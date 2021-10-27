Германия: Кубок 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 8000
1:0
30' ГолКерк Себастьян
81' Желтая карточкаОбердорф Тим
2:0
90' ГолБейер Максимилиан
3:0
90' ГолБейер Максимилиан
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
46
Обердорф
Тим
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
30'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Ганновер 96
Фортуна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|2
|1
|Дукш Марвин
|2 (1)
|1
|Керк Себастьян
|1
|0.5
|Окс Филипп
|1
|0.5
|Муслия Флоран
|1
|0.5
|Эрнст Себастьян
|0
|0
|Вайдандт Хендрик
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|1
|Схипноски Никлас
|1
|0.5
|Ковнацки Давид
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обердорф Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1