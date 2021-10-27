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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Кёльн
0' 29'
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
4
Кемпф
Марк-Оливер
23
Мангаля
Орель
7
Кулибали
Танги
10
Дидави
Даниэль
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
22
Фюрих
Крис
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
22
Мере
Хорхе
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
31
Острак
Томаш
29
Тилманн
Ян
9
Андерссон
Себастьян
21
Шауб
Луис
Штуттгарт
3-1-4-2
Кёльн
4-3-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Штуттгарт
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.5
Соса Борна 1 0.5
Мавропанос Константинос 1 0.5
Чурлинов Дарко 1 0.5
Климович Матео 1 0.5
Санкох Мохамед 1 0.5
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скири Эйе 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0
  • Первый тайм
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Кёльн
2.66
3.98
3.55
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Где смотреть матч Штуттгарт 0:0 Кёльн онлайн




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