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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:2
Итог доп. времени
Заря
0'
74' Желтая карточка
Цвек Ловро
79' Желтая карточка
Нагнойный Денис
0:1
100' Гол
Захеди Шахаб
106' Желтая карточка
109' Желтая карточка
Захеди Шахаб
0:2
110' Гол
Захеди Шахаб
112' Желтая карточка
Де Паула Таллес
115' Желтая карточка
Мысык Марьян
117' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
120'
Рух Львов
Заря

История личных встреч

Рух Львов
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захеди Шахаб 2 2

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Паула Таллес 1 0
Мысык Марьян 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 1 0
Цвек Ловро 1 0
Захеди Шахаб 1 0
Нагнойный Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0
Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
3 Альянс
4 Львов
0 Рух Львов
2 Заря
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    117'
    Хомченовский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    115'
    Мысык Марьян получил желтую карточку от судьи
  • 114'
    Булеца Сергей уходит с поля. Алибеков Ахмед выходит вместо него
  • Желтая карточка
    112'
    Talles получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    110'
    ГОООООЛ - Захеди Шахаб забивает
  • Желтая карточка
    109'
    Захеди Шахаб получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Желтая карточка
    106'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    100'
    ГОООООЛ - Захеди Шахаб забивает
  • 91'
    Овусу Раймонд уходит с поля. Леовижилду выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Рух Львов 3.7% (5)
X 8.2% (11)
Заря 88.1% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рух Львов 0:2 Заря онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:2 Заря

Исход игры
Рух Львов
3.7% (5)
Ничья
8.2% (11)
Заря
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Заря
45.5% (61)
0:1 Заря
28.4% (38)
0:2 Заря
9% (12)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Заря
3% (4)
2:1 Рух Львов
3% (4)
2:3 Заря
1.5% (2)
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