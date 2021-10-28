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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Металлист
1:0
Перерыв
Колос Ковалёвка
0'
1:0
19' Гол
Oleksandr Mizyuk
20' Желтая карточка
Металлист
Колос Ковалёвка

Ход матча

19'
Oleksandr Mizyuk
1:0
20'
 

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Mizyuk 1 1
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Горняк Кривой Рог - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Авангард Краматорск - Металлист 0:3 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Волынь - Металлист 0:3 Металлист - Оболонь-Бровар 3:0 Олимпик Донецк - Металлист 1:2 Прикарпатье - Металлист 1:4 Металлист - Ужгород 3:1 Альянс - Металлист 0:2 Металлист - Динамо Киев 1:4 Черноморец Од - Металлист 0:1 Металлист - Олимпик Донецк 1:0 Сталь Каменское - Металлист 0:0 ФК Днепр - Металлист 5:0 Металлист - Металлург Зп 3:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0
1/8 финала
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Верес
3 Ворскла
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
3 Альянс
4 Львов
0 Рух Львов
2 Заря
0 ЛНЗ Черкассы
0 Днепр-1
0 Металлист
0 Колос Ковалёвка
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Oleksandr Mizyuk бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Металлист 78.5% (106)
X 8.9% (12)
Колос Ковалёвка 12.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Колос Ковалёвка
1.85
3.90
4.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист 1:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Металлист 1:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Металлист
78.5% (106)
Ничья
8.9% (12)
Колос Ковалёвка
12.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
52.59% (71)
Нет
47.41% (64)
Популярный счёт
2:1 Металлист
34.8% (47)
1:0 Металлист
31.1% (42)
2:0 Металлист
8.9% (12)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:2 Колос Ковалёвка
6.7% (9)
0:1 Колос Ковалёвка
5.2% (7)
3:2 Металлист
2.2% (3)
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