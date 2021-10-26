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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Гамбург
0'
14' Желтая карточка
Доведан Никола
39' Желтая карточка
Глацель Роберт
0:1
45' Гол
Давид Йонас
51' Желтая карточка
Мухайм Миро
1:1
59' Гол
Думан Тайлан
77' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
119' Желтая карточка
Алиду Фариде
2:1
121' Пенальти
Гайс Йоханнес
2:2
121' Пенальти
Кинсомби Давид
3:2
121' Пенальти
Думан Тайлан
3:3
121' Пенальти
Киттель Сонни
3:3
121' Не забитый пенальти
Темпельман Лино
3:4
121' Пенальти
Шонлау Себастьян
3:4
121' Не забитый пенальти
Сёренсен Асгер
3:5
121' Пенальти
Давид Йонас
2:4
Пен' Пенальти
 120'
31
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
11
Шуранов
Эрик
24
Дели
Матс
Мёллер
10
Доведан
Никола
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Дойл
Томми
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
11
Кауфманн
Миккель
Нюрнберг
4-3-3
Гамбург
4-3-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Гамбург

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думан Тайлан 2 1
Хандверкер Тим 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 1 0.5
Гиамера Ян 1 0.5
Давид Йонас 1 0.5
Киттель Сонни 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Мухайм Миро 1 0
Алиду Фариде 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Давид Йонас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Глацель Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Ляйбольд Тим уходит с поля. Мухайм Миро выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Доведан Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нюрнберг 1:1 Гамбург онлайн




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