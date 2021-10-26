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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
2:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Лидс
0'
23' Желтая карточка
Робертс Тайлер
1:0
55' Гол
Чамберс Калум
59' Желтая карточка
Седрик Соареш
2:0
69' Гол
Нкетиа Эдди
74'
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
4
Уайт
Бен
31
Колашинац
Сеад
25
Эльнени
Мохамед
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
19
Пепе
Николя
10
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
1
Меслье
Иллан
37
Драме
Коди
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
23
Филлипс
Кэлвин
20
Джеймс
Дэниэл
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
Арсенал
4-2-3-1
Лидс
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Робертс Тайлер
46'
 
Клих Матеуш
Форшоу Адам
53'
 
Джелхардт Джо
Робертс Тайлер
55'
Чамберс Калум
Уайт Бен
 
55'
Чамберс Калум
(Пепе Николя)
1:0
59'
 
Купер Лиам
Льоренте Диего
59'
Седрик Соареш
 
69'
Нкетиа Эдди
2:0
70'
 
Саммервилл Крисенсио
Джеймс Дэниэл
70'
 
Гринвуд Сэм
Морено Родриго
72'
Ляказетт Александр
Смит-Роу Эмил
 
72'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
Эльнени Мохамед
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Арсенал
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
Ляказетт Александр 2 (1) 0.67
Пепе Николя 1 0.33
Чамберс Калум 1 0.33
Смит-Роу Эмил 1 0.33
Нкетиа Эдди 1 0.33
Сака Букайо 1 0.33
Седрик Соареш 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрисон Джек 2 0.67
Филлипс Кэлвин 1 0.33
Фирпо Жуниор 1 (1) 0.33

