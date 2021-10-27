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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Марсель
0'
1:0
6' Гол
Гуйри Амин
14'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
24
Гессан
Эванн
11
Гуйри
Амин
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
11
Энрике
Луис
III
6
Гендузи
Маттео
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
23
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
Ницца
4-4-2
Марсель
3-5-1-1

Ход матча

6'
Гуйри Амин
(Гессан Эванн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Марсель

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 6 (2) 0.55
Дольберг Каспер 4 0.36
Делор Анди 3 (1) 0.27
Будауи Хишем 2 0.18
Тюрам Кефрен 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Аталь Юсеф 1 0.09
Гессан Эванн 1 0.09
Бар Мельвен 1 0.09
Стенгс Келвин 1 0.09
Тодибо Жан-Клер 1 0.09
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.45
Гендузи Маттео 3 0.27
Юндер Дженгиз 3 0.27
Бамба Дьенг Амаду 3 0.27
Жерсон Сантос 1 0.09
Арит Амин 1 0.09
Милик Аркадиуш 1 0.09
Камара Бубакар 1 0.09
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Тодибо Жан-Клер 2 0
Будауи Хишем 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Гессан Эванн 1 0
Бар Мельвен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
20%
5
26%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
6
30%
3
16%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0
Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2. Ницца 1:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 7 22
3. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
4. Марсель 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 13 18
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Ницца 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 13
4. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
5. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
7. Марсель 0:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
8. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Прогнозы 138
Ницца 29% (40)
X 53.6% (74)
Марсель 17.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Марсель
2.95
3.52
2.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ницца 1:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Ницца 1:0 Марсель

Исход игры
Ницца
29% (40)
Ничья
53.6% (74)
Марсель
17.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (64)
2:1 Ницца
18.1% (25)
1:2 Марсель
12.3% (17)
1:0 Ницца
8.7% (12)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Марсель
2.9% (4)
2:0 Ницца
1.4% (2)
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