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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Арсенал
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1.5
Ляказетт Александр 2 (1) 1
Пепе Николя 1 0.5
Смит-Роу Эмил 1 0.5
Нкетиа Эдди 1 0.5
Сака Букайо 1 0.5
Седрик Соареш 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрисон Джек 2 1
Филлипс Кэлвин 1 0.5
Фирпо Жуниор 1 (1) 0.5

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саммервилл Крисенсио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Арсенал 90.3% (28)
    X 6.5% (2)
    Лидс 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лидс
    1.78
    4.15
    5.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Лидс

    Исход игры
    Арсенал
    90% (27)
    Ничья
    6.7% (2)
    Лидс
    3.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (13)
    Меньше
    56.67% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (14)
    Нет
    53.33% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    40% (12)
    2:1 Арсенал
    30% (9)
    1:0 Арсенал
    13.3% (4)
    3:1 Арсенал
    6.7% (2)
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