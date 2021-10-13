Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Торино
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.44
|Диас Браим
|3
|0.33
|Жиру Оливье
|3 (1)
|0.33
|Ибрагимович Златан
|2
|0.22
|Калабрия Давиде
|2
|0.22
|Тонали Сандро
|2
|0.22
|Тео Эрнандес
|1
|0.11
|Ребич Анте
|1
|0.11
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.11
|Мальдини Даниэль
|1
|0.11
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.11
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|2
|0.22
|Пьяца Марко
|2
|0.22
|Брекало Йосип
|2
|0.22
|Побега Томмазо
|2
|0.22
|Лукич Саша
|1
|0.11
|Верди Симоне
|1
|0.11
|Белотти Андреа
|1
|0.11
|Бремер Глейсон
|1
|0.11
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Браим
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Побега Томмазо
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
7
58%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Сориано Роберто
|2
|2
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|3.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|4.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|5.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Торино
Исход игры
Милан
96.6% (28)
Ничья
0% (0)
Торино
3.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (11)
Меньше
62.07% (18)
Обе команды забьют
Да
34.48% (10)
Нет
65.52% (19)
Популярный счёт
2:0 Милан
51.7% (15)
2:1 Милан
27.6% (8)
1:0 Милан
10.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!