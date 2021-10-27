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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 27'
13
Ареола
Альфонс
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
10
Лансини
Мануэль
26
Масуаку
Артур
11
Влашич
Никола
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
80
Палмер
Коул
7
Стерлинг
Рахим
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 20 побед

32 матча

9.4%
18.8%
71.8%
3 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
4 победы 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

3.1%
34.4%
62.5%
1 победа 11 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лансини Мануэль 1 0.5
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 2 1
Фоден Фил 1 0.5
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Торрес Ферран 1 0.5
Палмер Коул 1 0.5
Стерлинг Рахим 0 0
Мбете-Тату Люк 0 0
Уилсон-Эсбранд Джош 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноубл Марк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2
1/8 финала
5 Челси
4 Саутгемптон
1 КПР
3 Сандерленд
2 Арсенал
0 Лидс
0 Сток Сити
0 Брентфорд
0 Бёрнли
0 Тоттенхэм
0 Лестер
0 Брайтон
0 Престон Норт Энд
0 Ливерпуль
0 Вест Хэм
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 26'
    Ярмоленко принял мяч в чужой штрафной, но пробить не успел - опытный Фернандиньо эффективно сыграл в отборе. 
  • Опасный момент
    25'
    Неплохо! Палмер пробил из пределов штрафной площади низом, но Ареола отбил мяч правой ногой. 
  • 24'
    Ярмоленко не смог обыграть Аке. Впоследствии украинец смог подать справа от лицевой, но гости из Манчестера отбились. 
  • 23'
    Ноубл подал мяч на левый край чужой штрафной, Доусон в касание переправлял мяч в центр, но в нужной точке игроков "Вест Хэма" не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Аке нарушил правила против Ярмоленко. Штрафной удар с правого фланга выполнят хозяева поля. 
  • 21'
    Уокер перевёл мяч на левый фланг, де Брёйне головой пробросил мяч себе на ход, но не побежал, понимая, что проигрывает забег. 
  • 20'
    Быстрая контратака "Манчестер Сити" развернулась, Стерлинг подключил де Брёйне, но его последний пас слева к воротам не прошёл. 
  • 19'
    Ноубл смачно приложился по мячу из-за пределов штрафной площади - Стеффен кулаками отбил мяч вперёд. 
  • 18'
    Редкий случай, когда де Брёйне ошибся при передаче. Пытались игроки "Вест Хэма" убежать в быструю атаку, но не удалось. 
  • 17'
    Заброс Палмера в штрафную площадь "Манчестер Сити" получился безадресным. 
  • 16'
    Хосеп Гвардиола попал в кадр. Пока спокоен испанский тренер "Манчестер Сити" в кресле. 
  • 14'
    Лансини прессинговал Стеффена в рамке, но вратарь "Манчестер Сити" успел сделать пас вправо. Довольно рискованно всё смотрелось, надо сказать. Возможно, Зинченко не стоило катить мяч голкиперу под прессингом. 
  • 13'
    Без опасных моментов проходит наша игра пока что. Вот сейчас "Вест Хэм" уже больше минуты владеет мячом, но толком перейти в атаку не удаётся. 
  • 11'
    "Вест Хэм" пока не может толком развернуть атаку. Связывают хозяева пару передач, но затем, как правило, теряют мяч ещё в центре поля под прессингом. 
  • 10'
    Джонсон прорывался по правому флангу, но выпустил мяч за лицевую линию поля, не успев сделать навес к воротам. 
  • 9'
    Отлично разыграли комбинацию "горожане", но защитник не позволил Гюдогану пробить из центра штрафной площадки. 
  • Офсайд
    8'
    Марез справа в чужой штрафной убрал защитника на замахе, после чего оставил мяч Палмеру, но тот был в офсайде. 
  • 7'
    "Манчестер Сити" выигрывал Кубок лиги в шести из восьми последних сезонов. Серьёзно относятся "горожане" в этому турниру. 
  • 5'
    Стерлинг смещался с левого фланга в цент, срезая угол, но дальнейший пас на молодого Палмера не прошёл. 
  • 4'
    Дэвид Мойес активно что-то подсказывает своим футболистам. "Вест Хэм" пока старается не давать игрокам "Манчестер Сити" свободно дышать на поле. 
  • 3'
    "Манчестер Сити" сразу взялся за контроль мяча. "Вест Хэм" старается грамотно располагаться, не оставляя свободных зон. 
  • 2'
    "Вест Хэм" играет в тёмно-красных футболках с голубыми элементами. Футболисты "Манчестер Сити" же действуют в тёмно-синих цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! Начальный удар в центре поля нанёс футболист "Манчестер Сити". 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Вест Хэм
7.1% (12)
Ничья
6.5% (11)
Манчестер Сити
86.3% (145)
Тотал 2.5
Больше
82.98% (117)
Меньше
17.02% (24)
Обе команды забьют
Да
85.82% (121)
Нет
14.18% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
50% (84)
1:3 Манчестер Сити
10.1% (17)
0:2 Манчестер Сити
4.8% (8)
0:1 Манчестер Сити
4.8% (8)
2:3 Манчестер Сити
4.2% (7)
1:1 Ничья
3.6% (6)
2:1 Вест Хэм
2.4% (4)
0:3 Манчестер Сити
1.2% (2)
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