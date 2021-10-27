Украина: Кубок 2021-2022
12' Желтая карточкаПасич Евгений
0:1
21' ГолКане Ибрахим
54' Желтая карточкаПетько Сергей
56' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
65' Желтая карточкаПанасенко Сергей
0:2
67' ГолПешич Иван
71' Красная карточкаДахновский Виталий
74' Желтая карточкаЯворский Сергей
0:3
83' ГолЯворский Сергей
87' Желтая карточкаСергийчук Михаил
1:3
90' ПенальтиСергийчук Михаил
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
-
73 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
12'
21'
0:1
54'
56'
65'
67'
0:2
74'
83'
0:3
87'
90'
1:3
История личных встреч
Верес
Ворскла
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергийчук Михаил
|1 (1)
|1
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яворский Сергей
|1
|1
|Пешич Иван
|1
|1
|Кане Ибрахим
|1
|1
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахновский Виталий
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яворский Сергей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Верес 1:3 Ворскла
Исход игры
Верес
16.3% (22)
Ничья
25.9% (35)
Ворскла
57.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
32.58% (43)
Меньше
67.42% (89)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
0:1 Ворскла
26.7% (36)
1:2 Ворскла
25.2% (34)
1:1 Ничья
23% (31)
1:0 Верес
7.4% (10)
2:1 Верес
5.9% (8)
0:2 Ворскла
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Верес
2.2% (3)
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