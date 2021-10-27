Германия: Кубок 2021-2022
1:3
Итог доп. времени
Стадион: Carl Benz Stadion Зрители: 14651
1:0
4' ГолРоссипаль Александер
1:1
18' ГолБехренс Кевин
41' Желтая карточкаБекер Шеральдо
85' Желтая карточкаFridolin Wagner
87' Желтая карточкаЕккель Пауль
1:2
95' ГолАвонийи Тайво
100' Желтая карточкаСоммер Никлас
1:3
118' ГолБехренс Кевин
119' Желтая карточкаГисельман Нико
19
Донкор
Антон
37
Хёгер
Марко
20
Лебо
Адриен
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
37 Хёгер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Gloeckner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вшолек ПавелПолузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
Ход матча
4'
18'
41'
85'
87'
95'
1:2
100'
118'
1:3
119'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
Вальдхоф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcel Seegert
|1
|0.5
|Боямба Джозеф
|1
|0.5
|Россипаль Александер
|1
|0.5
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|1
|Крузе Макс
|1
|0.5
|Авонийи Тайво
|1
|0.5
|Фогльзаммер Андреас
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Карточки
Вальдхоф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fridolin Wagner
|1
|0
|Соммер Никлас
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гисельман Нико
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Вальдхоф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Цвиккау 1:1 Вальдхоф - Ферль 2:1 Айнтрахт Бр - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Галлешер 2:1
Кайзерслаутерн - Вальдхоф 0:0 Вальдхоф - Тюркюджю Атаспор 3:0 Виктория Берлин - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Меппен 5:0 Виктория Кёльн - Вальдхоф 2:3 Вальдхоф - Вюрцбург Кикерс 1:1 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия-2 Д - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Магдебург 0:2 Вальдхоф - Юрдинген 1:1 Ферль - Вальдхоф 0:1 Вальдхоф - Галлешер 3:2 Унтерахинг - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Мюнхен-1860 0:2 Саарбрюккен - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Любек 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1