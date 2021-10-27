После углового "моряки" едва не срезали мяч в свои ворота. Ещё один корнер разыграли "горняки", но там фол в атаке был зафиксирован.

Де Дзерби продолжает активно ходить по тренерской зоне с недовольным выражением лица. Некоторые запасные "Шахтёра" уже отправились разминаться.

Стоит сказать, что путёвка в четвертьфинал Кубка Украины разыгрывается в одном матче. Сегодня какая-то из команд продолжит путь в турнире, а какая-то вылетит.

Фернандо сделал пас в штрафную на Судакова, но Георгий лишь нарушил правила против защитника, прикрывавшего мяч корпусом.

"Шахтёр" по-прежнему комбинирует, но с продвижением к воротам как-то не складывается у гостей.

17' Атака "Шахтёра" началась с ошибки вратаря. Делая пас, Варакута попал в Фернандо. После этого мяч отскочил во фланг, где тот же Фернандо отвоевал его для Судакова. Георгий простреливал на Соломона, но защитник прервал прострел.

16' Показали нам титр о том, что Смирный получил жёлтую карточку. Судя по всему, арбитр вынес наказание постфактум.

15' И снова комбинировал "Шахтёр" на чужой половине поля, но всё закончилось неточным пасом Судакова в штрафную площадь.

14' В быстрый пас играет "Шахтёр" на чужой половине поля, но с подходом ближе к штрафной площади у гостей пока проблемы.

13' Медицинская пауза затягивается. Судя по всему, Фернандо наступил бутсой на руку Скорко.

12' Фернандо не понимает, что он нарушил. При этом Скорко после контакта с форвардом "Шахтёра" нуждается в помощи медиков.

11' Пятов не лучшим образом сыграл на выходе после подачи. Не забрал он мяч в руки, но при этом сбросил его кончиками пальцев в сторону, в неопасную зону.

10' Против Цитаишвили нарушены правила на левом фланге атаки "Черноморца". Стандарт - это шанс для хозяев поля.

9' Ни одного по-настоящему опасного момента мы ещё не увидели. Скучновато пока в Одессе.

7' Футболисты "Черноморца" стараются активно прессинговать соперников, не давая им много времени на принятие решений. Пока получается.

6' Роберто де Дзерби очень недоволен действиями своей команды. Уже на первых минутах нервничает итальянский тренер "Шахтёра".

4' Фернандо в чужой штрафной развернулся и пробил, но попал прямо в соперника.

3' "Шахтёр" контролирует мяч, пытаясь найти слабые мета в оборонительных построениях "Черноморца".

2' "Черноморец" играет в чёрно-синей форме, а "Шахтёр" - в белой. Гости сейчас подали слева с углового, но хозяева легко отбились.

1' "Шахтёр" сразу включился в активный прессинг на чужой половине поля, но это не помешало "Черноморцу" провести перспективную атаку. Витао поскользнулся, и через пару мгновений Цитаишвили пробил с левого края чужой штрафной - неточно!