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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
 
Позже
Динамо Киев

История личных встреч

Мариуполь
Динамо Киев

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
9:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1
Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Мариуполь 0% (0)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 100% (34)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мариуполь - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев

    Исход игры
    Мариуполь
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    100% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (18)
    Меньше
    43.75% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (16)
    Нет
    50% (16)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    32.4% (11)
    1:2 Динамо Киев
    29.4% (10)
    1:3 Динамо Киев
    17.6% (6)
    0:1 Динамо Киев
    8.8% (3)
    0:3 Динамо Киев
    5.9% (2)
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