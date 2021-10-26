Англия: Кубок лиги 2021-2022
23' Желтая карточкаРобертс Тайлер
1:0
55' ГолЧамберс Калум
59' Желтая карточкаСедрик Соареш
2:0
69' ГолНкетиа Эдди
16
Холдинг
Роб
4
Уайт
Бен
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
37
Драме
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Драме КодиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
Ход матча
23'
55'
1:0
59'
69'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Арсенал
Лидс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.67
|Пепе Николя
|1
|0.33
|Чамберс Калум
|1
|0.33
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.33
|Нкетиа Эдди
|1
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.33
|Седрик Соареш
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрисон Джек
|2
|0.67
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.33
|Фирпо Жуниор
|1 (1)
|0.33
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Тайлер
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Лидс
Исход игры
Арсенал
93.3% (154)
Ничья
4.8% (8)
Лидс
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (86)
Меньше
37.23% (51)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
40.6% (67)
2:0 Арсенал
20% (33)
1:0 Арсенал
9.7% (16)
3:1 Арсенал
6.1% (10)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.2% (2)
2:3 Лидс
1.2% (2)
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