Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: The Kiyan Prince Foundation Stadium
15' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
17' Желтая карточкаО'Найен Люк
39' Желтая карточкаГуч Линден
8
Амос
Люк
10
Шайр
Илиас
19
Грэй
Андре
1
Бёрдж
Ли
26
Райт
Бэйли
33
Denver
Hume
24
Daniel
Neill
11
Гуч
Линден
13
О'Найен
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Амос ЛюкПолузащитник
-
10 Шайр ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Данн ДжиммиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Болл ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Остин ЧарльзНападающий
-
41 Aaron Drewe
-
Главный тренер: Уорбертон Марк
- Основной состав
-
1 Бёрдж ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Райт БэйлиЗащитник
-
33 Denver HumeЗащитник
- Полузащитник
-
24 Daniel NeillПолузащитник
-
11 Гуч ЛинденПолузащитник
-
13 О'Найен ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стюарт РоссНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вирн СтивенПолузащитник
-
-
37 Will Harris
-
Главный тренер: Джонсон Ли
Ход матча
15'
17'
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
КПР
Сандерленд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остин Чарльз
|2
|0.5
|Дикки Роберт
|2
|0.5
|Шайр Илиас
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О’Брайен Эйден
|4 (1)
|1
|О'Найен Люк
|1
|0.25
|Josh Hawkes
|1
|0.25
|Бродхед Нейтан
|1
|0.25
|Притчард Алекс
|0
|0
|Хаггинс Ниалл
|0
|0
Карточки
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Дикки Роберт
|1
|0
|Маккаллум Сэм
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Найен Люк
|2
|0
|Эванс Корри
|1
|0
|Гуч Линден
|1
|0
|Эмблтон Эллиот
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
КПР
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2
КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0 КПР - Барнсли 2:2 Мидлсбро - КПР 2:3 Халл Сити - КПР 0:3 Лейтон Ориент - КПР 1:1 КПР - Миллуолл 1:1 КПР - Лестер 3:3 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2
Сандерленд
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1
Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0 Сандерленд - Болтон 1:0 Уиган - Сандерленд 0:2 Флитвуд Таун - Сандерленд 2:2 Сандерленд - Аккрингтон 2:1 Сандерленд - Уиком 3:1 Блэкпул - Сандерленд 2:3 Сандерленд - Уимблдон 1:0 Бёртон - Сандерленд 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Сандерленд 1:2 Порт Вейл - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Уиган 2:1 Сандерленд - Халл Сити 2:1 Сандерленд - Линкольн Сити 2:1
Прогнозы на матч КПР 0:0 Сандерленд
Исход игры
КПР
66.9% (91)
Ничья
21.3% (29)
Сандерленд
11.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
2:1 КПР
36% (49)
1:0 КПР
23.5% (32)
1:1 Ничья
20.6% (28)
1:2 Сандерленд
7.4% (10)
0:1 Сандерленд
3.7% (5)
2:0 КПР
3.7% (5)
3:1 КПР
2.2% (3)
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