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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

История личных встреч

Челси
Саутгемптон

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 1
Джеймс Рис II 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 3 1.5
Броя Армандо 2 1
Телла Нейтан 1 0.5
Редмонд Натан 1 0.5
Уокер-Питерс Кайл 1 0.5
Салису Мохаммед 1 0.5
Диалло Ибраима 1 0.5
Ромеу Ориоль 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лянко Войнович 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Челси 93.3% (28)
    X 3.3% (1)
    Саутгемптон 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Саутгемптон
    1.50
    4.80
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон

    Исход игры
    Челси
    93.3% (28)
    Ничья
    3.3% (1)
    Саутгемптон
    3.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (15)
    Меньше
    50% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (14)
    Нет
    53.33% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.3% (13)
    2:1 Челси
    20% (6)
    3:1 Челси
    20% (6)
    3:0 Челси
    6.7% (2)
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