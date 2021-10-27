Германия: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Carl Benz Stadion
1:0
4' ГолРоссипаль Александер
19
Донкор
Антон
37
Хёгер
Марко
20
Лебо
Адриен
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
37 Хёгер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Gloeckner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Вшолек ПавелПолузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
Вальдхоф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcel Seegert
|1
|0.5
|Боямба Джозеф
|1
|0.5
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крузе Макс
|1
|0.5
Карточки
Вальдхоф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вальдхоф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Цвиккау 1:1 Вальдхоф - Ферль 2:1 Айнтрахт Бр - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Галлешер 2:1
Кайзерслаутерн - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Тюркюджю Атаспор 3:0 Виктория Берлин - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Меппен 5:0 Виктория Кёльн - Вальдхоф 2:3 Вальдхоф - Вюрцбург Кикерс 1:1 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия-2 Д - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Магдебург 0:2 Вальдхоф - Юрдинген 1:1 Ферль - Вальдхоф 0:1 Вальдхоф - Галлешер 3:2 Унтерахинг - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2 Саарбрюккен - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Любек 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1