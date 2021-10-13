Украина: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Мариуполь
Динамо Киев
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1
Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1
Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
Исход игры
Мариуполь
0% (0)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
100% (34)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (18)
Меньше
43.75% (14)
Обе команды забьют
Да
50% (16)
Нет
50% (16)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
32.4% (11)
1:2 Динамо Киев
29.4% (10)
1:3 Динамо Киев
17.6% (6)
0:1 Динамо Киев
8.8% (3)
0:3 Динамо Киев
5.9% (2)
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