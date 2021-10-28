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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Альянс
1:1
Итог после пенальти
Львов
0'
0:1
13' Гол
Бусько Андрей
1:1
19' Гол
Карноза Артур
21' Желтая карточка
Довгий Алексей
44' Желтая карточка
Брикнер Иван
65' Желтая карточка
Stanislav Sharay
75' Желтая карточка
Зозуля Алексей
101' Желтая карточка
Ременяк Артур
103' Желтая карточка
Yaroslav Sydorenko
2:1
121' Пенальти
Bohdan Shmygelskyi
2:2
121' Пенальти
Шина Алвес
2:2
121' Не забитый пенальти
Yan Osadchiy
2:2
121' Не забитый пенальти
Политыло Сергей
2:2
121' Не забитый пенальти
Andriy Gert
2:2
121' Не забитый пенальти
Сорокин Станислав
3:2
121' Пенальти
Kostyantyn Pikul
3:3
121' Пенальти
Зозуля Алексей
3:3
121' Не забитый пенальти
Mykola Agapov
3:4
121' Пенальти
Семенив Дмитрий
2:3
Пен' Пенальти
 120'
Альянс
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Альянс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карноза Артур 1 1
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бусько Андрей 1 1

Карточки

Альянс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stanislav Sharay 1 0
Yaroslav Sydorenko 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зозуля Алексей 1 0
Довгий Алексей 1 0
Брикнер Иван 1 0
Ременяк Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альянс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Прикарпатье - Альянс 3:1 Альянс - Ужгород 2:3 Альянс - Олимпик Донецк 2:1 Подолье Хмельницкий - Альянс 0:0
Альянс - Агробизнес 3:2 Кремень - Альянс 0:1 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Нива Тернополь - Альянс 1:5 Альянс - Горняк Кривой Рог 2:1 Полесье - Альянс 3:1 Альянс - Авангард Краматорск 1:0 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Альянс - Волынь 0:0 Альянс - Металлист 0:2 Альянс - Кремень 1:1 Черноморец Од - Альянс 0:2 Альянс - Прикарпатье 4:1 Верес - Альянс 3:3 Альянс - Оболонь-Бровар 1:0 Альянс - Полесье 4:2
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2
Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
3 Альянс
4 Львов
0 Рух Львов
0 Заря
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Семенив Дмитрий реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Mykola Agapov не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Зозуля Алексей реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Kostyantyn Pikul реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сорокин Станислав не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Andriy Gert не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Политыло Сергей не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Yan Osadchiy не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Шина Алвес реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Bohdan Shmygelskyi реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 113'
    Якимец Владимир уходит с поля. Крушиньский Борис выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    103'
    Yaroslav Sydorenko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    101'
    Ременяк Артур получил желтую карточку от судьи
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Брикнер Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Карноза Артур бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бусько Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Альянс 16.8% (23)
X 17.5% (24)
Львов 65.7% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Альянс 1:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Альянс 1:1 Львов

Исход игры
Альянс
16.8% (23)
Ничья
17.5% (24)
Львов
65.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
0:1 Львов
32.8% (45)
1:2 Львов
19% (26)
1:1 Ничья
14.6% (20)
0:2 Львов
10.9% (15)
1:0 Альянс
8.8% (12)
2:1 Альянс
5.1% (7)
1:3 Львов
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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