Аке нарушил правила против Ярмоленко. Штрафной удар с правого фланга выполнят хозяева поля.

Ноубл подал мяч на левый край чужой штрафной, Доусон в касание переправлял мяч в центр, но в нужной точке игроков "Вест Хэма" не оказалось.

Ярмоленко не смог обыграть Аке. Впоследствии украинец смог подать справа от лицевой, но гости из Манчестера отбились.

Неплохо! Палмер пробил из пределов штрафной площади низом, но Ареола отбил мяч правой ногой.

Ярмоленко принял мяч в чужой штрафной, но пробить не успел - опытный Фернандиньо эффективно сыграл в отборе.

21' Уокер перевёл мяч на левый фланг, де Брёйне головой пробросил мяч себе на ход, но не побежал, понимая, что проигрывает забег.

20' Быстрая контратака "Манчестер Сити" развернулась, Стерлинг подключил де Брёйне, но его последний пас слева к воротам не прошёл.

19' Ноубл смачно приложился по мячу из-за пределов штрафной площади - Стеффен кулаками отбил мяч вперёд.

18' Редкий случай, когда де Брёйне ошибся при передаче. Пытались игроки "Вест Хэма" убежать в быструю атаку, но не удалось.

17' Заброс Палмера в штрафную площадь "Манчестер Сити" получился безадресным.

16' Хосеп Гвардиола попал в кадр. Пока спокоен испанский тренер "Манчестер Сити" в кресле.

14' Лансини прессинговал Стеффена в рамке, но вратарь "Манчестер Сити" успел сделать пас вправо. Довольно рискованно всё смотрелось, надо сказать. Возможно, Зинченко не стоило катить мяч голкиперу под прессингом.

13' Без опасных моментов проходит наша игра пока что. Вот сейчас "Вест Хэм" уже больше минуты владеет мячом, но толком перейти в атаку не удаётся.

11' "Вест Хэм" пока не может толком развернуть атаку. Связывают хозяева пару передач, но затем, как правило, теряют мяч ещё в центре поля под прессингом.

10' Джонсон прорывался по правому флангу, но выпустил мяч за лицевую линию поля, не успев сделать навес к воротам.

9' Отлично разыграли комбинацию "горожане", но защитник не позволил Гюдогану пробить из центра штрафной площадки.

8' Марез справа в чужой штрафной убрал защитника на замахе, после чего оставил мяч Палмеру, но тот был в офсайде.

7' "Манчестер Сити" выигрывал Кубок лиги в шести из восьми последних сезонов. Серьёзно относятся "горожане" в этому турниру.

5' Стерлинг смещался с левого фланга в цент, срезая угол, но дальнейший пас на молодого Палмера не прошёл.

4' Дэвид Мойес активно что-то подсказывает своим футболистам. "Вест Хэм" пока старается не давать игрокам "Манчестер Сити" свободно дышать на поле.

3' "Манчестер Сити" сразу взялся за контроль мяча. "Вест Хэм" старается грамотно располагаться, не оставляя свободных зон.

2' "Вест Хэм" играет в тёмно-красных футболках с голубыми элементами. Футболисты "Манчестер Сити" же действуют в тёмно-синих цветах.