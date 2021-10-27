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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бохум
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Аугсбург
0'
1:0
12' Гол
Пантович Милош
48' Желтая карточка
Стробл Тобиас
2:0
53' Гол
Пантович Милош
2:1
55' Гол
Оксфорд Рис
57' Желтая карточка
Хан Андре
2:2
58' Гол
Варгас Рубен
65' Желтая карточка
Зачири Анди
92' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
105' Желтая карточка
Полтер Себастьян
2:3
121' Пенальти
Гоувелеув Джеффри
3:3
121' Пенальти
Реджбекай Элвис
3:4
121' Пенальти
Финнбогасон Альфред
4:4
121' Пенальти
Машович Эрхан
4:5
121' Пенальти
Стробл Тобиас
5:5
121' Пенальти
Блум Данни
5:6
121' Пенальти
Грегорич Михаэль
6:6
121' Пенальти
Полтер Себастьян
6:6
121' Не забитый пенальти
Майер Арне
7:6
121' Пенальти
Риман Мануэль
5:4
Пен' Пенальти
 120'
21
Эссер
Михаэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
20
Реджбекай
Элвис
8
Лосилья
Антони
27
Пантович
Милош
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
5
Стробл
Тобиас
28
Хан
Андре
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Зачири
Анди
Бохум
4-3-3
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

12'
Пантович Милош
(Стафилидис Костас)
1:0
46'
 
Финнбогасон Альфред
Калиджиури Даниэль
48'
 
Стробл Тобиас
53'
Пантович Милош
(Антви-Аджей Кристофер)
2:0
55'
2:1
Оксфорд Рис
(Майер Арне)
57'
 
Хан Андре
58'
2:2
Варгас Рубен
(Зачири Анди)
61'
Гамбоа Кристиан
Данило Соарес
 
61'
Асано Такума
Антви-Аджей Кристофер
 
64'
 
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Варгас Рубен
64'
 
Кордова Серхио
Хан Андре
65'
 
Зачири Анди
75'
 
Грегорич Михаэль
Зачири Анди
90'
 
Гюнтер Лассе
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
92'
 
Грегорич Михаэль
99'
Лабропулос Василис
Белла-Котчап Армель
 
99'
Блум Данни
Хольтманн Геррит
 
105'
Полтер Себастьян
 
118'
Риман Мануэль
Эссер Михаэль
 
121'
2:3
Гоувелеув Джеффри
121'
Реджбекай Элвис
3:3
121'
3:4
Финнбогасон Альфред
121'
Машович Эрхан
4:4
121'
4:5
Стробл Тобиас
121'
Блум Данни
5:5
121'
5:6
Грегорич Михаэль
121'
Полтер Себастьян
6:6
121'
6:6
Майер Арне
121'
Риман Мануэль
7:6
Пен
5:4

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 2 1
Теше Роберт 1 0.5
Цоллер Симон 1 0.5
Стафилидис Костас 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Фредрик 1 0.5
Хан Андре 1 0.5
Нидерлехнер Флориан 1 0.5
Оксфорд Рис 1 0.5
Варгас Рубен 1 0.5
Винтер Фредерик 1 0.5
Зачири Анди 0 0
Майер Арне 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полтер Себастьян 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегорич Михаэль 1 0
Хан Андре 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Зачири Анди 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1
Аугсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Кёльн 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Арминия 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Пантович Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бохум 2:2 Аугсбург онлайн




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