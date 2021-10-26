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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Торино
0'
5' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
10' Желтая карточка
Романьоли Алессио
1:0
14' Гол
Жиру Оливье
24' Желтая карточка
Синго Вилфред
34' Желтая карточка
Калюлю Пьер
57' Желтая карточка
Побега Томмазо
69'
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
20
Калюлю
Пьер
79
Кесси
Франк
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Милан
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

Ход матча

5'
 
Буонджорно Алессандро
10'
Романьоли Алессио
 
14'
Жиру Оливье
(Крунич Раде)
1:0
24'
 
Синго Вилфред
34'
Калюлю Пьер
 
46'
 
Родригес Рикардо
Буонджорно Алессандро
46'
Тео Эрнандес
Калюлю Пьер
 
46'
Кьяер Симон
Романьоли Алессио
 
54'
 
Прат Деннис
Линетти Кароль
54'
 
Санабрия Антонио
Белотти Андреа
57'
 
Побега Томмазо
65'
Бакайоко Тьемуэ
Тонали Сандро
 
66'
Беннасер Исмаэль
Крунич Раде
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Милан
Торино

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.4
Жиру Оливье 4 (1) 0.4
Диас Браим 3 0.3
Ибрагимович Златан 2 0.2
Калабрия Давиде 2 0.2
Тонали Сандро 2 0.2
Тео Эрнандес 1 0.1
Ребич Анте 1 0.1
Беннасер Исмаэль 1 0.1
Мальдини Даниэль 1 0.1
Кесси Франк 1 (1) 0.1
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 2 0.2
Пьяца Марко 2 0.2
Брекало Йосип 2 0.2
Побега Томмазо 2 0.2
Лукич Саша 1 0.1
Верди Симоне 1 0.1
Белотти Андреа 1 0.1
Бремер Глейсон 1 0.1
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Прат Деннис 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 2 0
Тонали Сандро 2 0
Кьяер Симон 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Побега Томмазо 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Прат Деннис 1 0
Линетти Кароль 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
7
58%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Торино 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Угловой
    69'
    Беннасер от правого флажка весьма опасно навесил на дальнюю штангу на Кьяера, который до мяча добрался, но ни скидка на Леау, ни акцентированный удар не получились.
  • 68'
    Убежали игроки "Милана" в контратаку, Калабрия попытался отдать на ход партнёру в штрафную, но защитник на угловой смог мяч вынести.
  • 67'
    Середина второго тайма, по-прежнему 1:0. Атакует "Торино", но опасных моментов нет. А вот "Милан" и вовсе об атаке позабыл, зато активно разминается Златан у хозяев. И последняя замена у Пиоли осталась.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе "Милана". Тьемуэ Бакайоко вышел на поле вместо Сандро Тонали, а Исмаэль Беннасер заменил Раде Крунича.
  • 64'
    Брекало с левого фланга простреливал в направлении подключившегося Синго, но очень здорово на опережение сыграл Леау.
  • Угловой
    62'
    Угловой заработали футболисты "Торино", пошла подача справа от Родригеса в центральную зону, Санабрия там чуть ли не затылком пытался нанести удар, но получился он очень неточным.
  • 60'
    Наставник "Торино" Юрич очень активен у бровки поля, и уже даже предупреждение от резервного рефери он сейчас получил. Чувствует тренер, что могут его подопечные сейчас игру перевернуть!
  • 59'
    Может "Милан" сегодня доиграться, футболисты "Торино" всё активнее и активнее действуют впереди, а вот хозяева пока не торопятся игру от своих ворот отодвигать.
  • 58'
    И даже помощь медицинской бригады потребовалась Кесси, но быстро привели в порядок полузащитника "Милана" врачи команды хозяев.
  • Желтая карточка
    57'
    Перестарался в атаке Томмазо Побега. Очень жёстко сыграл в корпус Кессе полузащитник "Торино".
  • Замена
    54'
    А вот и двойная замена в составе "Торино". Андреа Белотти и Кароль Линетти покинули пределы поля, вместо них появились Антонио Санария и Деннис Прат.
  • 52'
    А вот и удар по воротам "Милана"! Линетти классный проникающий пас выполнил в штрафную на Белотти, который попытался сходу пробить, но как следует по мячу не попал, в итоге справился без проблем Татарушану.
  • 51'
    И вот ещё две замены готовит Иван Юрич. Видимо, пока его план на второй тайм не работает. А его подопечные владеют мячом больше на первых минутах, но "Милан" уверенно обороняется, не давая сопернику ни единого шанса.
  • 50'
    Старается "Торино" активнее начать второй тайм, но пока сильно изменить рисунок игры в атаке не получается. По-прежнему нет проблем у Татарушану.
  • Угловой
    48'
    Угловой заработали игроки "Торино" на левом фланге, навесил Рикардо Родригес в центральную зону, и Линетти головой дали пробить! Выше перекладины получилось, но момент отличный!
  • 47'
    Да, не стал Пиоли рисковать и заменил обоих защитников, висевших на карточках. Кроме того, Калюлю периодически проигрывал борьбу Синго, так что выход Тео больше чем оправдан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    46'
    В составе "Торино" тоже произошла замена. Рикардо Родригес вышел на поле вместо Алессандро Буонджорно.
  • Замена
    Двойная замена в составе "Милана". Симон Кьяер заменил Алессио Романьоли, а Тео Эрнандес появился вместо Пьера Калюлю.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавлено к основному времени первого тайма. 1:0 в пользу "Милана", свой момент хозяева реализовали, а "Торино" Татарушану даже не тревожил. Сделаем паузу, скоро вернёмся!
