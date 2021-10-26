Италия: Серия A 2021-2022
5' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
10' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
1:0
14' ГолЖиру Оливье
24' Желтая карточкаСинго Вилфред
34' Желтая карточкаКалюлю Пьер
57' Желтая карточкаПобега Томмазо
20
Калюлю
Пьер
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
24'
34'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Милан
Торино
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.4
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.4
|Диас Браим
|3
|0.3
|Ибрагимович Златан
|2
|0.2
|Калабрия Давиде
|2
|0.2
|Тонали Сандро
|2
|0.2
|Тео Эрнандес
|1
|0.1
|Ребич Анте
|1
|0.1
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.1
|Мальдини Даниэль
|1
|0.1
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.1
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|2
|0.2
|Пьяца Марко
|2
|0.2
|Брекало Йосип
|2
|0.2
|Побега Томмазо
|2
|0.2
|Лукич Саша
|1
|0.1
|Верди Симоне
|1
|0.1
|Белотти Андреа
|1
|0.1
|Бремер Глейсон
|1
|0.1
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Браим
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Побега Томмазо
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
7
58%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Торино
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|19.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 1:0 Торино
Исход игры
Милан
95.1% (154)
Ничья
4.3% (7)
Торино
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
52.17% (72)
Нет
47.83% (66)
Популярный счёт
2:1 Милан
35.2% (57)
2:0 Милан
28.4% (46)
1:0 Милан
9.9% (16)
3:1 Милан
5.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Милан
2.5% (4)
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