намертво.

Баркли снова ворвался на правый край штрафной площади, и на силу пробивал с острого угла, но Форстер не повторил ошибку Кепы, ногой парировав мяч в поле.

Невероятно высокий темп команды показывают в это матче - мяч в центре поля практически не задерживается. Очень приятно смотреть на такой футбол.

Стоит отметить, что на предыдущей стадии "Челси" также с трудом сумел пройти соперника, лишь в серии пенальти сломив сопротивление "Астон Виллы".

Алонсо забросил мяч по левому флангу на Хаверца, который простреливал низом в штрафную площадку, но там защитники "Саутгемптона" сумели отбиться.

Активно разогреваются запасные игроки обеих команд. Кто же из тренеров решиться сделать первый ход с заменами?

Угловой на левом фланге заработали гости. Подача от флажка последовала во вратарскую площадь, где было несколько скидок и рикошетов, и защитникам "Челси" всё же удалось разрядить обстановку выносом.

Двойная замена в составе "Саутгемптона": вместо Нейтана Теллы и Че Адамса на поле вышли Тео Уолкотт и Шейн Лонг.

И тут же двойная замена в составе "Челси": вместо Росса Баркли и Хакима Зиеша на поле вышли Бен Чилуэлл и Мэйсон Маунт.

Аут с правого фланга вбросили гости в чужую штрафную площадку, где в упорной борьбе в воздухе, с серией скидок, было зафиксировано нарушение правил со стороны саутгемптонцев.

Столкнулся в предыдущем эпизоде Уолкотт со своим же партнёром по команде, и теперь ему потребовалась медицинская помощь - в небольшом нокдауне Тео пребывает.

Лонг на левом фланге в глубине поля заработал штрафной удар. Со стандарта следовала подача в район 11-метровой отметки, но там головой мяч удалось отбить Чафлобе.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Челси" минимально переигрывает "Саутгемптон" в 1/8 финала Кубка английской лиги.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!

От ушла поля подача последовала в центр штрафной площади, а там выше всех смог выпрыгнуть Хаверц, который чётким ударом головой поразил дальний нижний угол.

44' Длинный заброс на левый фланг атаки следовал на ход Алонсо, который простреливал в штрафную площадку, но ближайший защитник сумел отбить игровой снаряд на угловой.

43' И снова затеяли "синие" перепасовку со своим вратарём. Гости изображают прессинг, но он уже далеко не такой активный, какой был в начале матча.

42' Хаверц протащил мяч по центру к чужой штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги, но читалось это действие, так что выстрел был блокирован.

41' Прошёл заброс в атаке хозяев на правый край штрафной площади на Хадсона-Одои, но последующая передача в центр низом была опять перехвачена защитниками "святых".

40' Катают мяч на своей половине поля лондонцы. Похоже, они не прочь сыграть вничью в этой 45-минутке.

39' Хаверц по правому флангу решил в одиночку пойти в контратаку, но мяч был потерян немцем, после чего правила нарушил Кай, толкнув соперника в спину.

38' Диалло снова нарушил правила, и арбитр с ним провёл беседу, порекомендовав действовать чище, иначе можно будет получить второе предупреждение и оставить свою команду в меньшинстве.

37' Продолжает "Челси" неудачно атаковать по правому флангу - теперь передача на ход Хадсону-Одои оказалась слишком сильной, и мяч выкатился за лицевую линию.

36' А теперь уже сам Хадсон-Одои не сумел выполнить на правом фланге точный скрытый пас в направлении Зиеша - очень внимательно работают защитники "Сотона".

35' Уокер-Питерс теперь правила нарушил на чужой половине поля, не по правилам сыграв против Алонсо.

34' Хаверц на правом фланге атаки вытащил на себя двух соперников, после чего пытался элегантно пяткой отдать передачу на Хадсона-Одои, но трюк не прошёл.

33' Уокер-Питерс с правого фланга затащил мяч в штрафную площадку, мяч срикошетил на Армстронга, который пробивал с 14-ти метров низом в дальний угол, но Кепе удалось в броске мяч поймать в руки.

32' Сауль в середине поля нарушил правила. Очень много мелких фолов сегодня совершает команда Томаса Тухеля.

31' Какой-то разговор состоялся между арбитром и Ковачичем, но обошлось без каких-либо санкций, так что всё в порядке.

