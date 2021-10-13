Украина: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед
28 матчей
7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1
Прогнозы на матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк
Исход игры
Черноморец Од
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Шахтёр Донецк
97.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
54.29% (19)
Нет
45.71% (16)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
28.6% (10)
1:2 Шахтёр Донецк
28.6% (10)
1:3 Шахтёр Донецк
22.9% (8)
0:3 Шахтёр Донецк
14.3% (5)
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