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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
 
Позже
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Од - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Черноморец Од 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Шахтёр Донецк 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Черноморец Од
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Шахтёр Донецк
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    28.6% (10)
    1:2 Шахтёр Донецк
    28.6% (10)
    1:3 Шахтёр Донецк
    22.9% (8)
    0:3 Шахтёр Донецк
    14.3% (5)
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