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Тайлер 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2
  • Второй тайм
  • 74'
    Клих получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает с правой - хозяева успевают заблокировать. 
  • Замена
    73'
    И сразу же замены у "Арсенала". Ляказетт меняет Смита-Роу, а вместо Эльнени появляется Локонга. 
  • Замена
    72'
    В составе "Лидса" произошла двойная замена. Вместо Джеймса и Родриго вышли Саммервилл и Гринвуд. 
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! НКЕТИА!!! Купер делает скидку на Меслье и ошибается, Нкетиа перехватывает, перебрасывает голкипера, а потом поражает пустые ворота. 
  • 70'
    Джелхардт откликнулся под передачу из глубины поля, но до мяча так и не добрался, защитники "Арсенала" успешно сыграли на перехвате. 
  • 68'
    Николя Пепе продолжает выступать в роли ассистента. Сейчас покатил с правого фланга в центр на Смита-Роу, но слишком сильно отправил мяч. 
  • 67'
    Пепе катит на Соареша, Седрик врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает на дальнюю штангу, а там лишь соперники. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Пока ничего не получается у "Лидса" в атаке после пропущенного гола, а сейчас ещё и правила были нарушены, Стрёйк не прав. 
  • 65'
    Пепе получает мяч на правом фланге, смещается в середину и пробивает с левой - игровой снаряд после рикошета отправляется в руки Меслье. 
  • Опасный момент
    64'
    Нкетиа врывается в штрафную площадку левым краем и пробивает по воротам - Меслье на месте. 
  • 63'
    Мартинелли успешно играет в отборе на своей половине поля, а потом выполняет передачу назад, не желая самостоятельно обострять. 
  • 61'
    Гости перешли центр поля, а потом выполнили передачу на правый фланг, которая оказалась неточной, в аут. 
  • Желтая карточка
    60'
    Седрик Соареш нарушает правила, срывая атаку соперников, и тут же видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • Замена
    59'
    Перестановка в составе "Лидса". Выходит Купер вместо Льоренте. 
  • 58'
    Что не делается, то к лучшему. Перед исполнением корнера выходит Калум Чамберс и сразу же забивает, открывая счёт. 
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЧАМБЕРС!!! Хозяева исполняют корнер, Пепе делает скидку с правого угла вратарской в центр, откуда пробивает Чамберс и Меслье отражает мяч за линией ворот. 
  • Замена
    56'
    Бен Уайт получает повреждение и не может продолжить встречу. Вместо него появляется Калум Чамберс. 
  • Угловой
    55'
    Мартинелли активными действиями на левом фланге добивается на права на угловой удар. 
  • Замена
    54'
    Вторая замена в составе гостей. Вместо Робертса появился Джелхардт. 
  • 53'
    Мартинелли ворвался в штрафную площадку через центральную зону, потом выдержал паузу и пробил с разворота - в соперника попал. 
  • Угловой
    52'
    Соареш выполнил подачу от углового флага, мяч заметался в штрафной площадке "Лидса", а потом был благополучно выбит. 
  • 51'
    Седрик Соареш обыгрывает Дэниэла Джеймса на правом фланге, а потом выполняет безадресную подачу. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Гости выбили мяч за боковую линию, так как Габриэл Мартинелли получил болезненный удар, но выход медиков не потребовался. 
  • 49'
    Седрик Соареш выполняет подачу в центр штрафной площадки с правого фланга, а там лишь защитники "Лидса". 
  • Фол, нарушение
    48'
    Роб Холдинг нарушает правила на своей половине поля, роняя на газон Родриго. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Лидса" произошла замена. Вместо Форшоу появился Клих. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма на "Эмирейтс". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Раздаётся свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Андре Марринер фиксирует фол со стороны Седрика Соареша - ударил Дэниэла Джеймса сзади по ногам. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Опасный момент
    44'
    Смит-Роу пробивает из пределов штрафной площадки, но не попадает в створ - мяч валится с ноги и уходит на трибуны. 
  • Угловой
    43'
    Колашинац выиграл воздух в чужой штрафной площадке после подачи с угла поля и пробил - попал в соперника. 
  • 42'
    Микель Артета практически прыгает в технической зоне, призывая своих подопечных включать высокий прессинг. 
  • 41'
    Тайлер Робертс добрался до мяча после подачи с правого фланга, но нанести акцентированный удар не сумел, лишь коснулся круглого. 
  • Угловой
    40'
    На левом фланге "Арсенал" разыграл корнер, а потом безадресную подачу в центр штрафной выполнил Эльнени. 
  • Опасный момент
    39'
    Родриго врывается в штрафную площадку и получает передачу, но снова прекрасно действует Лено, вовремя покидая владения и накрывая мяч. 
  • 38'
    С угловым "Лидса" уверенно справляется Бернд Лено - выходит из ворот и выбивает мяч кулаками. 
  • Угловой
    37'