  • 44'
    В спокойном темпе игроки завершают первый тайм. "Торино" ничего сделать не может, а "Милан" не сильно и торопится. Ставка сделана на контроль игры.
  • 42'
    Синго попытался из глубины поля выполнить заброс в штрафную площадь, но сразу перед ним оказался игрок соперника, накрывший попытку игрока "Торино".
  • 41'
    Навесил Тонали в штрафную площадь на ход кому-то из партнёров, но первым на мяче оказался Буонджорно. Он и вынес его из штрафной.
  • Фол, нарушение
    40'
    Леау смог выбить мяч у Линетти, и Каролю пришлось правила нарушать, цепляя за ногу полузащитника "Милана". Далековато до ворот, конечно.
  • 39'
    Давненько не было у нас никаких моментов, но что-то мне подсказывает, что "Милан" игру целиком и полностью контролирует. Такое развитие событий хозяев вполне устраивает.
  • Фол, нарушение
    37'
    Калюлю вновь весьма жёстко сыграл на Синго, приняв оппонента на корпус.
  • 36'
    Тонали здорово финтил в центре поля в противостоянии с тремя оппонента, но в итоге всё-таки выбили у него мяч.
  • 35'
    Брекало справа исполнил штрафной, навесил к линии вратарской площадки, Татарушану смело рванул из рамки и смог мяч вынести.
  • Желтая карточка
    34'
    У нас очередная жёлтая карточка, получил её Пьер Калюлю. Синго подключился по правому флангу, опередил своего оппонента на пути в штрафную площадь, в итоге защитник "Милана" за футболку хватал соперника.
  • 31'
    Полчаса матча позади. Череду потерь мяча мы сейчас увидели, в центре поля команды ошибаются частенько.
  • 29'
    Рафаэл Леау решил хоть как-то игру оживить, нанёс сильный дальний удар, но Милинкович-Савич всё видел, смог мяч в руки поймать.
  • 28'
    И вновь игроки "Торино" много владеют мячом на чужой половине поля, но "Милан" очень активен в обороне, ничего не могут при таком прессинге придумать гости.
  • 27'
    Долго разыгрывали мяч игроки "Торино" под свист болельщиков, в итоге последовал наконец заброс в штрафную площадь, но без адреса. Без проблем отбились хозяева поля.
  • 25'
    Наладили игроки "Милана" контроль над мячом, катают его в основном на своей половине поля. Игра получается не самая открытая.
  • Желтая карточка
    24'
    Очередная карточка у нас. Вилфред Синго получил предупреждение, сорвана очередная попытка быстрой атаки "Милана", Леау получил сзади по ногам.
  • 22'
    Контратака "Милана", Салемакерс получил мяч на правом фланге, простреливал из-под защитника на Жиру, но случился рикошет, в итоге Милинкович-Савич без проблем на выходе мяч в руки подхватил.
  • 21'
    В атаке "Торино", Лукич слева ворвался в штрафную площадь, но партнёров рядом не оказалось, а соперники встретили Сашу. Пришлось отыгрывать назад.
  • 20'
    По-прежнему много борьбы в центре поля, но слегка сникли футболисты "Торино", не получается ничего придумать свежего у гостей.
  • 18'
    "Торино" вновь зарабатывает штрафной удар, Брекало навесил в штрафную площадь, но до удара дело не дошло. Пока без проблем хозяева отбиваются.
  • Фол, нарушение
    16'
    Крунич неправ, Белотти тут досталось по ноге в центре поля.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Оливье Жиру! 1:0!
    Угловой заработали хозяева. Тонали справа навесил на ближнюю штангу, Крунич головой отыграл на дальнюю штангу, где Жиру улизнул от Лукича и ногой мяч в сетку переправил!
  • 12'
    Игроки "Милана" чуть ли не впервые в матче зацепились за мяч и проводят позиционную атаку.
  • Фол, нарушение
    11'
    И вновь мелкий фол со стороны "Милана" в атаке, многовато нарушений правил у нас на первых минутах встречи.
  • Желтая карточка
    10'
    Андреа Романьоли получил карточку. Опоздал на мяч защитник "Милана", в итоге влетел в ногу Белотти сзади.
  • Фол, нарушение
    9'
    Синго подключился справа, пытался вдоль лицевой прорваться в штрафную площадь, но правила против Калюлю нарушил.
  • 8'
    Неторопливое начало игры у нас. Футболисты "Торино" стараются с мячом не расставаться, но при этом и особого продвижения вперёд у гостей нет.
  • 7'
    Ибрагимович внимательно смотрит на поле, очень серьёзный взгляд у шведского форварда "Милана". На скамейке запасных он сегодня.
  • Желтая карточка
    5'
    А вот и первая карточка в нашем матче. Сорвана быстрая атака "Милана", Буонджорно руками хватал убегавшего Салемакерса.
  • 5'
    Побега по центру приблизился к штрафной площади соперника и нанёс дальний удар по воротам. В Томори угодил полузащитник "Торино".
  • 4'
    Да, очень неплохо контролирует мяч "Торино", и хозяева пока вынуждены на своей половине поля окапываться.
  • 3'
    Футболисты "Торино" довольно неплохо начали встречу и уже заработали штрафной удар. Лукич справа выполнял подачу в штрафную площадь, но отбился "Милан".
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Милан" в тёмной форме с красными элементами, а "Торино" сыграет в белом.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 1:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Милан 1:0 Торино

Исход игры
Милан
95.1% (154)
Ничья
4.3% (7)
Торино
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
52.17% (72)
Нет
47.83% (66)
Популярный счёт
2:1 Милан
35.2% (57)
2:0 Милан
28.4% (46)
1:0 Милан
9.9% (16)
3:1 Милан
5.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Милан
2.5% (4)
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