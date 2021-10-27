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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Фортуна
0' 29'
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
22
Штольце
Себастьян
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
14
Бейер
Максимилиан
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
7
Хартерц
Флориан
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
32
Боженик
Роберт
Ганновер 96
4-2-3-1
Фортуна
4-1-4-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Ганновер 96
Фортуна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 1
Окс Филипп 1 0.5
Муслия Флоран 1 0.5
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 2 (1) 1
Схипноски Никлас 1 0.5
Ковнацки Давид 1 (1) 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1
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Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Фортуна
2.92
3.62
2.85
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