    Тайлер Робертс пробивает с левого края штрафной площадки - попадает в голову Седрика Соареша и зарабатывает корнер. 
  • Угловой
    36'
    "Арсенал" исполняет корнер с правого фланга - защитник "Лидса" выигрывает воздух и выбивает мяч из штрафной площадки. 
  • 35'
    Смит-Роу принимает мяч на правом фланге, потом далеко его отпускает и позволяет соперникам себя обокрасть. 
  • Фол, нарушение
    34'
    И снова "Лидс" останавливает атаку "Арсенала" при помощи нарушения правил - на сей раз по ногам получает Смит-Роу. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Родриго нарушает правила в атаке, наступая на ногу Бену Уайту. 
  • Угловой
    31'
    Ещё один угловой гостей завершается ударом - Джеймс принял мяч перед штрафной и пробил, но снова Бернд Лено на высоте. 
  • 30'
    Смит-Роу переводит мяч на правый фланг и ошибается - круглый выкатывается за боковую линию, так как Седрик Соареш не подключился. 
  • Опасный момент
    29'
    А теперь и гости исполняют угловой - следует подача с левого фланга, после чего стреляет Харрисон в правый нижний угол, но Лено справляется, отражая мяч влево. 
  • 28'
    Надёжно играет Иллан Меслье после исполнения соперником корнера - выходит из ворот и выбивает мяч левой рукой. 
  • Угловой
    27'
    Пепе принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - мяч от игрока "Лидса" уходит на угловой. 
  • Желтая карточка
    26'
    Тайлер Робертс срывает атаку "Арсенала" в центре поля и тут же получает жёлтую карточку. 
  • 25'
    Джек Харрисон сместился в центр с правого фланга и выполнил подачу в центр штрафной - получилось слишком сильно и круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 24'
    Затяжную позиционную атаку проводит "Лидс", но пока владеет мячом перед штрафной площадкой, без продвижения к воротам Лено. 
  • 23'
    Статистику ударов по воротам нам показывают: всего 3-3, а в створ 1-0. 
  • 21'
    Наступление "Арсенала" завершается ударом Пепе после смещения с правого фланга в центр - мяч пролетает гораздо выше цели. 
  • Опасный момент
    20'
    Джеймс откликнулся на передачу из глубины поля, оказался перед Лено, а вот пробить не успел, Бернд вовремя сократил дистанцию. 
  • Офсайд
    19'
    Родриго рано совершил рывок по правому флангу, в результате чего оказался в офсайде. 
  • 18'
    Первый корнер "Лидса" обошёлся без остроты - Робертс направил мяч в створ, но слишком слабо и Лено с проблемами не столкнулся. 
  • Угловой
    17'
    Холдинг заблокировал удар Робертса из штрафной площадки, а потом выбил мяч за лицевую линию. 
  • Угловой
    16'
    Теперь с правого края хозяева исполнили корнер, но неудачно - мяч в полёте покинул пределы поля. 
  • 15'
    Коди Драме получил мяч на левом фланге и выполнил перевод на противоположный - ошибся, отправив игровой снаряд в аут. 
  • Угловой
    14'
    Смит-Роу выполнил два корнера подряд с левого фланга, но найти партнёров так и не сумел. 
  • Опасный момент
    13'
    Колашинац стреляет в ближний угол с левого края штрафной площадки - Меслье справляется, переводя мяч за лицевую линию. 
  • 12'
    Не задерживается мяч в центре поля, поочерёдно оказываясь у ворот соперничающих команд, но пока опасные моменты отсутствуют. 
  • 11'
    Стюарт Даллас поддерживает атаку по левому флангу, доходит до штрафной площадки и затягивает с передачей, лишаясь мяча. 
  • Офсайд
    9'
    Лайнсмен поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры" у Дэниэла Джеймса на левом фланге. 
  • 8'
    Гости отбирают мяч на своей половине поля и не торопятся идти в атаку, выполняя передачу на Иллана Меслье. 
  • 7'
    Нкетиа вошёл в штрафную площадь левым краем и выполнил прострел - защитники "Лидса" действуют надёжно, выбивая мяч подальше. 
  • 6'
    Пока не может "Лидс" провести атаку, уделяя внимание оборонительной работе из-за высокого прессинга "Арсенала". 
  • 5'
    Льоренте успешно играет в отборе на правом фланге, выбивая мяч из-под ног Мартинелли - удар от ворот назначает арбитр. 
  • 4'
    Гости справились с угловым соперника, выбив мяч. Потом "Арсенал" выполнил ещё один кросс, но снова безадресный. 
  • Угловой
    3'
    Пепе прорывается по правому флангу, добирается до штрафной площадки и выполняет прострел - мяч от соперника уходит на угловой. 
  • 2'
    Высокий прессинг "Лидса" приводит к тому, что хозяева допускают ошибку в передаче, выбивая мяч за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Робертс Тайлер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 2:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Лидс

Исход игры
Арсенал
93.3% (154)
Ничья
4.8% (8)
Лидс
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (86)
Меньше
37.23% (51)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
40.6% (67)
2:0 Арсенал
20% (33)
1:0 Арсенал
9.7% (16)
3:1 Арсенал
6.1% (10)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.2% (2)
2:3 Лидс
1.2% (2)
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