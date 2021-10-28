Украина: Кубок 2021-2022
0:1
13' ГолБусько Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
94 Andriy Gert
-
-
-
11 Ruslan Pisny
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Yan Osadchiy
-
-
Главный тренер: Yurii Yaroshenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
10 АлвароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
13'
0:1
Результаты последних матчей
Альянс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Прикарпатье - Альянс 3:1 Альянс - Ужгород 2:3 Альянс - Олимпик Донецк 2:1 Подолье Хмельницкий - Альянс 0:0
Альянс - Агробизнес 3:2 Кремень - Альянс 0:1 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Нива Тернополь - Альянс 1:5 Альянс - Горняк Кривой Рог 2:1 Полесье - Альянс 3:1 Альянс - Авангард Краматорск 1:0 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Альянс - Волынь 0:0 Альянс - Металлист 0:2 Альянс - Кремень 1:1 Черноморец Од - Альянс 0:2 Альянс - Прикарпатье 4:1 Верес - Альянс 3:3 Альянс - Оболонь-Бровар 1:0 Альянс - Полесье 4:2
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2
Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Альянс 0:1 Львов
Исход игры
Альянс
16.8% (23)
Ничья
17.5% (24)
Львов
65.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
0:1 Львов
32.8% (45)
1:2 Львов
19% (26)
1:1 Ничья
14.6% (20)
0:2 Львов
10.9% (15)
1:0 Альянс
8.8% (12)
2:1 Альянс
5.1% (7)
1:3 Львов
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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