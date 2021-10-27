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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ян
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ганза
0'
0:1
9' Гол
Ридель Юлиан
29'
1
Майер
Александер
II
4
Бесте
Ян-Никлас
28
Нахрайнер
Себастьян
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
6
Саллер
Бенедикт
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
26
Макридис
Хараламбос
14
Отто
Давид
1
Кольке
Маркус
3
Ридель
Юлиан
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
11
Мамба
Стрели
8
Бан
Бентли
5
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
Ян
4-4-2
Ганза
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Ридель Юлиан
(Мамба Стрели)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 66 Владение мячом, % 34

История личных встреч

Ян
Ганза

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
4:4
Б3
1:1
Б3
4:2
Б3
2:2
Б3
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.5
Безушков Макс 1 0.5
Бесте Ян-Никлас 1 0.5
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манси Ридж 1 0.5
Ридель Юлиан 1 0.5
Россбах Дамиан 1 0.5
Риццуто Калоджеро 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2
Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ридель Юлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Ганза
3.88
3.68
3.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:1 Ганза онлайн




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