  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2021-2022

Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Вальдхоф
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Унион Берлин
23
Бартельс
Ян-Кристоф
2
Соммер
Никлас
5
Marcel
Seegert
21
Россипаль
Александер
19
Донкор
Антон
6
Руссо
Стефано
37
Хёгер
Марко
17
Marcel
Costly
20
Лебо
Адриен
13
Шнаттерер
Марк
29
Юрхер
Джиллиан
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
9
Фогльзаммер
Андреас
Вальдхоф
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-3

Ход матча

4'
Россипаль Александер
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Вальдхоф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcel Seegert 1 0.5
Боямба Джозеф 1 0.5
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крузе Макс 1 0.5

Карточки

Вальдхоф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальдхоф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Цвиккау 1:1 Вальдхоф - Ферль 2:1 Айнтрахт Бр - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Галлешер 2:1
Кайзерслаутерн - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Тюркюджю Атаспор 3:0 Виктория Берлин - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Меппен 5:0 Виктория Кёльн - Вальдхоф 2:3 Вальдхоф - Вюрцбург Кикерс 1:1 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия-2 Д - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Магдебург 0:2 Вальдхоф - Юрдинген 1:1 Ферль - Вальдхоф 0:1 Вальдхоф - Галлешер 3:2 Унтерахинг - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2 Саарбрюккен - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Любек 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carl Benz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вальдхоф
Ничья
Унион Берлин
5.53
4.50
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вальдхоф 1:0 Унион Берлин онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 