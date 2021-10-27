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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
3:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Гирингелли Лука
2:0
8' Гол
Гори Габриэле
2:1
23' Гол
Маццокки Симоне
3:1
64' Гол
Миллико Винченцо
67' Желтая карточка
Андерсон Джаван
3:1
90' Не забитый пенальти
Доннарумма Альфредо
90'+8
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
34
Флоренци
Альдо
27
Биттанте
Лука
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
1
Яннарилли
Энтони
23
Гирингелли
Лука
42
Бобен
Матия
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
8
Пройетти
Маттиа
20
Пагера
Фабрицио
28
Сальцано
Аньелло
9
Маццокки
Симоне
32
Петтинари
Стефано
Козенца
3-5-2
Тернана
4-4-2

История личных встреч

Козенца
Тернана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СCB
1:1
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.5
Миллико Винченцо 2 0.2
Шитум Марио 1 0.1
Касо Джузеппе 1 0.1
Карраро Марко 1 0.1
Валлоккия Андреа 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 4 (1) 0.4
Фалетти Сесар 4 0.4
Партипило Антони 2 0.2
Маццокки Симоне 2 0.2
Мартелла Бруно 1 0.1
Капоне Кристиан 1 0.1
Дефенди Марино 1 0.1
Соренсен Фредерик 1 0.1
Палумбо Антонио 1 0.1
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Минелли Алессандро 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 2 1
Соренсен Фредерик 3 0
Агацци Давиде 1 1
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Партипило Антони 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
38%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
100%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
30%
3
16%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
40%
5
26%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0
Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Монца 1:0 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
9. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
11. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
14. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
15. Комо Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 10 1 0 9 8 - 21 3
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Монца 1:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
8. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Комо Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
20. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Маццокки Симоне бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Гори Габриэле бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гирингелли Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 3:1 Тернана онлайн




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