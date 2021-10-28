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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Альянс
0:1
Первый тайм: 15'
Львов
0'
0:1
13' Гол
Бусько Андрей
15'
Альянс
Львов

Ход матча

13'
0:1
Бусько Андрей

Результаты последних матчей

Альянс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Прикарпатье - Альянс 3:1 Альянс - Ужгород 2:3 Альянс - Олимпик Донецк 2:1 Подолье Хмельницкий - Альянс 0:0
Альянс - Агробизнес 3:2 Кремень - Альянс 0:1 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Нива Тернополь - Альянс 1:5 Альянс - Горняк Кривой Рог 2:1 Полесье - Альянс 3:1 Альянс - Авангард Краматорск 1:0 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Альянс - Волынь 0:0 Альянс - Металлист 0:2 Альянс - Кремень 1:1 Черноморец Од - Альянс 0:2 Альянс - Прикарпатье 4:1 Верес - Альянс 3:3 Альянс - Оболонь-Бровар 1:0 Альянс - Полесье 4:2
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2
Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
0 Альянс
0 Львов
0 Рух Львов
0 Заря
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бусько Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Альянс 16.8% (23)
X 17.5% (24)
Львов 65.7% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альянс
Ничья
Львов
3.05
3.50
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альянс 0:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Альянс 0:1 Львов

Исход игры
Альянс
16.8% (23)
Ничья
17.5% (24)
Львов
65.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
0:1 Львов
32.8% (45)
1:2 Львов
19% (26)
1:1 Ничья
14.6% (20)
0:2 Львов
10.9% (15)
1:0 Альянс
8.8% (12)
2:1 Альянс
5.1% (7)
1:3 Львов
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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