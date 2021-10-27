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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
3:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Бавария
0'
1:0
2' Гол
Коне Куадио
2:0
15' Гол
Бенсебаини Рами
3:0
21' Пенальти
Бенсебаини Рами
26'
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Луис
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Боруссия М
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

2'
Коне Куадио
(Эмболо Брель)
1:0
15'
Бенсебаини Рами
(Хофманн Йонас)
2:0
21'
Бенсебаини Рами
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Боруссия М
Бавария

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

34 матча

29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:1
ТМК
0:2
Б
6:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:5
ТК
0:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
0:0
Б
0:2
Б
0:0
ТК
2:2
Б
0:2
Б
3:1
ТК
1:5
Б
3:4
Б
1:1
К
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенсебаини Рами 2 (1) 1
Штиндль Ларс 1 0.5
Коне Куадио 1 0.5
Хофманн Йонас 0 0
Эмболо Брель 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чупо-Мотинг Эрик 4 2
Мусиала Джамал 2 1
Сарр Буна 1 0.5
Толиссо Корентен 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Кюизанс Микаэль 1 0.5
Тильман Малик 1 0.5

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2
  • Первый тайм
  • 27'
    Продолжают гладбахцы прессинговать соперников высоко на чужой половине поля, и мюнхенцам непросто даже за центр поля выходить, не говоря уже о чём-то большем.
  • 26'
    Гнабри на правом фланге красиво обыграл соперника, после чего пытался тонким пасом найти Левандовски в штрафной площадке, но Гинтеру удалось прервать этот пас.
  • 25'
    Нет сегодня ещё и на скамейке Юлиана Нагельсманна. Сумеет ли "Бавария" совершить камбек без своего "рулевого"?
  • Угловой
    24'
    Угловой с правого фланга подали гости, и на этот раз головой по воротам удалось пробить Упамекано, но получилось совсем неточно.
  • 23'
    В полном восторге публика на стадионе "Боруссия Парк". Не могли гладбахские болельщики даже в самых радужных снах увидеть такие полтайма против "Баварии".
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Рами Бенсебаини!!!
    Очень уверенно с точки Бенсебаини переиграл Нойера, заметив, что голкипер дёрнулся в сторону до удара, и просто направил мяч в другую сторону, даже не пытаясь попасть в угол.
  • Пенальти!
    20'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БАВАРИИ"! Эрнандес проиграл позиционную борьбу Эмболо, и сбил соперника коленом.
  • 19'
    Отбились гладбахцы после подачи углового у своих ворот, к тому же ещё и был зафиксирован фол со стороны Левандовски.
  • Угловой
    18'
    Прибавляют сейчас в движении гости, снова стараясь перевести игру на чужую половину поля. Удалось заработать им угловой на правом фланге.
  • 17'
    Явно не настроились мюнхенцы должным образом на этот матч, и теперь им будет крайне сложно собраться и попытаться перевернуть ход этой встречи.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Рами Бенсебаини!!!
    На правом фланге сейчас гладбахцы шикарной комбинацией разорвали на лоскуты оборону соперника, после чего прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, откуда Бенсебаини без помех в касание расстрелял ворота Нойера.
  • Фол, нарушение
    14'
    В глубине поля теперь штрафной удар заработали хозяева поля, и после подачи в штрафную площадку последовал очередной удар по воротам "Баварии" головой, но на этот раз мяч далеко от створа ворот прошёл.
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга головой опасно пробивал Закария, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Снова Упамекано совершил ошибку, не прервав заброс с правого края к линии штрафной площади, и Эмболо обработал мяч, после чего с 14-ти метров пробивал под перекладиной, но Нойер потащил мяч на угловой.
  • Судья
    11'
    Негодует Хофманн, требуя назначения пенальти за предыдущий эпизод. Доказывает он, что его сзади по пятке ударил Упамекано, но арбитр непреклонен, а системы VAR на матче нет.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Упамекано обрезался на своей половине поля, и с правого края на рандеву с Нойером вырвался Хофманн, но пробил мимо дальнего угла.
  • 9'
    Первая атака "Баварии" закончилась безадресным забросом на правый край штрафной площади.
  • 8'
    Наконец, перешли гости на чужую половину поля большими силами, и тут же раздаётся оглушительный свист с трибун.
  • 7'
    Приходится мюнхенцам сейчас всем составом сдерживать позиционные атаки гладбахцев. Сане удалось сейчас удачно отработать в отборе.
  • 6'
    "Боруссия" на кураже пытается продолжать играть агрессивно в атаку, чтобы развить свой успех.
  • 4'
    Оливер Кан выглядит очень хмурым на трибунах. Но у "Баварии" впереди очень много времени чтобы исправить ошибку, допущенную на второй минуте.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Куадио Коне!!!
    Вот это завязка! Потеряли мяч мюнхенцы у своей штрафной площади, за что были жестоко наказаны. Эмболо доставил мяч в штрафную площадку на Коне, который хладнокровно пробил в правый нижний угол ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия М 3:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 Бавария

Исход игры
Боруссия М
2.6% (4)
Ничья
4.6% (7)
Бавария
92.7% (140)
Тотал 2.5
Больше
81.62% (111)
Меньше
18.38% (25)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (48)
1:2 Бавария
27.2% (41)
0:2 Бавария
13.2% (20)
2:3 Бавария
4% (6)
0:3 Бавария
4% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бавария
2% (3)
1:4 Бавария
2% (3)
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