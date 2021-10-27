  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Кубок 2021-2022

Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Верес
1:3
Конец матча
Ворскла
0'
12' Желтая карточка
Пасич Евгений
0:1
21' Гол
Кане Ибрахим
54' Желтая карточка
Петько Сергей
56' Желтая карточка
Степанюк Руслан
65' Желтая карточка
Панасенко Сергей
0:2
67' Гол
Пешич Иван
71' Красная карточка
Дахновский Виталий
74' Желтая карточка
Яворский Сергей
0:3
83' Гол
Яворский Сергей
87' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
1:3
90' Пенальти
Сергийчук Михаил
90'+4
Верес
Ворскла

История личных встреч

Верес
Ворскла

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергийчук Михаил 1 (1) 1
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яворский Сергей 1 1
Пешич Иван 1 1
Кане Ибрахим 1 1

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахновский Виталий 0 1
Пасич Евгений 1 0
Сергийчук Михаил 1 0
Петько Сергей 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворский Сергей 1 0
Степанюк Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
0 Мариуполь
0 Динамо Киев
0 Черноморец Од
0 Шахтёр Донецк
0 Альянс
0 Львов
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Рух Львов
0 Заря
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Кане Ибрахим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Пасич Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Верес 16.3% (22)
X 25.9% (35)
Ворскла 57.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Верес 1:3 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Верес 1:3 Ворскла

Исход игры
Верес
16.3% (22)
Ничья
25.9% (35)
Ворскла
57.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
32.58% (43)
Меньше
67.42% (89)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
0:1 Ворскла
26.7% (36)
1:2 Ворскла
25.2% (34)
1:1 Ничья
23% (31)
1:0 Верес
7.4% (10)
2:1 Верес
5.9% (8)
0:2 Ворскла
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Верес
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 