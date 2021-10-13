Англия: Кубок лиги 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Саутгемптон
История личных встреч
Челси
Саутгемптон
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
21 матч
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|1
|1
|Джеймс Рис II
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|3
|1.5
|Броя Армандо
|2
|1
|Телла Нейтан
|1
|0.5
|Редмонд Натан
|1
|0.5
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.5
|Салису Мохаммед
|1
|0.5
|Диалло Ибраима
|1
|0.5
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Маланг
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лянко Войнович
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон
Исход игры
Челси
93.3% (28)
Ничья
3.3% (1)
Саутгемптон
3.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (15)
Меньше
50% (15)
Обе команды забьют
Да
46.67% (14)
Нет
53.33% (16)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.3% (13)
2:1 Челси
20% (6)
3:1 Челси
20% (6)
3:0 Челси
6.7% (2)
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