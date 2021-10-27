Германия: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
1:0
12' ГолПантович Милош
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Зачири АндиНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Бохум
Аугсбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теше Роберт
|1
|0.5
|Цоллер Симон
|1
|0.5
|Пантович Милош
|1
|0.5
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Фредрик
|1
|0.5
|Хан Андре
|1
|0.5
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.5
|Винтер Фредерик
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1
Аугсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Кёльн 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Арминия 0:0