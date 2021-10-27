Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
1:0
3' Гол в свои воротаГирингелли Лука
2:0
8' ГолГори Габриэле
2:1
23' ГолМаццокки Симоне
3:1
64' ГолМиллико Винченцо
67' Желтая карточкаАндерсон Джаван
3:1
90' Не забитый пенальтиДоннарумма Альфредо
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
3'
1:0
8'
2:0
23'
64'
67'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
35 Владение мячом, % 65
История личных встреч
Козенца
Тернана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.5
|Миллико Винченцо
|2
|0.2
|Шитум Марио
|1
|0.1
|Касо Джузеппе
|1
|0.1
|Карраро Марко
|1
|0.1
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|4 (1)
|0.4
|Фалетти Сесар
|4
|0.4
|Партипило Антони
|2
|0.2
|Маццокки Симоне
|2
|0.2
|Мартелла Бруно
|1
|0.1
|Капоне Кристиан
|1
|0.1
|Дефенди Марино
|1
|0.1
|Соренсен Фредерик
|1
|0.1
|Палумбо Антонио
|1
|0.1
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Минелли Алессандро
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|2
|1
|Соренсен Фредерик
|3
|0
|Агацци Давиде
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
38%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
100%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
30%
3
16%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
40%
5
26%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0
Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Брешия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 13
|17
|3.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Реджина
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 8
|16
|7.
|Монца
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Асколи
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|11.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|15.
|Комо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 21
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|15.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Монца
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Комо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|5
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1