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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
КПР
0:0
Итог после пенальти

Стадион:
Сандерленд
0'
15' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
17' Желтая карточка
О'Найен Люк
39' Желтая карточка
Гуч Линден
90' Желтая карточка
Стюарт Росс
0:0
91' Не забитый пенальти
Остин Чарльз
0:1
91' Пенальти
Макгиди Эйден
0:1
91' Не забитый пенальти
Шайр Илиас
0:2
91' Пенальти
Стюарт Росс
1:2
91' Пенальти
Дайкс Линдон
1:3
91' Пенальти
Притчард Алекс
1:3
91' Не забитый пенальти
Барбе Йоанн
1:3
Пен' Пенальти
1
Дьенг
Сени
4
Дикки
Роберт
5
Де
Вейс
Йорди
6
Барбе
Йоанн
2
Какэй
Осман
8
Амос
Люк
10
Шайр
Илиас
22
Одубаджо
Мозес
21
Уиллок
Кристофер
9
Дайкс
Линдон
19
Грэй
Андре
1
Бёрдж
Ли
15
Уинчестер
Карл
5
Алвес
Фредерик
26
Райт
Бэйли
33
Denver
Hume
4
Эванс
Корри
24
Daniel
Neill
11
Гуч
Линден
13
О'Найен
Люк
7
Даяку
Леон
14
Стюарт
Росс
III
КПР
3-4-1-2
Сандерленд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Де Вейс Йорди
 
17'
 
О'Найен Люк
24'
 
Киркин Деннис
Denver Hume
39'
 
Гуч Линден
62'
Остин Чарльз
Грэй Андре
 
64'
 
Макгиди Эйден
Гуч Линден
65'
 
О’Брайен Эйден
Эванс Корри
69'
 
Притчард Алекс
Даяку Леон
69'
 
Callum Doyle
Алвес Фредерик
72'
Адома Альберт
Какэй Осман
 
73'
Доззелл Андре
Уиллок Кристофер
 
84'
Дьюк-Маккенна Стивен
Амос Люк
 
90'
 
Стюарт Росс
91'
Остин Чарльз
0:0
91'
0:1
Макгиди Эйден
91'
Шайр Илиас
0:1
91'
0:2
Стюарт Росс
91'
Дайкс Линдон
1:2
91'
1:3
Притчард Алекс
91'
Барбе Йоанн
1:3
Пен
1:3

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

КПР
Сандерленд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остин Чарльз 2 0.5
Дикки Роберт 2 0.5
Шайр Илиас 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О’Брайен Эйден 4 (1) 1
О'Найен Люк 1 0.25
Josh Hawkes 1 0.25
Бродхед Нейтан 1 0.25
Притчард Алекс 0 0
Хаггинс Ниалл 0 0

Карточки

КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вейс Йорди 1 0
Дикки Роберт 1 0
Маккаллум Сэм 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Найен Люк 2 0
Эванс Корри 1 0
Гуч Линден 1 0
Эмблтон Эллиот 1 0
Стюарт Росс III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

КПР
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2
КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0 КПР - Барнсли 2:2 Мидлсбро - КПР 2:3 Халл Сити - КПР 0:3 Лейтон Ориент - КПР 1:1 КПР - Миллуолл 1:1 КПР - Лестер 3:3 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2
Сандерленд
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1
Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0 Сандерленд - Болтон 1:0 Уиган - Сандерленд 0:2 Флитвуд Таун - Сандерленд 2:2 Сандерленд - Аккрингтон 2:1 Сандерленд - Уиком 3:1 Блэкпул - Сандерленд 2:3 Сандерленд - Уимблдон 1:0 Бёртон - Сандерленд 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Сандерленд 1:2 Порт Вейл - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Уиган 2:1 Сандерленд - Халл Сити 2:1 Сандерленд - Линкольн Сити 2:1
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Барбе Йоанн не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Притчард Алекс реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Дайкс Линдон реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Стюарт Росс III реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Шайр Илиас не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Макгиди Эйден реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Остин Чарльз не забивает в серии пенальти
  • Серия пенальти
    91'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Гуч Линден получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Denver Hume уходит с поля. Деннис Киркин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    О'Найен Люк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Kiyan Prince Foundation Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
КПР 66.9% (91)
X 21.3% (29)
Сандерленд 11.8% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч КПР 0:0 Сандерленд онлайн


Прогнозы на матч КПР 0:0 Сандерленд

Исход игры
КПР
66.9% (91)
Ничья
21.3% (29)
Сандерленд
11.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
2:1 КПР
36% (49)
1:0 КПР
23.5% (32)
1:1 Ничья
20.6% (28)
1:2 Сандерленд
7.4% (10)
2:0 КПР
3.7% (5)
0:1 Сандерленд
3.7% (5)
3:1 КПР
2.2% (3)
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