Германия: Кубок 2021-2022
2:1
Второй тайм: 73'
Стадион: MEWA Arena
0:1
2' ГолОкугава Масая
20' Желтая карточкаПритль Мануэль
38' Желтая карточкаШёпф Алессандро
48' Желтая карточкаПипер Амос
1:1
53' ГолБуркардт Джонатан
2:1
59' ГолОнисиво Карим
34
Немет
Давид
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
10
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
Ход матча
2'
0:1
20'
38'
48'
53'
59'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Майнц
Арминия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|1.5
|Онисиво Карим
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласм Бриан
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|1
|0.5
|Клос Фабиан
|1
|0.5
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.5
|Окугава Масая
|1
|0.5
|Кунце Фабиан
|1
|0.5
|Виммер Патрик
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Притль Мануэль
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0
Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1 Майнц - Бавария 2:1
Арминия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0
Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0
Будет доступно позже.