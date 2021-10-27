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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
0:1
Первый тайм: 29'
Динамо Киев
0'
0:1
16' Гол
Вербич Беньямин
29'
Мариуполь
Динамо Киев

Ход матча

16'
0:1
Вербич Беньямин

История личных встреч

Мариуполь
Динамо Киев

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
9:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1
Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
0 Мариуполь
0 Динамо Киев
0 Черноморец Од
0 Шахтёр Донецк
0 Альянс
0 Львов
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Рух Львов
0 Заря
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Прогнозы 140
Мариуполь 0.7% (1)
X 0% (0)
Динамо Киев 99.3% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Динамо Киев
13.50
6.26
1.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариуполь 0:1 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Динамо Киев

Исход игры
Мариуполь
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
99.3% (139)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
48.6% (68)
1:2 Динамо Киев
14.3% (20)
1:3 Динамо Киев
11.4% (16)
0:3 Динамо Киев
11.4% (16)
0:1 Динамо Киев
7.9% (11)
1:4 Динамо Киев
2.1% (3)
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