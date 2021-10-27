В полном восторге публика на стадионе "Боруссия Парк". Не могли гладбахские болельщики даже в самых радужных снах увидеть такие полтайма против "Баварии".

Угловой с правого фланга подали гости, и на этот раз головой по воротам удалось пробить Упамекано, но получилось совсем неточно.

Нет сегодня ещё и на скамейке Юлиана Нагельсманна. Сумеет ли "Бавария" совершить камбек без своего "рулевого"?

Гнабри на правом фланге красиво обыграл соперника, после чего пытался тонким пасом найти Левандовски в штрафной площадке, но Гинтеру удалось прервать этот пас.

Продолжают гладбахцы прессинговать соперников высоко на чужой половине поля, и мюнхенцам непросто даже за центр поля выходить, не говоря уже о чём-то большем.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Рами Бенсебаини!!!

Очень уверенно с точки Бенсебаини переиграл Нойера, заметив, что голкипер дёрнулся в сторону до удара, и просто направил мяч в другую сторону, даже не пытаясь попасть в угол.

20' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БАВАРИИ"! Эрнандес проиграл позиционную борьбу Эмболо, и сбил соперника коленом.

19' Отбились гладбахцы после подачи углового у своих ворот, к тому же ещё и был зафиксирован фол со стороны Левандовски.

18' Прибавляют сейчас в движении гости, снова стараясь перевести игру на чужую половину поля. Удалось заработать им угловой на правом фланге.

17' Явно не настроились мюнхенцы должным образом на этот матч, и теперь им будет крайне сложно собраться и попытаться перевернуть ход этой встречи.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Рами Бенсебаини!!!

На правом фланге сейчас гладбахцы шикарной комбинацией разорвали на лоскуты оборону соперника, после чего прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, откуда Бенсебаини без помех в касание расстрелял ворота Нойера.

14' В глубине поля теперь штрафной удар заработали хозяева поля, и после подачи в штрафную площадку последовал очередной удар по воротам "Баварии" головой, но на этот раз мяч далеко от створа ворот прошёл.

13' ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга головой опасно пробивал Закария, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

12' ОПАСНО! Снова Упамекано совершил ошибку, не прервав заброс с правого края к линии штрафной площади, и Эмболо обработал мяч, после чего с 14-ти метров пробивал под перекладиной, но Нойер потащил мяч на угловой.

11' Негодует Хофманн, требуя назначения пенальти за предыдущий эпизод. Доказывает он, что его сзади по пятке ударил Упамекано, но арбитр непреклонен, а системы VAR на матче нет.

10' ОПАСНО! Упамекано обрезался на своей половине поля, и с правого края на рандеву с Нойером вырвался Хофманн, но пробил мимо дальнего угла.

9' Первая атака "Баварии" закончилась безадресным забросом на правый край штрафной площади.

8' Наконец, перешли гости на чужую половину поля большими силами, и тут же раздаётся оглушительный свист с трибун.

7' Приходится мюнхенцам сейчас всем составом сдерживать позиционные атаки гладбахцев. Сане удалось сейчас удачно отработать в отборе.

6' "Боруссия" на кураже пытается продолжать играть агрессивно в атаку, чтобы развить свой успех.

4' Оливер Кан выглядит очень хмурым на трибунах. Но у "Баварии" впереди очень много времени чтобы исправить ошибку, допущенную на второй минуте.

2' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Куадио Коне!!!

Вот это завязка! Потеряли мяч мюнхенцы у своей штрафной площади, за что были жестоко наказаны. Эмболо доставил мяч в штрафную площадку на Коне, который хладнокровно пробил в правый нижний угол ворот.