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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Торино

История личных встреч

Милан
Торино

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.44
Диас Браим 3 0.33
Жиру Оливье 3 (1) 0.33
Ибрагимович Златан 2 0.22
Калабрия Давиде 2 0.22
Тонали Сандро 2 0.22
Тео Эрнандес 1 0.11
Ребич Анте 1 0.11
Беннасер Исмаэль 1 0.11
Мальдини Даниэль 1 0.11
Кесси Франк 1 (1) 0.11
Салемакерс Алексис 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 2 0.22
Пьяца Марко 2 0.22
Брекало Йосип 2 0.22
Побега Томмазо 2 0.22
Лукич Саша 1 0.11
Верди Симоне 1 0.11
Белотти Андреа 1 0.11
Бремер Глейсон 1 0.11
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Прат Деннис 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 2 0
Тонали Сандро 2 0
Кьяер Симон 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Побега Томмазо 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лукич Саша 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Прат Деннис 1 0
Линетти Кароль 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
7
58%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
2. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
11. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Болонья Сориано Роберто 2 2
2. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
3. Сампдория Торсби Мортен 5 0
4. Торино Джиджи Коффи 3 1
5. Лацио Луис Фелипе 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Милан 96.7% (29)
    X 0% (0)
    Торино 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    1.62
    4.33
    6.35
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Торино онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    96.6% (28)
    Ничья
    0% (0)
    Торино
    3.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (11)
    Меньше
    62.07% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (10)
    Нет
    65.52% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    51.7% (15)
    2:1 Милан
    27.6% (8)
    1:0 Милан
    10.3% (3)
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