Джелхардт откликнулся под передачу из глубины поля, но до мяча так и не добрался, защитники "Арсенала" успешно сыграли на перехвате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! НКЕТИА!!! Купер делает скидку на Меслье и ошибается, Нкетиа перехватывает, перебрасывает голкипера, а потом поражает пустые ворота.

В составе "Лидса" произошла двойная замена. Вместо Джеймса и Родриго вышли Саммервилл и Гринвуд.

И сразу же замены у "Арсенала". Ляказетт меняет Смита-Роу, а вместо Эльнени появляется Локонга.

Клих получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает с правой - хозяева успевают заблокировать.

Время второго тайма на "Эмирейтс".

В перерыве в составе "Лидса" произошла замена. Вместо Форшоу появился Клих.

Роб Холдинг нарушает правила на своей половине поля, роняя на газон Родриго.

Седрик Соареш выполняет подачу в центр штрафной площадки с правого фланга, а там лишь защитники "Лидса".

Гости выбили мяч за боковую линию, так как Габриэл Мартинелли получил болезненный удар, но выход медиков не потребовался.

Седрик Соареш обыгрывает Дэниэла Джеймса на правом фланге, а потом выполняет безадресную подачу.

Соареш выполнил подачу от углового флага, мяч заметался в штрафной площадке "Лидса", а потом был благополучно выбит.

Мартинелли ворвался в штрафную площадку через центральную зону, потом выдержал паузу и пробил с разворота - в соперника попал.

Мартинелли активными действиями на левом фланге добивается на права на угловой удар.

Бен Уайт получает повреждение и не может продолжить встречу. Вместо него появляется Калум Чамберс.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЧАМБЕРС!!! Хозяева исполняют корнер, Пепе делает скидку с правого угла вратарской в центр, откуда пробивает Чамберс и Меслье отражает мяч за линией ворот.

Что не делается, то к лучшему. Перед исполнением корнера выходит Калум Чамберс и сразу же забивает, открывая счёт.

Седрик Соареш нарушает правила, срывая атаку соперников, и тут же видит перед собой карточку жёлтого цвета.

Гости перешли центр поля, а потом выполнили передачу на правый фланг, которая оказалась неточной, в аут.

Мартинелли успешно играет в отборе на своей половине поля, а потом выполняет передачу назад, не желая самостоятельно обострять.

Нкетиа врывается в штрафную площадку левым краем и пробивает по воротам - Меслье на месте.

Пепе получает мяч на правом фланге, смещается в середину и пробивает с левой - игровой снаряд после рикошета отправляется в руки Меслье.

Пока ничего не получается у "Лидса" в атаке после пропущенного гола, а сейчас ещё и правила были нарушены, Стрёйк не прав.

Пепе катит на Соареша, Седрик врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает на дальнюю штангу, а там лишь соперники.

Николя Пепе продолжает выступать в роли ассистента. Сейчас покатил с правого фланга в центр на Смита-Роу, но слишком сильно отправил мяч.

Первый тайм

— Раздаётся свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0.

45' Андре Марринер фиксирует фол со стороны Седрика Соареша - ударил Дэниэла Джеймса сзади по ногам.

45' +1 минута.

44' Смит-Роу пробивает из пределов штрафной площадки, но не попадает в створ - мяч валится с ноги и уходит на трибуны.

43' Колашинац выиграл воздух в чужой штрафной площадке после подачи с угла поля и пробил - попал в соперника.

42' Микель Артета практически прыгает в технической зоне, призывая своих подопечных включать высокий прессинг.

41' Тайлер Робертс добрался до мяча после подачи с правого фланга, но нанести акцентированный удар не сумел, лишь коснулся круглого.

40' На левом фланге "Арсенал" разыграл корнер, а потом безадресную подачу в центр штрафной выполнил Эльнени.

39' Родриго врывается в штрафную площадку и получает передачу, но снова прекрасно действует Лено, вовремя покидая владения и накрывая мяч.

38' С угловым "Лидса" уверенно справляется Бернд Лено - выходит из ворот и выбивает мяч кулаками.

37' Тайлер Робертс пробивает с левого края штрафной площадки - попадает в голову Седрика Соареша и зарабатывает корнер.

