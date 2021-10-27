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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Вальдхоф
1:3
Итог доп. времени

Стадион: Зрители: 14651
Унион Берлин
0'
1:0
4' Гол
Россипаль Александер
1:1
18' Гол
Бехренс Кевин
41' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
85' Желтая карточка
Fridolin Wagner
87' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:2
95' Гол
Авонийи Тайво
100' Желтая карточка
Соммер Никлас
1:3
118' Гол
Бехренс Кевин
119' Желтая карточка
Гисельман Нико
120'
23
Бартельс
Ян-Кристоф
2
Соммер
Никлас
5
Marcel
Seegert
21
Россипаль
Александер
19
Донкор
Антон
6
Руссо
Стефано
37
Хёгер
Марко
17
Marcel
Costly
20
Лебо
Адриен
13
Шнаттерер
Марк
29
Юрхер
Джиллиан
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
9
Фогльзаммер
Андреас
Вальдхоф
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вальдхоф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcel Seegert 1 0.5
Боямба Джозеф 1 0.5
Россипаль Александер 1 0.5
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 1
Крузе Макс 1 0.5
Авонийи Тайво 1 0.5
Фогльзаммер Андреас 0 0
Прёмель Гриша 0 0

Карточки

Вальдхоф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fridolin Wagner 1 0
Соммер Никлас 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гисельман Нико 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Вальдхоф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Цвиккау 1:1 Вальдхоф - Ферль 2:1 Айнтрахт Бр - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Галлешер 2:1
Кайзерслаутерн - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Тюркюджю Атаспор 3:0 Виктория Берлин - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Меппен 5:0 Виктория Кёльн - Вальдхоф 2:3 Вальдхоф - Вюрцбург Кикерс 1:1 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия-2 Д - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Магдебург 0:2 Вальдхоф - Юрдинген 1:1 Ферль - Вальдхоф 0:1 Вальдхоф - Галлешер 3:2 Унтерахинг - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2 Саарбрюккен - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Любек 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бехренс Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Россипаль Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carl Benz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вальдхоф 1:3 Унион Берлин онлайн




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