Германия: Кубок 2021-2022
3:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Боруссия Парк
1:0
2' ГолКоне Куадио
2:0
15' ГолБенсебаини Рами
3:0
21' ПенальтиБенсебаини Рами
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Луис
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
Ход матча
2'
1:0
15'
2:0
21'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Боруссия М
Бавария
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
34 матча
29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|1
|Штиндль Ларс
|1
|0.5
|Коне Куадио
|1
|0.5
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Эмболо Брель
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|2
|Мусиала Джамал
|2
|1
|Сарр Буна
|1
|0.5
|Толиссо Корентен
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.5
|Тильман Малик
|1
|0.5
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2
Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 Бавария
Исход игры
Боруссия М
2.6% (4)
Ничья
4.6% (7)
Бавария
92.7% (140)
Тотал 2.5
Больше
81.62% (111)
Меньше
18.38% (25)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (48)
1:2 Бавария
27.2% (41)
0:2 Бавария
13.2% (20)
2:3 Бавария
4% (6)
0:3 Бавария
4% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бавария
2% (3)
1:4 Бавария
2% (3)
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