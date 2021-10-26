Брекало с левого фланга простреливал в направлении подключившегося Синго, но очень здорово на опережение сыграл Леау.

Двойная замена в составе "Милана". Тьемуэ Бакайоко вышел на поле вместо Сандро Тонали, а Исмаэль Беннасер заменил Раде Крунича.

Середина второго тайма, по-прежнему 1:0. Атакует "Торино", но опасных моментов нет. А вот "Милан" и вовсе об атаке позабыл, зато активно разминается Златан у хозяев. И последняя замена у Пиоли осталась.

Убежали игроки "Милана" в контратаку, Калабрия попытался отдать на ход партнёру в штрафную, но защитник на угловой смог мяч вынести.

Беннасер от правого флажка весьма опасно навесил на дальнюю штангу на Кьяера, который до мяча добрался, но ни скидка на Леау, ни акцентированный удар не получились.

Двойная замена в составе "Милана". Симон Кьяер заменил Алессио Романьоли, а Тео Эрнандес появился вместо Пьера Калюлю.

В составе "Торино" тоже произошла замена. Рикардо Родригес вышел на поле вместо Алессандро Буонджорно.

Да, не стал Пиоли рисковать и заменил обоих защитников, висевших на карточках. Кроме того, Калюлю периодически проигрывал борьбу Синго, так что выход Тео больше чем оправдан.

Угловой заработали игроки "Торино" на левом фланге, навесил Рикардо Родригес в центральную зону, и Линетти головой дали пробить! Выше перекладины получилось, но момент отличный!

Старается "Торино" активнее начать второй тайм, но пока сильно изменить рисунок игры в атаке не получается. По-прежнему нет проблем у Татарушану.

И вот ещё две замены готовит Иван Юрич. Видимо, пока его план на второй тайм не работает. А его подопечные владеют мячом больше на первых минутах, но "Милан" уверенно обороняется, не давая сопернику ни единого шанса.

А вот и удар по воротам "Милана"! Линетти классный проникающий пас выполнил в штрафную на Белотти, который попытался сходу пробить, но как следует по мячу не попал, в итоге справился без проблем Татарушану.

А вот и двойная замена в составе "Торино". Андреа Белотти и Кароль Линетти покинули пределы поля, вместо них появились Антонио Санария и Деннис Прат .

Перестарался в атаке Томмазо Побега. Очень жёстко сыграл в корпус Кессе полузащитник "Торино".

И даже помощь медицинской бригады потребовалась Кесси, но быстро привели в порядок полузащитника "Милана" врачи команды хозяев.

Может "Милан" сегодня доиграться, футболисты "Торино" всё активнее и активнее действуют впереди, а вот хозяева пока не торопятся игру от своих ворот отодвигать.

Наставник "Торино" Юрич очень активен у бровки поля, и уже даже предупреждение от резервного рефери он сейчас получил. Чувствует тренер, что могут его подопечные сейчас игру перевернуть!

Угловой заработали футболисты "Торино", пошла подача справа от Родригеса в центральную зону, Санабрия там чуть ли не затылком пытался нанести удар, но получился он очень неточным.

Первый тайм

— Ничего не добавлено к основному времени первого тайма. 1:0 в пользу "Милана", свой момент хозяева реализовали, а "Торино" Татарушану даже не тревожил. Сделаем паузу, скоро вернёмся!

44' В спокойном темпе игроки завершают первый тайм. "Торино" ничего сделать не может, а "Милан" не сильно и торопится. Ставка сделана на контроль игры.

42' Синго попытался из глубины поля выполнить заброс в штрафную площадь, но сразу перед ним оказался игрок соперника, накрывший попытку игрока "Торино".

41' Навесил Тонали в штрафную площадь на ход кому-то из партнёров, но первым на мяче оказался Буонджорно. Он и вынес его из штрафной.

40' Леау смог выбить мяч у Линетти, и Каролю пришлось правила нарушать, цепляя за ногу полузащитника "Милана". Далековато до ворот, конечно.

