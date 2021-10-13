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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 20 побед

32 матча

9.4%
18.8%
71.8%
3 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
4 победы 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

3.1%
34.4%
62.5%
1 победа 11 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лансини Мануэль 1 1
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 2 2
Фоден Фил 1 1
Де Брёйне Кевин 1 1
Торрес Ферран 1 1
Палмер Коул 1 1
Стерлинг Рахим 0 0
Мбете-Тату Люк 0 0
Уилсон-Эсбранд Джош 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноубл Марк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Вест Хэм 6.5% (2)
    X 3.2% (1)
    Манчестер Сити 90.3% (28)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Вест Хэм - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    6.7% (2)
    Ничья
    3.3% (1)
    Манчестер Сити
    90% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (24)
    Меньше
    20% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (24)
    Нет
    20% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    53.3% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    16.7% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    10% (3)
    2:1 Вест Хэм
    6.7% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    6.7% (2)
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