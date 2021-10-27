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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 26'
Шахтёр Донецк
0'
15' Желтая карточка
Смирный Евгений
26'
Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Ход матча

15'
Смирный Евгений
 

История личных встреч

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
0 Черноморец Од
0 Шахтёр Донецк
0 Альянс
0 Львов
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Рух Львов
0 Заря
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
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  • Первый тайм
  • 24'
    "Шахтёр" по-прежнему комбинирует, но с продвижением к воротам как-то не складывается у гостей. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Фернандо сделал пас в штрафную на Судакова, но Георгий лишь нарушил правила против защитника, прикрывавшего мяч корпусом. 
  • 21'
    Стоит сказать, что путёвка в четвертьфинал Кубка Украины разыгрывается в одном матче. Сегодня какая-то из команд продолжит путь в турнире, а какая-то вылетит. 
  • 20'
    Де Дзерби продолжает активно ходить по тренерской зоне с недовольным выражением лица. Некоторые запасные "Шахтёра" уже отправились разминаться. 
  • Угловой
    18'
    После углового "моряки" едва не срезали мяч в свои ворота. Ещё один корнер разыграли "горняки", но там фол в атаке был зафиксирован. 
  • Опасный момент
    17'
    Атака "Шахтёра" началась с ошибки вратаря. Делая пас, Варакута попал в Фернандо. После этого мяч отскочил во фланг, где тот же Фернандо отвоевал его для Судакова. Георгий простреливал на Соломона, но защитник прервал прострел. 
  • Желтая карточка
    16'
    Показали нам титр о том, что Смирный получил жёлтую карточку. Судя по всему, арбитр вынес наказание постфактум. 
  • 15'
    И снова комбинировал "Шахтёр" на чужой половине поля, но всё закончилось неточным пасом Судакова в штрафную площадь. 
  • 14'
    В быстрый пас играет "Шахтёр" на чужой половине поля, но с подходом ближе к штрафной площади у гостей пока проблемы. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Медицинская пауза затягивается. Судя по всему, Фернандо наступил бутсой на руку Скорко. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Фернандо не понимает, что он нарушил. При этом Скорко после контакта с форвардом "Шахтёра" нуждается в помощи медиков. 
  • 11'
    Пятов не лучшим образом сыграл на выходе после подачи. Не забрал он мяч в руки, но при этом сбросил его кончиками пальцев в сторону, в неопасную зону. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Против Цитаишвили нарушены правила на левом фланге атаки "Черноморца". Стандарт - это шанс для хозяев поля. 
  • 9'
    Ни одного по-настоящему опасного момента мы ещё не увидели. Скучновато пока в Одессе. 
  • 7'
    Футболисты "Черноморца" стараются активно прессинговать соперников, не давая им много времени на принятие решений. Пока получается. 
  • 6'
    Роберто де Дзерби очень недоволен действиями своей команды. Уже на первых минутах нервничает итальянский тренер "Шахтёра". 
  • 4'
    Фернандо в чужой штрафной развернулся и пробил, но попал прямо в соперника. 
  • 3'
    "Шахтёр" контролирует мяч, пытаясь найти слабые мета в оборонительных построениях "Черноморца". 
  • Угловой
    2'
    "Черноморец" играет в чёрно-синей форме, а "Шахтёр" - в белой. Гости сейчас подали слева с углового, но хозяева легко отбились. 
  • 1'
    "Шахтёр" сразу включился в активный прессинг на чужой половине поля, но это не помешало "Черноморцу" провести перспективную атаку. Витао поскользнулся, и через пару мгновений Цитаишвили пробил с левого края чужой штрафной - неточно! 
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра в Одессе стартовала! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Черноморца". 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем текстовую трансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтёром". Для Вас работать будет Алексей Антоненко. 
    • Прогнозы 133
    Черноморец Од 0% (0)
    X 1.5% (2)
    Шахтёр Донецк 98.5% (131)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Од
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    6.30
    6.60
    11.20
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Черноморец Од
0% (0)
Ничья
2.2% (3)
Шахтёр Донецк
97.8% (133)
Тотал 2.5
Больше
56.39% (75)
Меньше
43.61% (58)
Обе команды забьют
Да
42.11% (56)
Нет
57.89% (77)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
39% (53)
1:2 Шахтёр Донецк
19.9% (27)
1:3 Шахтёр Донецк
19.1% (26)
0:3 Шахтёр Донецк
15.4% (21)
0:1 Шахтёр Донецк
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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