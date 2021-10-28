Украина: Кубок 2021-2022
74' Желтая карточкаЦвек Ловро
79' Желтая карточкаНагнойный Денис
0:1
100' ГолЗахеди Шахаб
109' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
0:2
110' ГолЗахеди Шахаб
112' Желтая карточкаДе Паула Таллес
115' Желтая карточкаМысык Марьян
117' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Yuriy Dudnyk
-
14 Maksym Khlan
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
74'
79'
100'
0:1
106'
109'
110'
0:2
112'
115'
117'
История личных встреч
Рух Львов
Заря
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захеди Шахаб
|2
|2
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Мысык Марьян
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Захеди Шахаб
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0
Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Рух Львов 0:2 Заря
Исход игры
Рух Львов
3.7% (5)
Ничья
8.2% (11)
Заря
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Заря
45.5% (61)
0:1 Заря
28.4% (38)
0:2 Заря
9% (12)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Заря
3% (4)
2:1 Рух Львов
3% (4)
2:3 Заря
1.5% (2)
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