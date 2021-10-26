Германия: Кубок 2021-2022
1:1
Итог после пенальти
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
14' Желтая карточкаДоведан Никола
39' Желтая карточкаГлацель Роберт
0:1
45' ГолДавид Йонас
51' Желтая карточкаМухайм Миро
1:1
59' ГолДуман Тайлан
77' Желтая карточкаШонлау Себастьян
119' Желтая карточкаАлиду Фариде
2:1
121' ПенальтиГайс Йоханнес
2:2
121' ПенальтиКинсомби Давид
3:2
121' ПенальтиДуман Тайлан
3:3
121' ПенальтиКиттель Сонни
3:3
121' Не забитый пенальтиТемпельман Лино
3:4
121' ПенальтиШонлау Себастьян
3:4
121' Не забитый пенальтиСёренсен Асгер
3:5
121' ПенальтиДавид Йонас
31
Клаус
Карл
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
14'
39'
45'
0:1
51'
59'
1:1
77'
119'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
121'
3:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 23
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Нюрнберг
Гамбург
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думан Тайлан
|2
|1
|Хандверкер Тим
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|1
|0.5
|Гиамера Ян
|1
|0.5
|Давид Йонас
|1
|0.5
|Киттель Сонни
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глацель Роберт
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1
Будет доступно позже.