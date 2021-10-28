Украина: Кубок 2021-2022
1:0
Перерыв
1:0
19' ГолOleksandr Mizyuk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Романюк ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Кадим ХаррисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Севидов Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Syarhey Kuznyatsow
Ход матча
19'
1:0
20'
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Mizyuk
|1
|1
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Горняк Кривой Рог - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Авангард Краматорск - Металлист 0:3 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Волынь - Металлист 0:3 Металлист - Оболонь-Бровар 3:0 Олимпик Донецк - Металлист 1:2 Прикарпатье - Металлист 1:4 Металлист - Ужгород 3:1 Альянс - Металлист 0:2 Металлист - Динамо Киев 1:4 Черноморец Од - Металлист 0:1 Металлист - Олимпик Донецк 1:0 Сталь Каменское - Металлист 0:0 ФК Днепр - Металлист 5:0 Металлист - Металлург Зп 3:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Металлист 1:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Металлист
78.5% (106)
Ничья
8.9% (12)
Колос Ковалёвка
12.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
52.59% (71)
Нет
47.41% (64)
Популярный счёт
2:1 Металлист
34.8% (47)
1:0 Металлист
31.1% (42)
2:0 Металлист
8.9% (12)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:2 Колос Ковалёвка
6.7% (9)
0:1 Колос Ковалёвка
5.2% (7)
3:2 Металлист
2.2% (3)
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