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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Аугсбург
0'
1:0
12' Гол
Пантович Милош
29'
21
Эссер
Михаэль
4
Машович
Эрхан
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
20
Реджбекай
Элвис
8
Лосилья
Антони
27
Пантович
Милош
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
2
Гумни
Роберт
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Зачири
Анди
Бохум
4-3-3
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

12'
Пантович Милош
()
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теше Роберт 1 0.5
Цоллер Симон 1 0.5
Пантович Милош 1 0.5
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Фредрик 1 0.5
Хан Андре 1 0.5
Нидерлехнер Флориан 1 0.5
Винтер Фредерик 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1
Аугсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Кёльн 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Арминия 0:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Пантович Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Аугсбург
2.48
3.60
3.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бохум 1:0 Аугсбург онлайн




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