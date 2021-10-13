Англия: Кубок лиги 2021-2022
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Манчестер Сити
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 20 побед
32 матча
9.4%
18.8%
71.8%
3 победы 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
4 победы 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
3.1%
34.4%
62.5%
1 победа 11 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лансини Мануэль
|1
|1
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|2
|2
|Фоден Фил
|1
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|1
|Торрес Ферран
|1
|1
|Палмер Коул
|1
|1
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|Мбете-Тату Люк
|0
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноубл Марк
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
6.7% (2)
Ничья
3.3% (1)
Манчестер Сити
90% (27)
Тотал 2.5
Больше
80% (24)
Меньше
20% (6)
Обе команды забьют
Да
80% (24)
Нет
20% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
53.3% (16)
1:3 Манчестер Сити
16.7% (5)
0:1 Манчестер Сити
10% (3)
2:1 Вест Хэм
6.7% (2)
0:2 Манчестер Сити
6.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!