39' Давненько не было у нас никаких моментов, но что-то мне подсказывает, что "Милан" игру целиком и полностью контролирует. Такое развитие событий хозяев вполне устраивает.

37' Калюлю вновь весьма жёстко сыграл на Синго, приняв оппонента на корпус.

36' Тонали здорово финтил в центре поля в противостоянии с тремя оппонента, но в итоге всё-таки выбили у него мяч.

35' Брекало справа исполнил штрафной, навесил к линии вратарской площадки, Татарушану смело рванул из рамки и смог мяч вынести.

34' У нас очередная жёлтая карточка, получил её Пьер Калюлю. Синго подключился по правому флангу, опередил своего оппонента на пути в штрафную площадь, в итоге защитник "Милана" за футболку хватал соперника.

31' Полчаса матча позади. Череду потерь мяча мы сейчас увидели, в центре поля команды ошибаются частенько.

29' Рафаэл Леау решил хоть как-то игру оживить, нанёс сильный дальний удар, но Милинкович-Савич всё видел, смог мяч в руки поймать.

28' И вновь игроки "Торино" много владеют мячом на чужой половине поля, но "Милан" очень активен в обороне, ничего не могут при таком прессинге придумать гости.

27' Долго разыгрывали мяч игроки "Торино" под свист болельщиков, в итоге последовал наконец заброс в штрафную площадь, но без адреса. Без проблем отбились хозяева поля.

25' Наладили игроки "Милана" контроль над мячом, катают его в основном на своей половине поля. Игра получается не самая открытая.

24' Очередная карточка у нас. Вилфред Синго получил предупреждение, сорвана очередная попытка быстрой атаки "Милана", Леау получил сзади по ногам.

22' Контратака "Милана", Салемакерс получил мяч на правом фланге, простреливал из-под защитника на Жиру, но случился рикошет, в итоге Милинкович-Савич без проблем на выходе мяч в руки подхватил.

21' В атаке "Торино", Лукич слева ворвался в штрафную площадь, но партнёров рядом не оказалось, а соперники встретили Сашу. Пришлось отыгрывать назад.

20' По-прежнему много борьбы в центре поля, но слегка сникли футболисты "Торино", не получается ничего придумать свежего у гостей.

18' "Торино" вновь зарабатывает штрафной удар, Брекало навесил в штрафную площадь, но до удара дело не дошло. Пока без проблем хозяева отбиваются.

16' Крунич неправ, Белотти тут досталось по ноге в центре поля.

14' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Оливье Жиру! 1:0!

Угловой заработали хозяева. Тонали справа навесил на ближнюю штангу, Крунич головой отыграл на дальнюю штангу, где Жиру улизнул от Лукича и ногой мяч в сетку переправил!

12' Игроки "Милана" чуть ли не впервые в матче зацепились за мяч и проводят позиционную атаку.

11' И вновь мелкий фол со стороны "Милана" в атаке, многовато нарушений правил у нас на первых минутах встречи.

10' Андреа Романьоли получил карточку. Опоздал на мяч защитник "Милана", в итоге влетел в ногу Белотти сзади.

9' Синго подключился справа, пытался вдоль лицевой прорваться в штрафную площадь, но правила против Калюлю нарушил.

8' Неторопливое начало игры у нас. Футболисты "Торино" стараются с мячом не расставаться, но при этом и особого продвижения вперёд у гостей нет.

7' Ибрагимович внимательно смотрит на поле, очень серьёзный взгляд у шведского форварда "Милана". На скамейке запасных он сегодня.

5' А вот и первая карточка в нашем матче. Сорвана быстрая атака "Милана", Буонджорно руками хватал убегавшего Салемакерса.

5' Побега по центру приблизился к штрафной площади соперника и нанёс дальний удар по воротам. В Томори угодил полузащитник "Торино".

4' Да, очень неплохо контролирует мяч "Торино", и хозяева пока вынуждены на своей половине поля окапываться.

3' Футболисты "Торино" довольно неплохо начали встречу и уже заработали штрафной удар. Лукич справа выполнял подачу в штрафную площадь, но отбился "Милан".