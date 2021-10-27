Германия: Кубок 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 25000
0:1
72' ГолМодест Антони
75' Желтая карточкаУт Марк
0:2
77' ГолМодест Антони
86' Желтая карточкаАхамада Науиру
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
20
Швебе
Марвин
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
21
Шауб
Луис
31
Острак
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Ход матча
46'
72'
0:1
75'
77'
0:2
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Штуттгарт
Кёльн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.5
|Соса Борна
|1
|0.5
|Мавропанос Константинос
|1
|0.5
|Чурлинов Дарко
|1
|0.5
|Климович Матео
|1
|0.5
|Санкох Мохамед
|1
|0.5
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|2
|1
|Скири Эйе
|1
|0.5
|Ут Марк
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахамада Науиру
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ут Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0