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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Майнц
3:2
Итог доп. времени

Стадион:
Арминия
0'
0:1
2' Гол
Окугава Масая
20' Желтая карточка
Притль Мануэль
38' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
48' Желтая карточка
Пипер Амос
1:1
53' Гол
Буркардт Джонатан
2:1
59' Гол
Онисиво Карим
83' Желтая карточка
Аарон Мартин
2:2
89' Гол
Клос Фабиан
99' Желтая карточка
Рамос Гильерме
3:2
114' Гол
Ингвартсен Маркус
120'
27
Центнер
Робин
34
Немет
Давид
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
31
Кор
Доминик
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Ортега
Штефан
3
Рамос
Гильерме
2
Пипер
Амос
30
Андраде
Андреас
20
Виммер
Патрик
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
6
Циборра
Леннарт
10
Ласм
Бриан
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
Майнц
3-5-2
Арминия
3-4-3

История личных встреч

Майнц
Арминия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 1.5
Онисиво Карим 1 0.5
Ингвартсен Маркус 1 0.5
Салаи Адам 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 2 1
Ласм Бриан 2 1
Нильссон Йоаким 1 0.5
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.5
Окугава Масая 1 0.5
Кунце Фабиан 1 0.5
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аарон Мартин 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Притль Мануэль 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0
Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1 Майнц - Бавария 2:1
Арминия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0
Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Свисток
    122'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    114'
    ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус забивает
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    99'
    Рамос Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Притль Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Окугава Масая бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Майнц 3:2 Арминия онлайн




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