30' Дженепо заработал угловой на левом фланге атаки "Саутгемптона". Подача следовала на ближнюю штангу, а оттуда шла скидка на дальнюю, но там Алонсо удалось не позволить сработать на замыкании Армстронгу.

29' Немного приуныли болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж". Не самый зрелищный матч в этот вечер здесь получается.

28' А теперь уже в центральном круге Хадсон-Одои нарушил правила против Уокера-Питерса. Так можно доиграться и до "горчичника" по совокупности.

27' Дженепо заработал на себе штрафной удар в центральной зоне. Не был он на скорости, так что Хадсон-Одои жёлтой карточки не заслуживал.

26' Угловой с левого фланга Зиеш подавал в район 11-метровой отметки, но не самым лучшим было такое решение - легко отбились "святые".

25' Хаверц по левому краю ворвался в чужую штрафную площадку, и из-под защитника сильно пробивал в ближний угол, но Форстер не дрогнул, парировав мяч на угловой.

24' С правого фланга следовала подача в район дальней штанги, куда набегал Баркли, но высоковато мяч летел, и Росс не имел шансов до него допрыгнуть.

23' Диалло потерял позицию, после чего был вынужден откровенно руками хватать Ковачича, что наказуемо жёлтой карточкой.

22' Команда Томаса Тухеля, по-прежнему, не хочет подключать максимальные скорости, надеясь этот матч выиграть всё-таки на классе.

21' Букмекеры видели "Челси" фаворитом перед этим матчем, хотя коэффициент на победу хозяев в основное время поднялся почти до 1.50, хотя на выходе было 1.40.

20' Постепенно сбавляют в своей агрессии в прессинге футболисты "Саутгемптона". Начали они уже чувствовать первые признаки усталости, так что лучше сильно не усердствовать.

18' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали гости. Решили они не подавать мяч в штрафную площадку, а разыграть его накоротке.

17' ОПАСНО! Хаверц на скорости сместился с левого края в центр, после чего метро с 22 пробивал в дальний угол, но немного не докрутил - рядом со штангой мяч пролетел.

16' Всё нормально с Саулем, и игра продолжилась. "Святые" вернули мяч лондонцам по неписанным правила файр-плей.

15' Сауль получил повреждение в центральном круге, и мяч пришлось выбить за пределы поля, чтобы испанцу оказали медицинскую помощь.

14' Уровень мастерства у футболистов "Челси", конечно, на порядок выше. Ковачич сейчас мастерски придержал мяч в середине поля, заработав на себе штрафной удар.

13' Сауль пасовал из глубины поля низом в чужую штрафную площадку, но защитники "Саутгемптона" также внимательны, перехватывая этот мяч.

12' По движению пока что гости смотрятся симпатичней в этом матче. Видно, что команда Ральфа Хазенхюттля вышла на игру с огоньком в глазах.

11' Зиеш упал в борьбе в середине поля, но свисток прозвучал против него, так как Хаким сыграл рукой уже лёжа на газоне.

10' С углового с правого фланга пошла подача у гостей в центр штрафной площади, но там выше всех сумел выпрыгнуть Чалоба.

9' Отобрали мяч "святые" и заработали штрафной удар на правом фланге. Последовала подача в штрафную площадку - защитники отбили мяч на угловой.

8' На своей половине поля "синие" пасуются, и приходится им справляться с достаточно активным прессингом со стороны соперников.

7' ОПАСНО! Угловой подали лондонцы с правого фланга, и Сауль пробивал головой под правую штангу, но Форстеру в броске удалось свою команду спасти.

6' Томас Тухель у кромки поля выглядит пока что достаточно спокойным. На поле, тем временем, снова нарушили правила против Алонсо.

5' Со стандарта забросили мяч хозяева в чужим владениям, но защитники отбились. С подбора пробивал Хадсон-Одои, но вратарь на месте.

4' Алонсо получил повреждение в одном из стыков в глубине поля, но обошлось без серьёзной травмы - футболист поднялся на ноги без медицинской помощи.

3' "Челси" на мощный старт матча вроде бы не настроен, и пока что спокойно они пасуются поперёк поля.

2' Первую атаку провели гости, и следовал мощный удар по воротам со средней дистанции, но он был блокирован одним из "синих".