36' "Арсенал" исполняет корнер с правого фланга - защитник "Лидса" выигрывает воздух и выбивает мяч из штрафной площадки.

35' Смит-Роу принимает мяч на правом фланге, потом далеко его отпускает и позволяет соперникам себя обокрасть.

34' И снова "Лидс" останавливает атаку "Арсенала" при помощи нарушения правил - на сей раз по ногам получает Смит-Роу.

33' Родриго нарушает правила в атаке, наступая на ногу Бену Уайту.

31' Ещё один угловой гостей завершается ударом - Джеймс принял мяч перед штрафной и пробил, но снова Бернд Лено на высоте.

30' Смит-Роу переводит мяч на правый фланг и ошибается - круглый выкатывается за боковую линию, так как Седрик Соареш не подключился.

29' А теперь и гости исполняют угловой - следует подача с левого фланга, после чего стреляет Харрисон в правый нижний угол, но Лено справляется, отражая мяч влево.

28' Надёжно играет Иллан Меслье после исполнения соперником корнера - выходит из ворот и выбивает мяч левой рукой.

27' Пепе принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - мяч от игрока "Лидса" уходит на угловой.

26' Тайлер Робертс срывает атаку "Арсенала" в центре поля и тут же получает жёлтую карточку.

25' Джек Харрисон сместился в центр с правого фланга и выполнил подачу в центр штрафной - получилось слишком сильно и круглый ушёл за лицевую линию.

24' Затяжную позиционную атаку проводит "Лидс", но пока владеет мячом перед штрафной площадкой, без продвижения к воротам Лено.

23' Статистику ударов по воротам нам показывают: всего 3-3, а в створ 1-0.

21' Наступление "Арсенала" завершается ударом Пепе после смещения с правого фланга в центр - мяч пролетает гораздо выше цели.

20' Джеймс откликнулся на передачу из глубины поля, оказался перед Лено, а вот пробить не успел, Бернд вовремя сократил дистанцию.

19' Родриго рано совершил рывок по правому флангу, в результате чего оказался в офсайде.

18' Первый корнер "Лидса" обошёлся без остроты - Робертс направил мяч в створ, но слишком слабо и Лено с проблемами не столкнулся.

17' Холдинг заблокировал удар Робертса из штрафной площадки, а потом выбил мяч за лицевую линию.

16' Теперь с правого края хозяева исполнили корнер, но неудачно - мяч в полёте покинул пределы поля.

15' Коди Драме получил мяч на левом фланге и выполнил перевод на противоположный - ошибся, отправив игровой снаряд в аут.

14' Смит-Роу выполнил два корнера подряд с левого фланга, но найти партнёров так и не сумел.

13' Колашинац стреляет в ближний угол с левого края штрафной площадки - Меслье справляется, переводя мяч за лицевую линию.

12' Не задерживается мяч в центре поля, поочерёдно оказываясь у ворот соперничающих команд, но пока опасные моменты отсутствуют.

11' Стюарт Даллас поддерживает атаку по левому флангу, доходит до штрафной площадки и затягивает с передачей, лишаясь мяча.

9' Лайнсмен поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры" у Дэниэла Джеймса на левом фланге.

8' Гости отбирают мяч на своей половине поля и не торопятся идти в атаку, выполняя передачу на Иллана Меслье.

7' Нкетиа вошёл в штрафную площадь левым краем и выполнил прострел - защитники "Лидса" действуют надёжно, выбивая мяч подальше.

6' Пока не может "Лидс" провести атаку, уделяя внимание оборонительной работе из-за высокого прессинга "Арсенала".

5' Льоренте успешно играет в отборе на правом фланге, выбивая мяч из-под ног Мартинелли - удар от ворот назначает арбитр.

4' Гости справились с угловым соперника, выбив мяч. Потом "Арсенал" выполнил ещё один кросс, но снова безадресный.

3' Пепе прорывается по правому флангу, добирается до штрафной площадки и выполняет прострел - мяч от соперника уходит на угловой.

2' Высокий прессинг "Лидса" приводит к тому, что хозяева допускают ошибку в передаче, выбивая мяч за боковую линию.