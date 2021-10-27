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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ян
3:3
Итог после пенальти

Стадион: Зрители: 7000
Ганза
0'
0:1
9' Гол
Ридель Юлиан
39' Желтая карточка
Мэлоун Райан
0:2
56' Гол
Мамба Стрели
1:2
71' Гол
Сингх Сарприт
2:2
90' Гол
Звартс Йоэл
3:2
101' Гол
Брайткройц Стив
119' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
3:3
120' Гол
Брайер Паскаль
4:3
121' Пенальти
Векессер Эрик
4:4
121' Пенальти
Бан Бентли
5:4
121' Пенальти
Бухальфа Карло
5:5
121' Пенальти
Мэлоун Райан
5:5
121' Не забитый пенальти
Альберс Андреас
5:6
121' Пенальти
Беренс Ханно
5:6
121' Не забитый пенальти
Гувара Леон
5:7
121' Пенальти
Брайер Паскаль
2:4
Пен' Пенальти
 120'
1
Майер
Александер
II
4
Бесте
Ян-Никлас
28
Нахрайнер
Себастьян
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
6
Саллер
Бенедикт
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
26
Макридис
Хараламбос
14
Отто
Давид
1
Кольке
Маркус
3
Ридель
Юлиан
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
11
Мамба
Стрели
8
Бан
Бентли
5
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
Ян
4-4-2
Ганза
4-1-4-1

История личных встреч

Ян
Ганза

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
4:4
Б3
1:1
Б3
4:2
Б3
2:2
Б3
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.5
Брайткройц Стив 1 0.5
Безушков Макс 1 0.5
Бесте Ян-Никлас 1 0.5
Сингх Сарприт 1 0.5
Звартс Йоэл 1 0.5
Векессер Эрик 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манси Ридж 1 0.5
Брайер Паскаль 1 0.5
Ридель Юлиан 1 0.5
Россбах Дамиан 1 0.5
Риццуто Калоджеро 1 0.5
Мамба Стрели 1 0.5
Бан Бентли 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесте Ян-Никлас 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэлоун Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
3
50%
91-120

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
33%
2
40%
91-120

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2
Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Брайер Паскаль реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гувара Леон не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Беренс Ханно реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Альберс Андреас не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Мэлоун Райан реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Бухальфа Карло реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Бан Бентли реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Векессер Эрик реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ГОООООЛ - Брайер Паскаль забивает
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Желтая карточка
    118'
    Бесте Ян-Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    101'
    ГОООООЛ - Брайткройц Стив забивает
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ридель Юлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ян 3:3 Ганза онлайн




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